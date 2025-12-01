Un nuevo show de Agustín Tapia y Arturo Coello para sellar el tercer año como la mejor pareja del mundo del pádel

La lucha por el número uno de la temporada resultó salvaje. Llegaron hasta la penúltima cita de Premier Padel mano a mano. Alejandro Galán y Federico Chingotto se había puesto como meta arrebatarles la corona a Agustín Tapia y Arturo Coello, por eso la definición en el Major de Acapulco acaparó la atención de todos los fanáticos. Y el duelo entre las dos mejores parejas del mundo estuvo a la altura de la expectativa, con una definición de alta tensión y con la confirmación de que Tapia-Coello se mantienen en la cima por tercer año consecutivo.

Como en las grandes citas, la igualdad fue máxima desde el primer punto. Los cuatro jugadores sabían muy bien que esta definición era determinante en la carrera por el cetro del pádel mundial. Porque Galán y Chingotto con una victoria ponían en jaque a los número 1 y llegaban al Master de Barcelona a tan sólo 180 puntos de distancia con la oportunidad concreta de dar el gran salto. Pero la voracidad de Tapia y Coello no se detiene nunca y en dos set (6-4 y 7-6) se quedaron con la final en México.

Por decimotercera vez se enfrentaban en esta temporada las dos mejores parejas del ranking y, por novena vez, la victoria cayó del lado de Agustín Tapia y Arturo Coello, que revalidaron la corona en Acapulco y sumaron su decimosegundo título de la temporada.

Con este triunfo, Coello y Tapia se aseguraron de manera matemática el primer escalón del ranking a falta del Tour Finals de Barcelona. Tras el Mundial de Kuwait, Galán y Chingotto habían logrado reducir la diferencia a tan sólo 680 puntos, pero las conquista de los número uno de los torneos de Dubái y México les permitieron frenar a sus rivales. Con la corona en Acapulco la distancia se amplía ahora hasta los 1.880 puntos, una diferencia que matemáticamente resulta imposible de recortar para los dirigidos de Jorge Martínez.

La madurez de Arturo Coello, con apenas 23 años, también permite comprender por qué está en la cima del pádel mundial: “No tengo ni idea de lo que quiero decir, pero sí primero quiero felicitar a Chingo (por Federico Chingotto) y a Ale (Alejandro Galán), porque llevamos dos años seguidos luchando de la misma forma, de una forma honesta. Y les dije que el año que viene seguirá la batalla. Ojalá que cuando no estemos nosotros sean ellos los que estén arriba porque se lo merecen más que nadie. Esto que estoy viviendo en estos años va a ser difícil de encontrar, no lo puedo ni poner en palabras. Seguro que el año que viene seguiremos batallando”, dijo el español tras la coronación.

Y más tarde, en una charla con Red Bull TV, Coello se divirtió con la frase: “Si me deja Agustín me retiro”. Y cuando le preguntaron a Tapia por esto se puso más serio y explicó: “Tengo que agradecerle a esta animal por jugar conmigo, porque siempre me da energía a ir por más y de verdad que yo también espero que esto dure hasta que me retire”.

Después Tapia, el catamarqueño de 26 años, en la transmisión oficial, muy conmovido por el momento, reconoció que fue un año muy delicado en lo personal porque su cuerpo no lo dejó estar pleno físicamente: “Yo también quiero felicitar a Ale y Chingo, porque ellos nos mejoran, porque sos además dos grandes personas. Cualquier aplauso es poco para lo que ellos lucharon con nosotros durante todo este año. En lo personal fue un año difícil a nivel lesiones, porque lo sufrí desde el primer torneo hasta hace un mes que no puedo jugar tranquilo sin algún dolor. Creo que todo lo que se logró es por el equipo y quiero agradecerles a mis papás por darme todo. Soy muy agradecidos por todo lo que estamos viviendo”, dijo Tapia, completamente emocionado.

El grito de desahogo de Agustín Tapia y la emoción de Arturo Coello @premierpadel

Así, Arturo Coello y Agustín Tapia llegarán al Palau Sant Jordi con el objetivo de conquistar el único título que les falta: el Tour Finals de Barcelona. Ni en World Padel Tour ni en Premier Padel pudieron conquistar el Master, y ahora, con el número uno asegurado, sólo les queda ese objetivo para cerrar un nuevo año de colección.