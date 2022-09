Oscar Ruggeri reveló el conmovedor detalle sobre la charla que les dio Bilardo tras perder contra Camerún: “Lloraba”

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, reveló este miércoles en su programa un conmovedor detalle sobre una charla que les dio su entrenador de la selección argentina, Carlos Bilardo, a los jugadores del conjunto Albiceleste, tras la derrota del equipo frente a su par de Camerún, en el partido inaugural del Mundial Italia ‘90.

Ruggeri insertó su comentario, en el marco de un debate acerca del destino del combinado nacional, en la cita máxima de Qatar 2022. En ese contexto, el conductor Sebastián Vignolo consideró que “el primer partido” que se juega en el torneo más importante del mundo del fútbol “es clave”. Allí, de manera extemporánea, el Cabezón contó la historia en cuestión.

“Bilardo con Camerún lloraba, porque sabía que se volvía. Lloraba dándonos la charla”, explicó Oscar, quien jugó cuatro Mundiales con la camiseta celeste y blanca. Después, precisó en qué momento se dio esa reunión, de la que participaron el DT y sus futbolistas: “Nos encerró cuando volvimos del partido. Nos dijeron: ‘Vamos a la sala de reuniones, está esperándonos’”.

Acto seguido, el exdefensor de San Lorenzo, Boca Juniors y River Plate, entre otros clubes, precisó cómo fue la disertación del doctor frente a ellos, los jugadores. “Hizo una charla en el pizarrón. Estaba de espaldas, no lo veíamos. Estábamos todos sentados. Llegamos ahí y decíamos: ‘Perdimos el primer partido, estamos al horno. Hay que meterle ahora, hay que ganar los dos partidos que vienen, si no, no te clasificás’. Veníamos de ser los campeones”, profundizó.

Sorprendido, Vignolo quiso confirmar que lo que había escuchado era cierto, y le pregunto a Ruggeri sobre Bilardo: “Pero qué, ¿lloraba?”. Oscar contestó: “Estaba escribiendo de espaldas, hacía flechas, pero no nos decía nada. Nosotros, sentados, todos hechos mie.... Y nosotros decíamos: ‘Flechas de acá para allá, pero no nos daban una indicación’. Cuando se dio vuelta, estaba llorando”.

Luego , Ruggeri contó cuáles fueron las palabras que, en ese momento, les dijo el Narigón a sus dirigidos: ”Si nos van a eliminar así, ojalá se caiga el avión ahora cuando volvamos”. Entre risas, Vignolo acotó acerca de la actitud del técnico: “Suavecito”.

Además, el exzaguero central reveló cuál fue la ocurrente respuesta que le dio el capitán del equipo, Diego Maradona, al entrenador, que tuvo el objetivo, según precisó, de desdramatizar la situación: “Diego le dijo: ‘Avísenme en el avión que van a ir, así yo me bajo’. Mando esa en pleno qui... Estábamos hechos mie..., medio que se ablandó un poquito”.

El salto inalcanzable de Oman Biyik, ante las miradas de Sensini y Simón, y el cabezazo que termina en gol; la Argentina cayó ante Camerún en el debut en Italia `90

Respecto del futuro recorrido que tendría la selección luego de caer por la mínima diferencia frente a Camerún, Ruggeri recordó que a la Argentina le costó clasificar, ya que ingresó a la segunda fase como mejor tercero, puesto que terminó la primera fase con cuatro puntos, producto de un empate ante Rumania, y un triunfo ante Rusia. A causa de dichos resultados, La Albiceleste tuvo que medirse ante Brasil en los octavos de final.

“El mejor Messi de todos”, según Ruggeri

En cuanto a la actualidad, el ex número seis opinó que, la actual, es la mejor versión de Messi a lo largo de su carrera, y lo argumentó “Desde hace unos años, se hizo responsable del grupo, de ir para adelante. Líder total. Empezaron a estar la familia, los chicos, los compañeros con sus señoras, todos juntos sacándose fotos. Eso es un líder de verdad”, concluyó.