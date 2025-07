Agustín Tapia y Arturo Coello, una aplanadora que se quedó también con el P1 de Málaga

El premier Padel de Málaga, con más de 10.000 personas en el estadio Carpena, vivió el superclásico del pádel moderno y una vez más Agustín Tapia y Arturo Coello, la mejor pareja del planeta, se impusieron a Federico Chingotto y Alejandro Galán con una contundencia que impacta: 6-4 y 7-5. De esta manera, los más poderosos del circuito se quedaron con el sexto duelo de la temporada entre las dos mejores parejas y sumaron un nuevo título.

Tapia y Coello parecen imposible de detener. Porque hace un par de semanas, en el P2 de Bordeaux, también vencieron a Galán y Chingotto. Con la victoria en Málaga, lograron la cuarta victoria ante los mayores rivales que están en su camino por sostener el número 1 del mundo.

Si bien ambas parejas se conocen a la perfección, nuevamente la balanza se inclinó para los número 1 del tour, que en los momentos críticos pudieron quebrar el servicio del rival y sostener después su saque. Más aún: en toda la competencia no cedieron ni un set. La tarea del catamarqueño Agustín Tapia fue determinante y por eso se quedó con el premio de mejor jugador del torneo y de la final.

Para tener una idea de lo que están haciendo Tapia y Coello y lo dominante que son en el circuito, vale recordar que con esta victoria en Málaga cosecharon el séptimo título en 2025, acumulan en Premier Padel 25 torneos, y ya tienen 36 coronas en forma conjunta, superando a una pareja de leyenda como la que conformaron Pablo Lima y Fernando Belasteguin. Una auténtica locura.

“Muchas gracias a todos por la semana increíble que nos hicieron pasar. Es el quinto año consecutivo que gano en Málaga, es una ciudad que me viene de locos y amo esta cancha. Estoy muy agradecido a mi equipo, no tengo palabras para describir lo que siento. Es un placer jugar con Arturo, porque siempre aguanta cuando yo no estoy de la mejor manera. Quiero felicitar a Chingo y a Ale, porque cada duelo con ellos es durísimo y nos desafían de una manera increíble”, dijo Agustín Tapia ante el publico que estaba en el estadio que explotó con las palabras del argentino.

Mientras que Arturo Coello, fue a su estilo y con una tranquilidad increíble para sus 22 años, habló de lo que representó haberse enfrentado nuevamente con Galán y Chingotto (llevan 20 definiciones cara a cara): “Estoy súper contento por haber ganado en esta increíble ciudad. Quiero felicitar a Ale y Fede, porque son un equipazo y el duelo se definió por detalles. Podría haber sido para cualquiera de las dos parejas, porque siempre hay pequeños gestos que inclinan para uno y otro lado el desenlace del partido. Lo que más disfruto es jugar junto a Agustín y que podamos seguir creciendo como equipo. Es una locura cuando pensamos en todo lo que llevamos haciendo juntos y queremos seguir adelante, porque tenemos un equipo que trabaja para nosotros de una manera espectacular”.