Oscar Ruggeri reveló un desconocido detalle de su cuerpo que impresionó a Sebastián Vignolo: “No saben lo que vi”

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, sorprendió este lunes al conductor del programa, Sebastián Vignolo, al mostrarle una parte de su cuerpo que el periodista desconocía. El hecho ocurrió durante el pase con F12. Allí, el animador Mariano Closs advirtió que el Cabezón estaba con dificultades en su garganta, algo que el exjugador confirmó. “El sábado a la noche me acosté tarde. Me arde un poquito la garganta”, señaló.

Unos segundos después, ante una nueva corrección de voz por parte de Ruggeri, Closs le dijo: “Eso que tenés, ya es catarro”. “¿A quién le dice?”, le preguntó Oscar a sus compañeros. En ese momento, el periodista Sebastián Vignolo le indicó al exdefensor: “A vos”. Acto seguido, como si fuera un otorrinolaringólogo, El Pollo le pidió al campeón del mundo en México 86′ que abriera la boca, para “evaluar” se encontraba en condiciones.

“Revisalo”, lo estimuló el periodista Federico Bulos a su colega. Luego, al observar la garganta de Ruggeri, con gesto repulsivo, Vignolo admitió: “Uh, me impresionó”. Acto seguido, el exdeportista reveló el detalle que había advertido Sebastián, al confesar: “No tengo campanita”, en relación a la úvula. “¿Por qué? ¿Te falta algo? ¿Qué te pasó, amigo?”, le consultó, preocupado, el relator, tras lo cual, Oscar replicó: “Nací así sin campanita”.

Oscar Ruggeri y Sebastián Vignolo

Después, Ruggeri profundizó: “Nací con el paladar abierto, ¿cuál es el problema? Me cocieron de bebé, y listo, no sentí nada”. Según la página oficial de los Centros para el Control y la Prevención de enfermedades, “el paladar hendido se produce cuando el tejido que forma el paladar no se une completamente durante el embarazo”. Luego, ante un comentario de Cholo Sottile, Ruggeri lo desafió y le preguntó: “¿Vos sos perfecto?”.

Un pase accidentado

Luego, concluyó el pase entre F12 y F90, El Pollo hizo un comentario acerca de la temperatura del estudio donde conduce su programa Closs: “Uy, el calor que hace acá”. “Éste es otro clima. Esto es Cancún”, confirmó Mariano. Esta no es la primera vez en que ambos manifiestan sus diferencias en cuanto al uso del aire acondicionado.

Por último, el inventor de muletillas como “Un buen momento”, le preguntó a Ruggeri si se verían a la noche en Equipo F. “No puedo”, respondió el exzaguero central, quien contó que ya había avisado que no podría asistir porque tenía programado un turno con el dentista, para someterse a un trabajo de conducto.

Finalmente, Oscar contó que, durante el Mundial Qatar 2022, residirá en el archipiélago de La Perla. En broma, Luciana Rubinska acotó: “Pensé que hablaban de la perla de Mar del Plata”. “Ahí, en diciembre y enero” concluyó Ruggeri.