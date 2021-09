Abierto de Jockey Club: las novedades con las que empieza el primer certamen fuerte de la temporada alta de polo

Varios jugadorazos, un par de promesas, algunos extranjeros, un buen anticipo de la Triple Corona y todos los partidos en su hábitat natural: eso presenta el Abierto de Jockey Club, que hoy vuelve al cabo de dos años, luego que la cuarentena lo fagocitara en 2020.

Tendrá una dotación fuerte, como es usual: seis equipos de entre 30 y 34 goles de handicap, con siete polistas de 10. Y si bien ninguna formación será igual a las que disputarán la Triple Corona, muchos protagonistas serán los mismos, y en equipos bastante parecidos.

Murus Sanctus y La Ensenada, por ejemplo, tendrán en San Isidro 75% de las formaciones con las que afrontarán los abiertos de Tortugas, Hurlingham y Palermo. Ellerstina se dividirá en mitades con diferentes nombres, y La Dolfina tendrá un 50% de su alineación unido, pero bajo otra denominación.

El campeonato consistirá dos zonas de tres conjuntos, cuyos ganadores pasarán a la final del sábado 2. Se largará hoy con un partido de cada grupo: a las 13, La Irenita vs. La H en la cancha 2, y a las 16, La Ensenada vs. Ellerstina en la 1. Toda la competencia tendrá lugar en las instalaciones del Jockey en San Isidro, algo que no se había dado en los últimos años, cuando el torneo visitó algún club y el Campo Argentino de Polo.

Facundo y Gonzalo (h.) Pieres marcan a David Stirling en la final de 2019, la última del Abierto de Jockey hasta hoy, celebrada en Palermo por una cuestión de estado de canchas. Archivo

Esta vez, con un significativo aporte de Thai Polo, un club tailandés que ayuda a desarrollar este deporte en el mundo, el Abierto de Jockey vuelve a su hábitat natural, con una importante inversión en el mantenimiento de sus canchas, a cargo del ingeniero Alejandro Battro. En 2019, las lluvias complicaron al certamen y la definición tuvo lugar en Palermo, donde los tres hermanos Pieres y el patrón Curtis Pilot levantaron el trofeo luego de vencer a Adolfo Cambiaso, otros jugadores de La Dolfina y el empresario Bob Jornayvaz.

Ahora ninguno de los dos patrones estará en las canchas. Jornayvaz dejó sorpresivamente en 2020 el ámbito del polo, y Pilot sigue vinculado con Ellerstina pero no jugará el certamen esta vez. Habrá un solo dueño amateur de equipo, el malayo Yen Ling Beh (“Joevy”), uno de los nuevos jefes de Cambiaso. Adolfito jugará por BP Polo en la zona A y sólo en caso de llegar ambos a la final se enfrentará con su hijo homónimo, que está en la B, como integrante de La Dolfina.

Poroto Cambiaso ataca contra su papá, Adolfo, en el Abierto de San Jorge; también en el de Jockey estarán en distintos equipos, pero se cruzarán solamente en caso de llegar a la final en San Isidro. Fabian Marelli - LA NACION

Poroto, en tanto, compartirá equipo con Lucas Monteverde (n.), también quinceañero, que va a afrontar el campeonato de más alto nivel de su joven carrera. Lukín tiene 5 tantos de handicap y ya viene compartiendo equipo con su amigo Cambiaso en el Abierto de San Jorge, que ambos este viernes mañana en Palermo.

La formación más familiar de las seis del Abierto será una nueva en esta categoría: La H se presentará con tres Ulloa. Hilario estará acompañado por su hermano mayor, Salvador, y por el menor, Carlos María, de 24 años y recientemente ascendido a 6 tantos. Con ellos estará Gonzalo Pieres (h.), compañero de Hilario desde 2020 en la Triple Corona. Los otros dos miembros de Ellerstina, Facundo y Nicolás Pieres, jugarán juntos en San Isidro. Lo propio hará Adolfo Cambiaso con Francisco Elizalde, nuevo hombre de La Dolfina en la serie Tortugas-Hurlingham-Argentino.

También aprovecharán para ganar sintonía en el césped y fuera de él Guillermo Caset y los recién llegados a Murus Sanctus Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero, que en este caso representarán a La Irenita. Y La Ensenada, que también tiene ahora tres cuartos de su alineación de Triple Corona, está reforzado por Bartolomé Castagnola (h.) y termina teniendo el handicap más alto del certamen, cuya 56ª versión será transmitida en directo y gratuitamente por Pololine.tv.

La copa del Abierto de Jockey Club, certamen que celebra su 56a realización; a la derecha, Guillermo Álvarez Fourcade, directivo de la entidad y ex capitán de polo, Archivo

Las seis formaciones

ZONA A

La Irenita: Matías Mac Donough (h.), 3; Guillermo Caset, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 33.

Matías Mac Donough (h.), 3; Guillermo Caset, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 33. La H: Carlos María Ulloa, 6; Salvador Ulloa, 7; Gonzalo Pieres (h.), 9, e Hilario Ulloa, 10. Total: 32.

Carlos María Ulloa, 6; Salvador Ulloa, 7; Gonzalo Pieres (h.), 9, e Hilario Ulloa, 10. Total: 32. BP Polo: Yen Ling Beh, 4; Francisco Elizalde, 9; Facundo Sola, 9, y Adolfo Cambiaso (h.), 10. Total: 32.

ZONA B

La Ensenada: Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 8; Juan Martín Zubía, 8, y Bartolomé Castagnola (h.), 9. Total: 34.

Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 8; Juan Martín Zubía, 8, y Bartolomé Castagnola (h.), 9. Total: 34. Ellerstina Pilot: Facundo Pieres, 10; Mackenzie Weisz, 4; Matías Torres Zavaleta, 8, y Nicolás Pieres, 10. Total: 32.

Facundo Pieres, 10; Mackenzie Weisz, 4; Matías Torres Zavaleta, 8, y Nicolás Pieres, 10. Total: 32. La Dolfina: Lucas Monteverde (n.), 5; Adolfo Cambiaso (n.), 8; Diego Cavanagh, 9, y Alejo Taranco, 8. Total: 30.

