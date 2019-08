El particular maquillaje de Delfina Pignatiello durante la ceremonia de cierre de Lima 2019 Crédito: Prensa Lima 2019

Gastón Saiz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2019 • 21:34

LIMA- Empuñó bien fuerte el asta, miró al cielo en señal de agradecimiento y por fin salió a escena ante los gritos del público: después de brillar en el agua y lograr tres medallas doradas, Delfina Pignatiello disfrutó de la mejor despedida en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Tuvo el honor de ser la abanderada argentina en la ceremonia de clausura, casi la síntesis perfecta de su actuación deportiva. Pero además de su sonrisa gigante, un detalle: apareció con brillo celeste en sus mejillas, una muestra fresca de su fidelidad con los colores del país.

Delfina estuvo en el centro de la escena junto al resto de los atletas abanderados de los otros países, bajo el calor de la llama panamericana

Su designación para hacer flamear la insignia nacional es más que obvia, teniendo en cuenta su cosecha dorada en este certamen. Pero sobre todo por su juventud y por todo lo que promete para el futuro. Debido a sus enormes condiciones técnicas, físicas y mentales, el deporte argentino posó los ojos sobre ella. El COA siente que tiene un tesoro en sus manos y proyecta su mirada a lo que pueda ocurrir en Tokio 2020. Aunque desde todos los estamentos, la cautela debe primar debido a su edad: apenas 19 años.

Delfina, junto al resto de los abanderados en el Estadio Nacional de Lima: otra postal para su colección de recuerdos Crédito: Prensa Lima 2019

"Me lo dijeron cuando estaba almorzando; le había llegado un mensaje a mi entrenador, pero ya me habían comentado que me iban a postular con posibilidades de serlo. Y yo respondí que sí, que me encantaría, que me llenaría de orgullo. Pero en realidad no quería pensar mucho, porque estaba concentrada en la última carrera", había comentado Delfina ni bien terminó de ganar la prueba de los 1500 metros.

"Me llena de orgullo llevar la bandera como sea: en la gorra, en el uniforme, en la mano, donde sea. Me colma de felicidad porque no hay nada más lindo que representar a los colores de Argentina", agregó, una idea que ratifica cuando compite con las uñas pintadas de celeste y blanco.

La sonrisa fresca de la nadadora con más proyección de la Argentina Crédito: Prensa Lima 2019

Su último esfuerzo en los Juegos Panamericanos llegó con una curiosidad a tono con estos tiempos. Siempre activa en redes sociales, Delfina difundió la cuenta de Instagram del equipo femenino de natación ("Las Sirenas") en TyC Sports y la cuenta colapsó en solo minutos. Pasó de mil seguidores a más de 20 mil y, al reportar un ritmo de crecimiento sorpresivo terminó fuera de servicio. La cuenta lassirenas.ok tenía solo cuatro publicaciones, pero el repentino incremento de seguidores la dejó sin acceso hasta este domingo.