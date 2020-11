La foto de Carlos Tevez en el Manchester United con el "Brad Pitt de Senegal"

Patrice Evra dijo que se sentía "como Brad Pitt" entre Wayne Rooney y Carlos Tevez Crédito: Instagram @patrice.evra

El exfutbolista francés Patrice Evra fue multicampeón en Manchester United y, en aquel equipo de Alex Ferguson, el marcador de punta supo rodearse de algunos de los mejores jugadores del mundo. Entre ellos, los delanteros Wayne Rooney y Carlos Tevez.

Retirado de la actividad, Evra se prepara desde entonces para iniciar su carrera como entrenador. Mientras tanto, se regocija con su pasado como deportista.

Carlos Tevez jugó en Manchester United entre 2007 y 2009. Se fue enemistado con el entrenador Sir Alex Ferguson Crédito: EFE

Este miércoles, por ejemplo, publicó una foto junto con sus ex compañeros y dijo sentirse "como Brad Pitt de Senegal" entre ambos jugadores. "No estaba sonriendo porque estábamos en la cima, sino porque me sentía como el Brad Pitt de Senegal caminando" entre ambos jugadores. "No tengas celos, yo solo quiero compartir", concluyó su posteo Evra en Instagram.

Evra, de 39 años, tiene una buena relación con el "Apache". Meses atrás, el exjugador le dio la bienvenida a Carlitos que recientemente abrió sus redes sociales. En un desopilante acting, Evra gritaba, mientras bailaba al ritmo de una cumbia: "Mi hermano @__carlitostevez abrió su cuenta de Instagram". "Lito, sabes que soy más argentino que tú, papá", le dijo además el francés al delantero de Boca Juniors.

La respuesta de su amigo no tardó en llegar, ya que, al compartir las historias, escribió: "¡Sos un fenómeno, @patrice.evra! Sentilo al crack".