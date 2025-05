Paquito Navarro, el español exnúmero uno del mundo del pádel más argentino: “Es el paraíso de la comida”

Sonríe una y otra vez. El pádel es su trabajo, su forma de vida, lo que lo hizo transformarse en una figura en el mundo del deporte, pero él está más cómodo cuando no hay una red en el medio. Competidor voraz, un personaje con todas las letras, dueño de un festejo marca registrada y una naturalidad para salir del Premier Padel de Buenos Aires que encanta. Porque el fútbol y la comida se vuelven el centro de todo para él en estos días por la Argentina, porque se siente como el español más argentino cuando anda por estas tierras. Y la gente se lo devuelve con una admiración plena, por su historia como número uno del mundo y por ser uno de los jugadores más carismáticos de todo el circuito. Por eso alcanza con escuchar el “Paquito, Paquito”, para saber que anda por los pasillo de Parque Roca Francisco Navarro, firmando autógrafos, sacándose fotos o charlando con cualquiera que lo reconozca.

“Argentina es el paraíso de la comida. Qué difícil que es andar por acá, macho, me tengo que andar controlando cuando vengo a este país. Es más, me quedo a comer aquí, porque si salgo... El asado, un sandwich de miga y un fernet...” Suelta esa frase y automáticamente lo acompaña una carcajada, porque es así, todo lo temperamental que es adentro de la cancha se diluye cuando está afuera. Paquito Navarro es Betis, es risas, es Sevilla, es morirse de ganas por una porción de carne, un alfajor o una paella. “Con ese alioli, con esas patatas...”. Es todo eso y también un talento increíble que se transformó en número uno del mundo del pádel con 30 años en 2019, tras conquistar 24 torneos de WPT. Fue también el primer campeón de la historia de Premier Padel cuando se consagró en el Major de Doha, en 2022, en pareja con Di Nenno.

Ya tiene 36 años, pero sigue siendo uno de los jugadores más convocantes. En gran parte, porque registró el festejo “de la guitarra”, que nació porque su el argentino Martín Di Nenno, excompañero suyo, celebraba haciendo el inflador, como Claudio el Piojo López festejaba los goles en la selección argentina. Paquito también es todo un futbolero y hasta salió corriendo del estadio para ir a ver a Betis, en la final de la Conference League, que finalmente perdió: “Más allá del resultado con Chelsea, es un orgullo haber llegado a una final internacional. Y lo veo bien a mi Betis, no te digo vaya a luchar por la Champions, pero el año que viene espero que esté disputando otra vez rondas finales de Europa”.

-¿Que te enamora tanto de la Argentina?

-Creo que Argentina es un país que con el tiempo lo vas disfrutando cada vez más. Cuando entiendes al público, cuando entiendes su cultura, cuando entiendes la pasión que le meten a todo en la vida, creo que es un país que cada vez lo disfruto más, porque conecta mucho con mi forma de pensar y de vivir, que es “hagas lo que hagas, métele pasión, cabréate cuando tengas que cabrearte, llora de emoción, salta de alegría”, y creo que el argentino en general, por lo que he vivido aquí, es así. Es súper emocional, es súper pasional y eso conecta mucho conmigo. Entonces, ahora que quizás no me queden tantos años jugando, pues cada vez que vengo aquí a Argentina es una oportunidad nueva para disfrutar, para darlo todo y para recibir y sobre todo darle todo el cariño que me han dado durante tantos años.

-¿Sentís, de alguna manera, que tenés que devolverles a los argentinos tanto cariño?

-Totalmente, es una forma de devolverles todo lo que nos está dando el público argentino, creo que está respondiendo increíble. Estamos viendo las gradas llenas, no sólo la central, sino las canchas auxiliares... Es una felicidad que aquí haya un torneo y lo llenen. Yo creo que, incluso, estaría para que organicen uno o dos más.

-¿Cómo ves la actualidad del pádel profesional?

-Creo que está en su mejor momento, creo que la difusión que le está dando Premier al deporte, es un espectáculo y lo notamos, porque antes nos conocían en España y en la Argentina, pero ahora sucede en muchas partes del mundo, siempre hay gente que sigue el pádel y donde el deporte ha llegado. Así que estamos viviendo la globalización del pádel y creo que de aquí a 4 o 5 años, el deporte está para ser olímpico.

Siempre dispuesto, Paquito Navarro es uno de los más buscados por los aficionados argentinos (Crédito APA/Sofia Jaimez Bertazzo)

-¿Qué mirada tenés hacia el futuro respecto del juego?

-Bueno, creo que efectivamente al principio, hace 10 años era un jugador, digamos, más explosivo, más definidor y poco a poco que el físico va mermando, tienes que buscarte las “habichuelas” para seguir siendo competitivo. Y creo que ahora soy un jugador más táctico, creo que soy un jugador que maneja mejor los tiempos y que, bueno, ha cambiado un poco potencia por precisión. A futuro voy a intentar mantenerme a tope físicamente, buscar a compañeros que me ayuden o que jueguen al mismo estilo que yo para ser una pareja rocosa, como ahora en el caso de Lucas (Bergamini) y creo que estaré para tres añitos más siendo competitivo, o esa es mi ilusión, toquemos madera.

-Después de haber sido número uno del mundo, ¿cómo alimentás tus objetivos? ¿Cómo se planifican cuando arriba hay parejas tan dominantes?

-Con objetivos realistas y unas expectativas que puedas cumplir, es decir, nosotros sabemos dónde estamos, somos pareja siete y como tú bien has dicho, hay tres parejas muy dominantes. Es verdad que mi ilusión es volver a ser número uno, pero soy consciente de que es muy difícil y que hay ahora tres parejas muy fuertes. Entonces, mi objetivo a principio de año era acabar mejor en el ranking de lo que empecé, arrancamos el año pareja siete y yo con acabar 6 o 5, creo que me daría por contento. Entiendo que con eso me consideraría seguir siendo competitivo y seguir disfrutando

-¿Cómo fue la experiencia de haber sido número uno? ¿Te cambió algo en el momento que lograste ese objetivo de toda una vida?

-Mi caso fue particular, porque fui número uno del mundo con 30 años, después de perseguirlo durante seis años. Lo luchamos, siempre nos quedábamos cerquita y creo que en mi caso, por lo menos, fue quitarme un peso de encima. Hay gente que lo es con 21, 22 o 25 años y es una ilusión muy grande, pero en mi caso fue, uf, quitarme un peso de encima, porque retirarme sin haber alcanzado el número uno, eh, bueno, yo creo que me hubiera pesado mucho. Y mira que ser el número dos está genial, ¿eh? No quiero desmerecer a todos los que han sido número dos ni mucho menos. Yo lo he sido muchos años y es un mérito increíble, pero si no lo hubiera conseguido, creo que me habría pesado.

-Y cuando lo conseguiste...

-Me saqué una mochila y bueno, si es verdad que cuando prueba para hacer el jamón ibérico, quiere repetir, ¿no? Y quería volver a hacerlo y he luchado por intentar volver a hacerlo. Pero más que una presión añadida para mí, cuando lo logré, fue un descanso mental.

-¿Te gusta todo este mundo?

-Disfruto de todo lo que es el ambiente del torneo, de la gente, de la charla con los jugadores, del público, de lo que estoy viviendo. Saboreo mucho los momentos extradeportivos. Luego cuando estoy jugando disfruto si voy ganando o si cumplo objetivos. Porque es un trabajo y al final, sólo disfruto si cumplo objetivos. Cuando no sucede me sigo cabreando como un mono, me sigo agarrando rabietas. .

-Con la explosión del pádel, ¿te reconoce más la gente?

-Sí, sí, sí, un poquito más, sobre todo fuera de España y Argentina, que antes sí que en España te reconocían, en Argentina también salías a la calle y había algún fan del pádel, pero ahora ya te digo, eso se ha extrapolado a Chile, se ha extrapolado a Paraguay, a Francia, a Italia, que es furor el pádel. Suecia, Emiratos... Ojo, podemos salir a la calle tranquilamente, hacer vida normal. No somos ni mucho menos futbolistas, ni tenistas, ni jugadores de la NBA, pero yo creo que poquito a poquito el pádel va adquiriendo el reconocimiento que se merece.

-¿Imaginaste en algún momento que el pádel iba a tener esta explosión?

-Siempre me lo imaginé y siempre fue mi ilusión. Yo cuando tenía 12, 13 años que ya competía y veía a los profesionales jugar, siempre quise vivir de esto. Yo creo que es un privilegio poder vivir de lo que te gusta. Creo que antes vivían del pádel las 7 u 8 primeras parejas, luego se extendió a las 20 y a día de hoy a lo mejor, no sé si me equivoco, pero los 50 o 60 primeros del ranking pueden vivir dignamente. No está mal.

Paquito Navarro, es todo pasión dentro de la cancha y los fanáticos se identifican con el español de Sevilla (Crédito APA/Sofia Jaimez Bertazzo)

-¿Crees todavía que hay que dar algún un salto a nivel comercial o de competencia para que se amplifique el pádel?

-Entiendo que vamos por un muy buen camino. Creo que el pádel se está viendo en varias plataformas, se puede ver en YouTube, en muchos países y que el camino más rápido es darlo en abierto lo máximo posible. El producto es bueno, creo que se televisa muy bien, que cada vez es más profesional. Creo que el show que dan los jugadores también está muy bien. Lo único que hay que hacer, es seguir por este camino y cuanto más abierto demos al deporte, pues antes vamos a seguir creciendo.