Fixture de River para el Torneo Apertura 2026

River Plate necesita olvidarse rápido de un 2025 en el que no cumplió con las expectativas, ni propias ni ajenas. Porque después de reforzarse gastante muchos millones de dólares, cerró la temporada sin títulos y sin clasificación a la próxima Copa Libertadores. De manera que necesita dar señales positivas desde el inicio de 2026, para que sus hinchas no caigan rápido en la impaciencia y sobre todo, para volver a generar (se) confianza. Todos los detalles del campeonato se pueden seguir en canchallena.com.

Por lo pronto, y según la oficialización de la Liga Profesional, ya sabe que debutará en el Torneo Apertura, el que abre la temporada, ante Barracas Central como visitante y luego tendrá el estreno como local, en el Monumental ante Gimnasia de La Plata. Integrará el Grupo B, como el año pasado, y tendrá en la zona a otros a priori candidatos: Rosario Central, Argentinos Juniors y Racing.

River y Racing serán los dos grandes del Grupo B, en el que también está Rosario Central, con Ángel Di María Gonzalo Colini

El conjunto dirigido por Gallardo visitará a la Academia, el otro grande del grupo, en el Cilindro en la 14ª fecha. En la jornada siguiente tendrá el Superclásico con Boca Juniors en Núñez. Los clubes, según explicó la AFA, solicitaron mantener las localías de los clásicos con respecto a este año y, por eso, River y el xeneize se medirán en el primer semestre en el territorio del Millonario.

Fixture de Boca en el Torneo Apertura 2026

Vs. Barracas Central (V).

Vs. Gimnasia de La Plata (L).

Vs. Rosario Central (V).

Vs. Tigre (L).

Vs. Argentinos Juniors (V).

Vs. Vélez -interzonal- (V).

Vs. Banfield (L).

Vs. Independiente Rivadavia (V).

Vs. Atlético Tucumán (L).

Vs. Huracán (V).

Vs. Sarmiento de Junín (L).

Vs. Estudiantes de Río Cuarto (V).

Vs. Belgrano de Córdoba (L).

Vs. Racing (V).

Vs. Boca -interzonal- (L).

Vs. Aldosivi de Mar del Plata (L).

El Millonario debutará ante Barracas en el Torneo Apertura 2026, jugando como visitante Walter Manuel Cortina

En caso de ubicarse entre los ocho mejores de la zona B, River Plate se clasificará a octavos de final y continuará peleando por el título. Si se consagra campeón, además, accederá al Trofeo de Campeones y a la Copa Libertadores 2027.

El Millonario es el segundo club con más títulos del fútbol argentino. Entre los nacionales e internacionales ostenta 72 estrellas, dos menos que Boca. Si se tienen en cuenta solo los trofeos obtenidos a nivel doméstico, lidera con 54, dos más que su clásico rival.

Marcelo Gallardo no le encontró la vuelta a su River 2025, pero el 'Muñeco' confía en revertir esa situación en 2026 Fotobaires

