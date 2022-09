Sebastián Vignolo, sobre el futuro de Lionel Messi: “Me dijo que es su último Mundial”

El conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, anticipó este martes en su programa una declaración que el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, le dio en una entrevista que le brindó para un ciclo que pronto será emitido por la señal Star+. El relator transmitió la revelación de La Pulga en el marco de un debate acerca de lo que le deparará al combinado nacional cuando decida dejar de jugar con el equipo Albiceleste.

Messi, de 35 años, jugará en Qatar 2022 su quinto Mundial. De esta manera, se convertirá en el futbolista argentino con mayor cantidad de presencias en la cita máxima de la historia. En tanto, Leo también lidera la lista de jugadores con mayores presencias con la camiseta albiceleste, así como el que marcó más goles. Sin embargo, el ocho veces ganador del Balón de Oro no está exento del reloj biológico, por lo que su trayectoria con la selección, naturalmente, está llegando a su fin.

En ese sentido, el periodista, quien se define a sí mismo como “fanático” de Messi, contó que el propio protagonista le confirmó que tiene decidido cuál será su último Mundial con Argentina. En medio del pase con F12, Vignolo contó: “En la charla que tuvimos me dijo que este era el último. Que no hay otro. Es el último. No hay próximo Mundial”. Luego, de manera enigmática, añadió: “Sí, es el último. Y a partir del Mundial, las cosas que pueden pasar en la vida de él...”.

Lionel Messi le dio un mano a mano a Sebastián Vignolo: la entrevista se verá por Star+ Instagram

A comienzos de septiembre, Vignolo estuvo de gira en Europa, donde entrevistó a algunos de los jugadores sudamericanos más importantes del mundo. Entre ellos, por supuesto, Messi lidera la lista. A modo de anticipo, Sebastián compartió dos fotos de su encuentro con Leo: una selfie de los dos juntos, y una imagen donde se los ve en el patio de La Pulga.

El pronóstico de Vignolo sobre el Mundial

En su programa Equipo F, el periodista de 46 años se animó a postular a los que considera como los dos máximos candidatos a ganar el campeonato que se disputará en Qatar a partir del próximo 20 de noviembre: “Yo estoy viendo todo. Veo al seleccionado argentino, a Bélgica, a Inglaterra, a Alemania, a Francia, a Holanda. No voy a decir que no tienen. Ahora: miedo, a nadie. Yo creo que Argentina y Brasil, hoy, son los grandes candidatos. Por encima del resto”.

Messi, ante su último Mundial como futbolista imagen de TV

Al mismo tiempo, no subestimó el “contexto” del Mundial, así como la importancia de llegar sin problemas a la cita máxima, o de “arrancar bien el primer partido”, sumado a las “situaciones que se pueden presentar”. Respecto del destino de Argentina en Qatar, se preguntó: “¿Y por qué no? Tampoco es ir y creer ‘¿dónde está la copa? La agarramos, ya está. Un trámite, no. (Pero), ¿por qué no creérsela un poco? Demasiado, no”, aclaró.

En esa línea, Vignolo palpó al público futbolero argentino, y estimó: “Hay una euforia que a mi me gusta”. A la vez, explicó que, de acuerdo a su información, los jugadores “saben que se van a encontrar con un clima así”. “Los jugadores, en la previa, le tienen respeto al Mundial. Saben lo que es el Mundial; lo que es el primer partido del Mundial”, concluyó.