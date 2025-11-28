Las jugadas fotos de Gimena Accardi con Seven Kayne que alimentan los rumores de romance

Desde hace algunas semanas, Gimena Accardi es vinculada sentimentalmente con Joaquín Cordovero, más conocido por su nombre artístico, Seven Kayne. Todo comenzó después de que la actriz anunciara su proyecto audiovisual TILF (Teacher I’d Like to F*ck), definido como un drama erótico.

Emocionada por este nuevo desafío como codirectora y protagonista, la ex Casi Ángeles compartió en su Instagram personal una galería de fotos con los mejores momentos del rodaje. Además de mostrarse junto a sus compañeros de elenco, las personas detrás de la producción y su íntima amiga y socia, Agustina Navarro, la actriz subió una gran cantidad de fotos subidas de tono junto a Seven Kayne que hicieron explotar los comentarios.

Gimena Accardi compartió fotos del rodaje junto a Seven Kayne (Foto: Instagram @gimeaccardi)

“Un día tuve un sueño y ahora se está haciendo real. Muchos de acá ya saben que estudié dirección cinematográfica y a veces coqueteo con dirigir y crear. En esas aventuras siempre trabajo con mi socia y amiga directora @agusnavarrocine porque su forma de mirar el mundo a través de una cámara siempre es muy poético y logra planos que me hacen seguir amando el mundo audiovisual", comenzó en la descripción de la publicación sobre su inspiración para dar vida a este producto audiovisual que, hasta el momento, se desconoce cuando saldrá a la luz.

Una de las escenas de Gimena Accardi y Seven Kayne en TILF (Foto: Instagram @gimeaccardi)

“Así que fuimos en busca de una nueva aventura y escribimos TILF. Buscamos al mejor equipo técnico, que se pusieron la camiseta y tiraron para adelante con fuerza y amor. Y los resultados son mejores de lo que soñé. El elenco, ¡wow! Leonor Manzo, Ludovico…y el protagonista que es un diamante en bruto: Siete", reveló sobre el casting que organizó.

Gimena Accardi sorprendió al mostrar su fondo de pantalla con Seven Kayne (Foto: Instagram @gimeaccardi)

“Todos actuaron de maravilla en este DRAMA ERÓTICO que muy pronto van a poder ver y en el mejor de los casos: ¡hotearse! ¡Gracias por sus mensajes de amor y por estar del otro lado bancando! Arte, arte, arte", cerró con emoción y debajo etiquetó a todas las personas que formaron parte de TILF.

Las fotos de Gime Accardi y Seven Kayne en el rodaje (Foto: Instagram @gimeaccardi)

En comentarios, uno de los mensajes que resaltó fue el de Seven, quien le dijo: “¡Qué manija!“. De esa manera, dejó en evidencia lo ansioso que está por verse en la pantalla. Rápidamente, los fanáticos de esta pareja ”ficticia", hasta el momento, le dejaron mensajes de apoyo. “¡Vamos!“; ”Comes bien vos... ¡eh!“; ”Felicitaciones" y “Está cumpliendo el sueño de todos”, fueron algunos de los comentarios más virales.

El picante ida y vuelta de Seven Kayne y Gimena Accardi al aire de Olga

Pero los mensajes en redes sociales no son los únicos que ponen en duda este amor platónico. El pasado miércoles, mientras Gimena se encontraba al aire en Soñé que volaba (Olga), el rapero se comunicó telefónicamente con el ciclo de streaming para hablar sobre TILF.

El picante ida y vuelta comenzó con el pie de Homero Pettinato. “¿Vos sabés que la vieja ovulera esta está todo el tiempo hablando de vos como que sos un muñequito divino?“, lanzó. “La verdad que la directora Accardi me dio una oportunidad hermosa“, le contestó al mismo tiempo que el humorista redobló la apuesta: “Sí, pero no es profesional el trato”.

Las indirectas de Gime Accardi y Seven Kayne que alimentan el rumor de romance

Al escucharlo, la actriz se dirigió a su compañero. “¿Cómo no va a ser profesional el trato, Joaco? Es muy profesional”, aseguró. Entre risas, él respondió: “Sí, sí, superprofesional. La verdad es que tuvimos unos rodajes hermosos”.

Pero eso no fue todo. Migue Granados llevó la conversación hacia un video que Gimena publicó en sus redes sociales, donde se lo ve al cantante tomarla de la cara para darle un beso. “La próxima vez que agarres de la cara a Gime sin pedirme permiso te voy a pegar tantos martillazos en las costillas que te las voy a partir y se te van a clavar en la pleura. No me toqués más a la piba, brother”, aseveró.

Ante la advertencia de su compañero, Accardi expresó: “No, no. Yo no soy tu piba y él puede tocar lo que quiera si yo lo dejo”. “¿Y vos lo dejaste?“, repreguntó el conductor; a lo que ella completó: ”Todavía no...“.