Ivana Figueiras publicó este domingo una serie de mensajes en su cuenta de Instagram vinculados a la disputa pública que mantienen el exfutbolista Darío Cvitanich y su exesposa, Cecilia Bonelli. La modelo exhibió el impacto comercial de la exposición en su negocio de indumentaria e hizo declaraciones sobre su vínculo con el deportista, en un contexto marcado por fuertes versiones de distanciamiento entre ambos.

Qué dijo Ivana Figueiras tras el escándalo con Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

Figueiras aprovechó la atención recibida en las plataformas digitales para exponer el rendimiento de su empresa en medio del conflicto. La directora creativa subió una fotografía donde posa con uno de sus diseños y anunció el éxito de una línea de trajes de baño. “¿Entienden que se agotaron casi todos los trajes de baño?”, redactó la empresaria sobre la imagen y vinculó el tráfico en su perfil con un incremento en las transacciones de su firma.

Figueiras anunció el agotamiento del stock de trajes de baño de su marca Pompavana este domingo (Instagram @figueirasivana)

La empresaria rompió el silencio también para responder a las acusaciones implícitas sobre su rol en la ruptura entre el exjugador y la conductora. Figueiras aseguró que su relación con Cvitanich comenzó con posterioridad a la separación de la pareja.

Precisó que su primer encuentro con el exdelantero ocurrió el 14 de julio y juró por sus hijas la veracidad de esa fecha. “Si él no le dejó las cosas claras a la ex, no es problema mío”, sentenció la modelo, quien afirmó haber tolerado insultos durante meses sin tener injerencia en el final del matrimonio.

Como empezó la disputa con Bonelli

La tensión cobró notoriedad pública esta semana cuando Bonelli asistió al canal de streaming La Casa y brindó detalles sobre el fin de su unión de 14 años. La modelo sostuvo que la decisión de separarse correspondió al exfutbolista y manifestó su dolor por la pérdida del contacto con la familia política, en especial con su exsuegra.

Según sus dichos, recibió la indicación de distanciarse del entorno familiar de su exesposo. “Me invitaron a no tenerlo más. Me invitaron a retirarme de ahí”, declaró Bonelli ante las cámaras con voz entrecortada.

Darío Cvitanich reaccionó a los testimonios de la madre de sus tres hijas mediante posteos efímeros en sus redes. El exjugador aludió a un reclamo económico por pasajes aéreos destinados a su madre y solicitó que no se involucre a sus seres queridos.

El periodista Ángel de Brito replicó esta información y señaló que el deportista echaba en cara cuestiones de dinero. Figueiras intervino en ese momento para exigir al conductor de televisión que no difundiera imágenes de su hija y cuestionó el manejo de la información personal por parte de la prensa de espectáculos.

La conductora reveló con voz entrecortada que le pidieron cortar el vínculo con la familia de su exmarido

Versiones de distanciamiento

En una de sus publicaciones finales del fin de semana, que luego eliminó, Figueiras se refirió a su situación sentimental actual. “Yo hoy estoy sola. Muy tranquila”, escribió en sus historias. Esta declaración alimentó las especulaciones sobre una posible separación o crisis con el deportista, aunque el borrado posterior del mensaje dejó abierto el interrogante sobre el estatus definitivo del vínculo.

La dueña de Pompavana expresó su deseo de mantenerse al margen de las disputas mediáticas y evitar funcionar como instrumento para la exposición de terceros. “No vivo de este circo”, concluyó en su descargo.

