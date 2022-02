Partidos de hoy: la agenda del fútbol para ver en la Argentina por TV el 16 de febrero

Es año de Mundial y los tiempos apremian. Por eso, a lo largo de 2022, tendremos (al igual que en el 21′) muchos partidos del campeonato local que se disputen durante la semana. Por ejemplo, este miércoles, se juegan los partidos restantes de la segunda jornada de la Copa de la Liga Profesional. A las 17, el ascendido Tigre recibe a Central Córdoba en Victoria. Un rato más tarde, Boca Juniors visita a Aldosivi. El “Tiburón”, dirigido por Martín Palermo, viene de caer 2 a 0 ante Vélez Sarsfield en condición de visitante. En el estadio José María Minella, buscará recomponerse ante el poderoso equipo de La Ribera.

El conjunto de Sebastián Battaglia solo empató ante Colón de Santa Fe en su estreno. Con el gol de Darío Benedetto como uno de los pocos elementos a destacar, el combinado azul y oro deberá mejorar su rendimiento si pretende estar en posiciones de campeonato y competir a nivel internacional. En ese sentido, el reciente arribo de Óscar Romero puede ser de ayuda para suplir un déficit que Boca no pudo paliar desde la partida de Edwin Cardona: la generación de juego.

En tanto, las declaraciones de Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de Boca y su máximo referente institucional, acerca de que Boca es un “equipo sano”, seguro tengan su efecto en el comportamiento del equipo, sobre el que “El último diez” sugirió que le falta “picardía”. En particular, puntualizó en la figura de “Toto” Salvio, heredero de la mítica camiseta número 10 que él inmortalizó.

La caída de River en Santa Fe, "un cachetazo para despabilarnos antes de tiempo", dijo Gallardo en la posterior conferencia de prensa LA NACION/Carolina Niklison

Del otro lado del río bravo, River Plate intentará mostrar una mejor versión de sí mismo cuando a partir de las 21.30 juegue ante Patronato de local. Como le suele suceder al equipo de Marcelo Gallardo, este comienzo de temporada fue con el pie izquierdo. Aunque el mérito al rival es insoslayable, pues la caída en Santa Fe, se debió más a méritos ajenos que errores propios, la estadística es infalible. En los últimos tres torneos, arrancó perdiendo. A ello, hay que sumarle la incorporación de nuevos futbolistas y la adaptación que eso conlleva.

No obstante, todo parece indicar que River es el gran candidato al título. En la conferencia de prensa posterior a la caída en el estadio 15 de abril, Gallardo felicitó al rival pero también responsabilizó al arbitraje. “No tuvimos un buen partido en general, no solamente en la mitad de la cancha. Unión fue muy agresivo en casi todo el partido, en cada pelota estuvieron mejor que nosotros, con ese resumen tal vez nos tendrían que haber ganado de otra manera y no con un penal inventado ”, señaló.

En el orden internacional, Inter y Liverpool juegan el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Con Lautaro Martínez y Joaquín Correa, el conjunto neroazzurro apuesta a imponerse al Liverpool de Jürgen Klopp, que ya obtuvo el trofeo en 2019. Por su lado, Bayern Münich visita a Salzburgo a partir de las 17. Asimismo, Atlético Madrid disputa un partido pendiente de la liga de España ante Levante y luego del épico triunfo contra Getafe en el Wanda Metropolitano.

La agenda del fútbol en la TV el miércoles 16 de febrero

Copa de la Liga Profesional

17.00 Tigre vs Central Córdoba ( TNT Sports )

) 19.15 Aldosivi vs Boca ( Fox Sports Premium )

) 21.30 River vs Patronato (TNT Sports)

Champions League

17:00 Octavos de Final: Inter vs Liverpool (ESPN/Star+)

17:00 Octavos de Final: Salzburgo vs Bayern Münich (Fox Sports)

Liga de España