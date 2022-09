“El señor estaba”: el pase de facturas entre Juan Simón y Oscar por la derrota de la selección argentina en el Mundial Italia ‘90

Los columnistas de ESPN, Oscar Ruggeri y Juan Simón, protagonizaron este viernes al mediodía un divertido intercambio, que incluyó un pase de facturas, por su actuación con la selección argentina en el Mundial Italia 90′. En ese torneo, el equipo dirigido por Carlos Bilardo terminó en el segundo lugar, tras caer en la final ante Alemania.

Sin embargo, el Cabezón no pudo participar en la totalidad del encuentro decisivo debido a una pubalgia que lo aquejó a lo largo del campeonato. En cambio, el exdefensor de Boca Juniors jugó los 90 minutos de la final. En ese sentido, a partir de una chicana del conductor Sebastián Vignolo, ambos terminaron envueltos en un gracioso ida y vuelta.

En su análisis de los compromisos que la Albiceleste tiene antes de Qatar 2022, Vignolo consideró que no es tan importante los rivales a los que el equipo se enfrente (Honduras y Jamaica), sino “reunirse y estar juntos”. En tanto, agregó: “Me parece que ya, a esta altura, es rezar, pedir que llegue todo bien, que los jugadores no se te lesionen, y para mí, ganar el primer partido”.

En ese momento, el conductor de F12, Mariano Closs, acotó: “Acordate cómo fue el debut de Argentina con Islandia: 1-1″. Tras lo cual, el Pollo añadió: “Arrancás mal pisado y se te empieza a desacomodar todo”. Allí, Ruggeri recordó su experiencia en Italia 90′: “¿Y nosotros con Camerún en el 90′?”. El combinado nacional perdió aquel encuentro 1-0 frente al sorpresivo rival africano.

Para chicanearlo, Vignolo le dijo, con respecto al desempeño de la selección en dicho partido: “Perdieron la marca con (François Omam) Biyik...”. Haciéndose el desentendido, ya que fue sustituido en el entretiempo (cuando el encuentro todavía estaba igualado), Ruggeri respondió: “No sé, no estaba yo”.

Lothar Matthäus saluda a Diego Maradona tras la final de Italia 90; el respeto del capitán alemán ante las lágrimas del Diez Archivo

Entre las risas de los periodistas, Juan Simón, que jugó los 90′ del partido, asumió la responsabilidad y replicó: “Tirámela”. “No pude jugar, ¿qué querés que haga? Nos fue mal, no dije: ‘Les fue mal a ellos’”, les respondió a sus compañeros. Luego, Daniel Arcucci le remarcó que usó la primera persona del singular: “Yo no estaba, dijiste”.

En su defensa, el Cabezón explicó que respondió así porque se sintió interpelado por Vignolo. “Me están tirando, perdimos la marca, ¿a quen le están tirando? A mí. Entonces les contesto”. Del otro lado del estudio, Simón dijo: “Me hago cargo yo, Oscar, es mío”.

El salto inalcanzable de Oman Biyik, ante las miradas de Sensini y Simón, y el cabezazo que termina en gol; la Argentina cayó ante Camerún en el debut en Italia `90

En broma, Sottile le resaltó a Ruggeri que “por una chicana”, entregaba “a un compañero”. Unos segundos después, cuando parecía que el tema había pasado, Simón comentó: “Pará pará, el señor estaba, salió en el entretiempo, creo”. Y fue por más, al decir que “en la final, también” Oscar tuvo que ser reemplazado por Pedro Damián Monzón.

Tocado en su orgullo, Ruggeri le retrucó a Simón: “No perdí en Mundiales, hasta ahora”. Acto seguido, se rectificó y aclaró: “No, en el 94′, sí”. Para ponerle fin al debate, Juan concilió: “Esta la avalo”. No obstante, Ruggeri escuchó mal a su colega y contratacó: “No, grabalo no, porque vos también tiraste ‘estaba el señor’”.

Simón no se tomó a mal el comentario de su compañero, y volvió a halagarlo, al decir, sin hipocresía: “Con Oscar en la cancha, no perdíamos. No lo digo ahora porque lo tengo enfrente. Lo dije siempre”. Por su parte, Ruggeri describió a Simón como un “tremendo libero”, y como un “tiempista”.