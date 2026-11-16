Paulo Dybala festejó su cumpleaños con Oriana Sabatini y su bebé Gia: look vintage y chocotorta

Paulo Dybala cumplió 33 años y el domingo lo celebró en una reunión íntima con su familia. A través de Instagram subió un álbum de fotos donde se exhiben las postales más tiernas del futbolista junto a su mujer Oriana Sabatini y la hija de ambos, Gia.

Además de ser Dybala el centro de la atención, también lo fue la chocotorta que sirvió como postre principal del encuentro. Con velas encendidas y un cartel en inglés que decía: Happy Birthday, los invitados posaron frente a la cámara.

El posteo de Paulo Dybala tras el festejo de su cumpleaños (Fuente: Instagram/@paulodybala)

En la primera foto se puede ver al delantero de la Roma con Sabatini y Gia. Luego aparece su madre y, a continuación, sus amigos más cercanos. El look que escogió Dybala fue vintage, con una camisa manga larga a rayas, una corbata dorada y un pantalón de cuero negro.

La tierna foto de Dybala festejando su cumpleaños con su hija Gia y Sabatini (Fuente: Instagram/@paulodybala)

“Llegaron los 33 con la mejor compañía. ¡Muchas gracias a todos por los mensajes de cariño!“, escribió Dybala y en la sección de comentarios, Sabatini respondió con una serie de emojis de enamoramiento.

Dybala en el festejo de su cumpleaños con sus amigos (Fuente: Instagram/@paulodybala)

Este festejo llegó luego de la cena que el delantero tuvo con la madre de su hija el sábado en un restaurante de lujo. La manera de recibir su cumpleaños fue en un modo romántico y privado, incluso sin la presencia de Gia.

Dybala con su madre Alicia (Fuente: Instagram/@paulodybala)

En esa ocasión, el vestuario siguió el código de etiqueta conocido como black tie, donde Dybala lució un traje negro con saco de solapas satinadas, camisa blanca y moño oscuro, con un reloj metálico como complemento.

Por su parte, Sabatini vistió un diseño de gasa ceñido al cuerpo con transparencias en las mangas y hombros al descubierto. La cantante mantuvo su cabello suelto y lacio, mientras que utilizó una paleta de colores neutros para su maquillaje.

La dedicatoria pública que acompañó el posteo de Instagram incluyó un mensaje personal hacia el futbolista. Sabatini escribió: “Feliz cumple, mi amor. Mi deseo para vos este año es que puedas sentir bien cerquita el amor de todas las personas que tanto te queremos, y que la vida te siga encontrando con esa fuerza y paciencia que tanto me inspira todos los días”.

La cariñosa dedicatoria de Oriana Sabatini para Paulo Dybala Captura Instagram (@orianasabatini)

En la misma publicación, la cantante extendió el saludo en nombre de la familia: “¡Por una vuelta más al sol de aprendizajes nuevos! Te amamos, Gia y yo”. El deportista respondió al gesto con un mensaje directo en la misma plataforma: “Gracias mi vida... Te amo con todo mi corazón”.

De este modo, el delantero tuvo dos celebraciones, una en la que eligió pasarlo en compañía de Oriana Sabatini y en un tono más formal. El domingo, en tanto, recibió a su círculo íntimo.

El saludo de Leandro Paredes a Dybala (Fuente: Insytagram/@paulodybala)

En las historias de la red social antes mencionada, asimismo, el futbolista replicó los saludos de sus colegas, entre los que destacaron algunos de los titulares de la selección argentina como Leandro Paredes, que mencionó: “Feliz cumple, amigo”.

El saludo que recibió Dybala de sus compañeros de la Roma (Fuente: Instagram/@paulodybala)

Asimismo, Donyell Malen y Santiago Castro, dos de sus compañeros en la Roma, también subieron fotos en el campo de juego junto a Dybala y participaron de los saludos públicos. “Feliz cumpleaños, joya”, escribió el argentino.