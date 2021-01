Para Martín Liberman, "ver a River da gusto, mientras que ver a Boca da sueño"

Dura crítica de Martín Liberman contra el Boca de Miguel Ángel Russo Crédito: Instagram @libermanmartin

14 de enero de 2021 • 11:18

El periodista Martín Liberman cargó contra el Boca de Miguel Ángel Russo tras su eliminación de la Copa Libertadores a manos del Santos y lo comparó con el River de Marcelo Gallardo, derrotado en la misma instancia, a manos del Palmeiras.

"Ver a River da gusto, mientras que ver a Boca da sueño", escribió en su cuenta de Twitter, una vez consumado el 3 a 0 que dejó fuera de competencia al Xeneize..

"Uno asocia, triangula, ataca, desea, anhela mientras que el otro es inconexo, no tiene sociedades, sus laterales no lastiman, no tiene pase entre líneas... hay una diferencia abismal", añadió.

En sus siguientes publicaciones, Liberman cargó contra Frank Fabra, expulsado a los diez minutos del segundo tiempo y contra Eduardo Salvio, de quien dijo que jugó "al trote".

"Además de jugar un partido horrible al igual q la mayoría de sus compañeros (sobre todo Salvio, González y Soldano), Fabra deja a sus compañeros con diez en una actitud espantosa, desleal y de pésimo perdedor. Lo venía bailando Marinho. Espantoso partido de Boca en Brasil", sentenció.

Luego, fue el turno de la dirigencia de Boca, con Jorge Amor Ameal a la cabeza y Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y a cargo del departamento de fútbol, junto a Marcelo Delgado y Raúl Cascini, entre otros.

"¿Ahora se dan cuenta todos que el consejo de Boca se equivocó en casi todo? Riquelme y sus muchachos fueron grosos adentro. Afuera les falta muchísimo en la gestión. Tienen 3 años por delante para aprender de los errores cometidos. ¿Qué es eso de agarrar las "sobras" de los demás?.