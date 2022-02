Oscar Ruggeri, sin vueltas sobre Carlos Bilardo: “Viene él y después los demás”

Con motivo de la entrega de una distinción de la Licencia Honorífica de la Conmebol, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Nery Pumpido y Ricardo Giusti visitaron a Carlos Bilardo, quien desde 2017 transita el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neuro-degenerativa, por la que su familia decidió mantenerlo a resguardo de la vida pública. En ese sentido, cada foto que aparece del “Narigón” le saca una sonrisa al futbolero promedio de nuestro país. El “Cabezón”, que además participa como columnista de F90 (ESPN), contó este viernes algunos detalles de su visita, y aprovechó la ocasión para poner en valor la carrera del doctor como entrenador de fútbol.

“Cuando vamos, ¿que esperas ver vos? Al entrenador de 40 años que nos agarro con 21 a nosotros. Él tenia 44. ¿Sabes como estaba ese loco?”, reconoció al dar detalles de las expectativas que tenía por la visita. Luego, utilizó una figura para ponderar al entrenador. “Bilardo es acá, y después vienen todos los demás. No compite. Si no, lo pones a la altura de tres o cuatro tipos a los que les lleva una diferencia enorme”, sentenció Ruggeri, en evidente estado de emoción violenta por su reciente visita al doctor.

Sin embargo, se tomó unos instantes para justificar su opinión sobre Bilardo: “¿Viste que decimos (que es un) adelantado? Lo podemos argumentar por todos lados. Hoy, ¿quiénes son considerados de los mejores técnicos? No tienen nueve. ¿Cómo jugamos nosotros en el 86′? No tenía nueve”, recordó Ruggeri ante la atenta mirada de sus compañeros de señal, así como frente a sus colegas de “F12″, ya que el comentario lo en el clásico pase de programas.

Asimismo, citó otra anécdota en ocasión de una gira con la Selección argentina en el año 1984 por Alemania para destacar la visión adelantada de su exentrenador: “Nos dijo ‘vamos a ir a hoteles, va a haber señoritas. Cuando vayan al ascensor, si están solos y hay una señorita, no se suben a un ascensor solos con ella. Se van por la escalera. Dejen a la chica que se vaya sola en el ascensor’”.

Giusti, Batista, Ruggeri y Burruchaga se reunieron con el Dr. Carlos Bilardo. @jburruchaga

Sobre aquella gira, recordó cuando el combinado nacional se enfrentó ante Valladolid, algo con lo que el director técnico no estaba de acuerdo, porque consideraba que ambos no estaban en igualdad de condiciones: “Bilardo no quería jugar con equipos. No le gustaba, porque te entrenas todos los días durante un año, y nosotros nos juntábamos para jugar”.

Oscar Ruggeri, sin vueltas sobre Carlos Bilardo: “Viene él y después los demás”

Después, contó cuál fue el verdadero motivo de la realización de ese encuentro y el irrisorio final de la historia: “Nos debían una plata. Julio Grondona nos hace jugar ese partido para pagarnos el premio, y de lo que recaudaron ahí, nos pagaron ese día porque nos los llevamos. ¿Se acuerdan las pesetas gigantes? ¿Lo que eran los ‘pesetones’? Nos los llevamos en los bolsos de la ropa, un montón de plata metida que no la podíamos sacar. Nunca estuvo tan vigilado ‘Tito’ Benros (NdeR: utilero) como esa vez”, dijo Ruggeri entre risas.

Acto seguido, mencionó los efectos de la infructuosa gira por Colombia, la cual derivó en impiadosas críticas al equipo: “Perdimos mal. Echaron a Passarella, Trossero y uno más. Desde ahí hasta que nos fuimos a la gira de Europa, ‘hay que cambiar a toda la selección, que estos se queden en Europa con el técnico’ y ya querían meter a Menotti otra vez”. Al mismo tiempo, evocó los comentarios de aquel momento, que indicaban que la Selección perdía “prestigio” con la realización de ese viaje.

Giusti, Batista, Ruggeri y Burruchaga se reunieron con el Dr. Carlos Bilardo. @jburruchaga

Todo aquello sería enmendado con el viaje por Europa del ‘84 tiempo después, donde el equipo argentino le ganó a Suiza, Bélgica y Alemania “jugando muy bien”. Sobre eso, concluyó: “Zafamos Bilardo y todos nosotros”.