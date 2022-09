Alejandro Fantino estalló contra Sebastián Vignolo: “Todo lo contrario a él”

El conductor Alejandro Fantino estalló este lunes en su nuevo emprendimiento audiovisual, Neura Media, donde inauguró el espacio con un contundente editorial, en el que explicó las bases del tipo de periodismo que pretende practicar en su ciclo. Para eso, simbolizó en su colega Sebastián “El Pollo” Vignolo “todo lo contrario” a lo que quiere hacer.

Fantino, que fue reemplazado en la conducción del programa semanal de ESPN por el propio Vignolo, aseveró que fue tratado como un “loquito” o “anormal” en el ámbito del periodismo deportivo, al sentir, “desde hace un tiempo”, “la necesidad de empezar a contar cosas y hablar de cosas sin que se me tome como un estúpido”.

En ese sentido, consideró que, en esa disciplina, “cuando intentás hablar de otra cosa, sos ‘el bol...’”. Luego, señaló que se le “ríen” y “mofan” cuando compara la evolución de los pavos reales con el puesto del número diez. “Hice un programa especial sobre Grecia. El gaste que me comí, pocas veces visto”, reforzó. Luego, insistió en que Vignolo “es un síntoma del periodismo deportivo actual”, y añadió: “Yo me quiero colocar como antagonismo de base, enfrentado a todo lo que representa el periodismo que practica el Pollo Vignolo”.

Asimismo, aclaró que su posicionamiento “no es personal contra Vignolo”: “Estoy hablando de lo que representa la comunicación, el periodismo deportivo que practica Vignolo, donde de pronto, hacer un chiste con que no sabía la letra de Aurora, y en vez de ‘azul un ala’, cantaba ‘azululala’, y tomarlo como una broma, a mí no me parece que sea gracioso”. Incluso, se cuestionó si nombrarlo o no en particular, pero que resolvió hacerlo. “Si no, no sería sería yo”, destacó. En tanto, argumentó su decisión final.

“Me pongo a buscar en Google antinomias, y me encuentro con que los grandes de la historia del pensamiento tuvieron antinomias: discutían, estaban enfrentados, tenían antagonismos de base, (Immanuel) Kant vs. (David) Hume, el psicoanálisis, la filosofía, la forma de ver el fútbol de (César Luis) Menotti con la de (Carlos) Bilardo”, añadió. Asimismo, aclaró que eligió a Vignolo, pero que también podría haber puesto en ese lugar a Mariano Closs o Matías Martin.

A la vez, contó que esperó a tener su propio multimedio para hacer la declaración de principios que marcó en su debut: “Quiero hablar como tengo ganas de hablar, y quiero que todos hablen como tengo ganas de hablar, y empezar a ser más abiertos a los análisis futboleros. No me quiero quedar con el análisis que hace Vignolo”.

Por otro lado, ensayó una fuerte autocrítica, al admitir haber sido “un salvaje” por el tipo de periodismo que hacía en El show del fútbol (América TV), o por los chistes que hacía con su amigo Marcelo Palacios en Mar de Fondo (TyC Sports). En esa línea, marcó que él es “un viejo de 51 años”, pero admitió ser “curioso”. Por eso, no ocultó su admiración hacia streamers como “Momo Benavides, Coscu” o “Portillo”.

A su turno, también recordó un cruce que tuvo al aire con Mariano Closs, e hizo su descargo: “Nunca más voy a soportar que venga un colega y me diga: ‘Esto es fútbol’. Me hizo acordar a Leónidas, cuando le dijo al persa: ‘Esto es Esparta’. Le pateó el pecho y lo tiró a un aljibe. A mí no me patea el pecho nadie. ¿Esto es fútbol? Esto también es fútbol. Yo no soy un mercenario de Jerjes, tengo los huevos grandes como Fiat 600, y tengo 432 espadas en la espalda. Vos me decís ‘esto es fútbol’, Neura también es fútbol”.

Por último, consideró que, tras el Mundial de Qatar, “va a terminar una época del periodismo”, y volvió a apuntar contra Vignolo: “Si La Scaloneta triunfa, ese periodismo que representa Vignolo van a ser equilibristas para hablar bien. Ese equipo, si ven que triunfa, serán pro Scaloneta... y ustedes van a percibir eso y se van a asquear con ese giro. Y si fracasa, ese periodismo deportivo que representa Vignolo va a asesinar a La Scaloneta”.

¿Qué haría si le proponen cubrir el Mundial con sus colegas de ESPN?

Aunque admitió que su editorial puede costarle el trabajo en la señal deportiva, le pidió a su compañera Bárbara Perrone que le pregunte, retóricamente, si cubriría la cita máxima con sus colegas Vignolo y Closs. “Lo escupo en la cara al que me lo produce, y al que me lo propone”, por ser “un irrespetuoso” que le propone ir “con ‘Azululala’ Vignolo y ‘Esto es fulbo’ Closs al mundial. No, estás equivocado, me estás faltando el respeto, te estás metiendo conmigo, con la memoria de mi papá que siempre me dijo siempre de pie nunca de rodillas”.

Finalmente, ejemplificó que “el poder es Vignolo”, y que “el poder tiene una capacidad de establecer, y un modo de decir las cosas”. Sobre el Pollo, indicó que “representa el poder comunicacional”, y cerró con otro caso: “Cuando Closs te dice ‘bienvenidos a la final de clubes mas importantes del mundo’, es el poder diciéndome eso. Y es mentira. Me chupa tres hue... Liverpool-Chelsea”.