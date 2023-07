“Eso es arcaico”: el intenso cruce entre Oscar Ruggeri y Navarro Montoya sobre las mañas en el fútbol

escuchar

Este lunes, los columnistas de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri y Carlos Navarro Montoya protagonizaron al comienzo del programa un intenso cruce respecto de las mañas en el fútbol, a partir del comportamiento de los alcanzapelotas de Rosario Central, en el partido que disputaron el conjunto canalla frente a River Plate, y que derivó en una discusión entre el entrenador Miguel Ángel Russo y el árbitro del encuentro, Yael Falcón Pérez.

El intercambio entre el Cabezón y el Mono tuvo lugar en el pase entre F12 y F90. Quien introdujo el tema fue el periodista Chavo Fucks, que denunció: “Ayer, tiraron la ‘escuela de trampa de Estudiantes’ de vuelta. No me metí porque tenía que volver a 1967″, en relación al gesto del DT auriazul, quien jugó toda su carrera como futbolista en el club pincha. A su turno, Nicolás Distasio acotó que “atrasa esconder las pelotas”.

Allí, intervino Ruggeri en el debate y ensayó una explicación de por qué fue perjudicial, para Rosario Central, “esconder las pelotas”. “¿Sabés Nico que ahí se equivocaron? Cuando van a hacer el lateral (antes del gol de River del empate), no están las pelotas; si vos le dabas la pelota, ya terminaba. Esas cosas hay que manejarlas. Vos podés hacer tiempo cuando sabés que faltan 10 minutos, lo vas llevando; pero cuando está terminando, te metieron uno, dos minutos. Ya lo tenía liquidado”, analizó.

Central y River empataron en un partidazo: 3 a 3 LA NACION/Marcelo Manera

Acto seguido, Distasio remarcó que se adicionó mucho tiempo porque se había jugado muy poco tiempo neto de fútbol. De fondo, en ese momento, se le escuchó decir al Mono, sobre la actitud de Rosario Central: “Ya es arcaico, eso”, tras lo cual, Ruggeri exclamó: “Dale, Mono, ¿qué te haces? Mirá al Mono, ahora, por favor, no lo puedo creer”. “Qué tema tocaste”, comentó Cholo Sottile.

Por su parte, Federico Bulos pidió: “Todos hacen tiempo, no me vengan con que ‘la escuela de Estudiantes’. No empiecen a mentir”. Luego, el Cabezón volvió a interpelar al exarquero por su sentencia, y mirando al resto de sus compañeros, contó una anécdota de sus épocas como rivales en el campo de juego, que contrastaba con sus dichos actuales “¡Escuchá lo que dice éste! Para ir a buscar la pelota atrás del arco, una hora se acomodaba la ropa, con ese 1 grande que tenía así, esos muñecos acá adelante (en el buzo): se levantaba el pantalón, las medias... Después, ponía la pelota, y ya estaba todos en la mitad y decía ‘¡salgan!’”.

En su defensa, el exportero de Boca Juniors dijo que ese gesto tuvo lugar hace mucho tiempo. “Ya es arcaico, eso”, reiteró, como si fuera un mantra. “Vos lo hacías”, lo volvió a acusar Ruggeri. “Por eso, es arcaico: 30 años atrás”, replicó Navarro Montoya.

Seguidamente, Ruggeri le indicó a su colega que “en Europa” los equipos tienen el mismo comportamiento, algo que fue desmentido por Navarro Montoya. “Ya vi a los pibes que la tiran: te dan la pelota en la mano o se la tiran al suelo”, concluyó el exdefensor.

