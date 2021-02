Polémica por un bisnieto de Benito Mussolini que firmó con la Lazio

Polémica por el bisnieto de Mussolini en la Lazio

Romano Florniani Mussolini, bisnieto del dictador fascista italiano Benito Mussolini firmó un acuerdo con Lazio, un club que ha sido perseguido por vínculos con grupos de extrema derecha a través de sus fanáticos incondicionales.

Romano Floriani Mussolini ya formó parte de la estructura de la academia del club de Roma y ahora se unirá a la plantilla sub-18 del equipo que compite en la Serie A.

Benito Mussolini, líder del movimiento fascista en Italia

El contrato oficial del lateral derecho con la Lazio provoca controversia, dados los vínculos pasados del club con grupos fascistas de extrema derecha y la extrema historia política de su bisabuelo, indica el diario inglés Daily Mail.

"En la Lazio solo me juzgan por mi forma de jugar, no por mi apellido. Espero debutar pronto", dijo el joven.

Benito Mussolini fue el dictador de Italia durante la Segunda Guerra Mundial, reinando desde 1922 hasta 1943. Al final de la guerra, durante la cual se alió con la Alemania nazi y Japón contra Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos y lanzó conflictos en Europa y África.

Sus políticas incluían la promoción de la superioridad racial italiana, la xenofobia y el imperialismo, y su culto a la personalidad lo calificó como 'Il Duce' (El líder).

Sin embargo, la madre del joven de 18 años, Alessandra, ex eurodiputada de un partido de extrema derecha, se negó a involucrarse en la política del fichaje e insistió en que el enfoque de Romano estaba en su carrera futbolística y no en cuestiones políticas.

'No tengo nada que comentar', dijo a la agencia de prensa Adnkronos. Es algo de lo que prefiero quedarme al margen. Mi hijo no quiere entrometerse en su vida privada ni en sus elecciones.

Se cree que Romano es un prospecto prometedor en el club, al que se unió mientras terminaba sus estudios en una escuela de inglés en Roma, y su entrenador juvenil Mauro Bianchessi afirmó que su ascenso no tiene nada que ver con su apellido y sí con su dedicación a la superación como futbolista.

"Después de haber trabajado con él durante dos años, ahora los frutos de ese trabajo están dando sus frutos '', dijo Binachessi a Il Messaggero.

"Es un chico humilde que nunca se ha quejado, ni siquiera cuando no jugaba durante dos años", dijo también a Repubblica. 'Me gusta. Todavía no es un jugador experimentado, pero parece prometedor".

'¿El apellido oneroso? Nunca he hablado con sus padres y lo único que importa es si un jugador merece jugar. Nada más.'

Sin embargo, existe la preocupación de que el nombre de Mussolini que aparece en la camiseta de la Lazio alentaría a los elementos de extrema derecha de la base de fanáticos del club que los han metido en problemas con las autoridades en los últimos años.

Romano también comparte su nombre con su abuelo materno. Romano Mussolini fue el cuarto hijo de Benito Mussolini, y fue pianista, pintor y productor de cine. En 1962 se casó con Maria Scicolone, la hermana menor de la actriz Sophia Loren.

Su hija, Alessandra Mussolini, quien es la madre de Romano Floriani Mussolini, encabezó el partido de extrema derecha Alternativa Sociale. Romano Mussolini compuso el himno oficial del partido, 'El orgullo de ser italiano'.