Abierto de Palermo: La Dolfina vs. La Natividad, la final que atrae también por el tío Adolfo Cambiaso vs. sus sobrinos Castagnola

Pasaron 20 años desde que Adolfo Cambiaso le cambiaba los pañales a Bartolomé Castagnola (h.) en unas caballerizas en Inglaterra. El tío ya era desde hacía rato el mejor polista del planeta. El chiquito era hijo del cuñado y compañero de equipo de Adolfito, Lolo Castagnola.

Pasaron más de 10 años desde que Cambiaso llevaba a Camilo Castagnola a dar sus primeros galopes, sobre el lomo de Quique, en una pista de vareo de La Dolfina. Ahora ese chico vuela a caballo.

Hoy el tío y los sobrinos se encontrarán en una cancha. No cualquiera: la 1 de Palermo. Y no en un cruce cualquiera: la final del Campeonato Argentino Abierto, el partido más importante del mundo en este deporte. A las 16.30 se enfrentarán La Dolfina y La Natividad, clubes de Cañuelas, que no es la capital mundial del polo pero que creció mucho en los últimos tiempos. “Tierra de oportunidades”, se hace llamar, con dos letreros grandes en una rotonda de su característica ruta 205.

"Cañuelas, tierra de oportunidades", afirman dos grandes letreros en una rotonda de la característica ruta 205; Jeta, Adolfito y Barto son una muestra de eso. Gerardo Viercovich - LA NACION

Allí se reunieron el crack de 46 años y los estrellas de 20 y 18 para una foto, histórica para el lugar: es la primera vez que definirán Palermo dos equipos locales. Y es una final que puede ser disruptiva. ¿Seguirá gobernando el polo el fenómeno que dice estar en un año de transición? ¿Empezará el cambio de mando, de Cambiaso hacia la nueva generación, y puntualmente a sus sobrinos?

El “camino del 80″ es la vía donde está la entrada de La Dolfina, entre las localidades de Alejandro Petión y Vicente Casares. De ahí sale una calle corta que termina en La Natividad. Así de cerca están uno del otro, casi enfrente. Las casas de los Cambiaso y los Castagnola están a 1500 metros entre sí. Ellos se cruzan, comparten partidos de práctica. Los hermanos se reúnen mucho con su primo, Poroto Cambiaso, de 16 años. Todo el ambiente cree que algún día serán compañeros.

Pero ahora es tiempo de tío vs. sobrinos por la copa más ambicionada del polo. Y esto dijeron a LA NACION Adolfito, Barto y Jeta, por separado.

–¿Cómo están para el partido?

BC: –Muy bien, con muchas ganas, muy motivados. Los caballos están bastante bien... así que tenemos ganas de que llegue el sábado. Es nuestra primera final. Vamos a tratar de disfrutarla al máximo.

AC: –Se recuperó Pelón [Stirling] y Fran [Elizalde] venía con dolores en una rodilla pero va a jugar. Diego [Cavanagh] anda complicado del bochazo en los testículos; no va a estar.

–Barto, ¿cómo es esto de vivir la semana de la final de Palermo?

–Distinta. Uno se da cuenta. Se lo dicen todos los jugadores. Es otra historia. La final de Palermo debe de ser una locura. Ya la imagino. Hace tres años quizás ni la imaginaba. Íbamos a la tribuna, a ver, y estar hoy en la final es tremendo. A esta semana estamos disfrutándola un montón. Ya desde el día siguiente a ganar la semi, cuando nos levantamos a la mañana, es todo color de rosa.

Un 10 de handicap entre dos 9, ¿e inminentes 10?; Camilo, Adolfo y Bartolomé cierran en Palermo un buen 2021 para ellos. Archivo

–¿Qué implica para Cañuelas que dos equipos suyos estén en la final del mejor torneo del mundo?

AC: –Cañuelas creció mucho en el polo. La zona Sur en general. Siempre fue Pilar muy fuerte, pero Cañuelas, entre la familia mía y la de Lolo, entre La Natividad y La Dolfina, ha crecido mucho. Hay muchos polistas alrededor de las dos organizaciones.

CC: –Para Cañuelas es un logro enorme. Viene creciendo mucho en los últimos años en el polo, con La Dolfina y todos los títulos. Muy contento por eso.

–¿Por qué le dicen “tierra de oportunidades”?

BC: – No tengo ni idea, pero está buena la frase. En el polo calza bastante. Es impresionante la cantidad de jugadores de acá que salieron y ahora en la final de Palermo hay dos equipos de Cañuelas. Es histórico, ¿no? Ale Muzzio estuvo con papá; Terre, Jejo, Pelón, Tommy Panelo, Poroto... Viene Lukín Monteverde... Tommy Panelo es de Lobos pero juega al polo en Cañuelas.

–¿Cuán cañuelenses se sienten?

AC: –Totalmente, nací acá. Imaginá. Yo más que todos. Bah, igual que Barto y Jeta. Lolo [Castagnola, su cuñado] arrancó en Lugano jugando al pato, vino a los 15 o 16 años y desde que empezó hizo absolutamente acá su carrera polística.

BC: –Me siento cañuelense. Fuimos al colegio acá, tenemos amigos acá, salimos en Cañuelas... El colegio al que íbamos se llama Las Cañuelas y ganamos dos veces el Intercolegial Jeta y yo.

CC: –Yo me siento muy identificado con Cañuelas, porque nos criamos acá, fuimos al colegio y todo. Representar a Cañuelas en esta final está buenísimo para mí.

–¿Qué implica esta final para sus respectivos clubes?

BC: –Es una locura. Papá jugó el Abierto por La Natividad, en 2012 y 2013, y hasta que debutamos nosotros, en 2019, La Natividad no jugó más la Triple Corona. Estar en la final de Palermo en nuestro tercer año es un logro tremendo.

AC: –Siempre dije que éste era un año de transición. Estamos con un poco de suerte. Creo que jugamos un partido o dos muy bien y después nos dio una mano Ellerstina. Creo que no haber jugado con Poroto fue lo correcto porque él se ganó su lugar. Fue una decisión que tomé con Pelón [Stirling] y mi mujer. Me parecía correcto que él hiciera su camino y fuera creciendo por sus propios medios. Desde mi lugar fue un año de transición, sabiendo que yo ya quería jugar con Poroto el año que viene. Eso ya es seguro. El otro definido es Pelón. Iba a pasar este año, pero como Poroto se ganó su lugarcito, me pareció que era correcto que jugara por su cuenta. Es parte de su crecimiento. No entró porque es hijo de Adolfo Cambiaso; entró porque se ganó el lugar, ganando lo que tenía que ganar.

–En partidos importantes están 2-2. ¿Cómo es en la cancha jugar contra los sobrinos y el tío?

BC: –Nos ganó la final de la Copa de Oro en 2020. Nosotros le ganamos un cuarto de final de la Copa de la Reina 2020, que terminamos consiguiendo. El año pasado nos ganó la semifinal de Palermo; nos mataron a palos. Y hace poco le ganamos la semifinal de Hurlingham. Pero la verdad es que ni pensamos en eso. Es la final de Palermo, es distinta. Sabemos lo que es él en una final, sobre todo de Palermo... A tratar de disfrutarla. Y a tratar de ganarla.

Jeta, Adolfito y Barto en una virtual semifinal del Abierto de Hurlingham; esta vez se enfrentarán en el partido más importante del año, la definición del Campeonato Argentino Abierto. Sergio Llamera - LA NACION

AC: –Recontra buena onda. Son mis sobrinos, soy el padrino de Barto. No me fijo mucho en los resultados anteriores. Va a ser un partido lindo, divertido para la gente. No me sale la pica. Es una sensación rara, ¿no? No tengo la misma pica que contra otro club, otra persona. La pica en el buen sentido, ¿no?

CC: –Jugar contra Adolfito... Imaginá: es el mejor del mundo, muy ganador. Sabe cómo jugar estos partidos. Pero hay que disfrutar, aprender lo más que se pueda. Y nosotros estamos bien, muy confiados.

"Jugar contra Adolfito... Imaginá: es el mejor del mundo. Sabe cómo jugar estos partidos. Pero nos tenemos mucha fe." Camilo Castagnola, número 1 de La Natividad

–¿Cuáles son los primeros recuerdos de tío y sobrinos?

BC: –De toda la vida. La única final que recuerdo de las que ganó papá en Palermo fue la de 2009. Yo estaba en Dorrego. Tenía 8 años. Fue justo la que ganaron en suplementario después de que Adolfito errara un gol increíble. Me acuerdo de cuando se perdió el gol, cuando se cayó en Buenaventura mientras se iba Facundo Pieres solo al arco... Milagro. Papá había metido una yegua muy buena para los throw-ins y era el más cercano a Facundo, pero creo que no lo agarraba más, así que eso fue un milagro. Y después hizo el gol Mariano [Aguerre] de revés... Esa vez empecé a tener un poco más de idea de lo que era la final de Palermo. Y dicen que cuando yo era chico y estábamos en Inglaterra Adolfito siempre me llevaba a la caballeriza. Alguna vez haber fuimos a su campo de Córdoba y él fue al de Lolo en La Pampa... Pasó todo muy rápido, ¿no?

CC: –Cuando era chico me daban bastante miedo los caballos y Adolfito me prestó un caballo, Quique. Y le agarré el gustito y empecé a andar más seguido.

"¿A ver qué tal está este taco?", parece decirle Cambiaso al menor de los Castagnola; esa bocacalle del camino del 80, entre las localidades de Alejandro Petión y Vicente Casares, da a la entrada de La Dolfina y tiene a pocos hectómetros el ingreso a La Natividad. Gerardo Viercovich - LA NACION

AC: –Recuerdo cuando me llevaba a Barto a la caballeriza de Dubai en Inglaterra y le cambiaba los pañales. A Lolo le daba asco y no los cambiaba el hijo de p... Yo no tengo problema en cambiar pañales. Y a Jeta no sé si no le enseñé yo los primeros galopes, a andar a caballo. En Quique, que era buenísimo para galopar, en la pista de La Dolfina.

–¿Creen que se repetirá este cruce en una final de Palermo?

BC: –¿Nosotros contra Adolfito? No sé. Estaría buenísimo. Pero no estamos pensando mucho en el futuro hoy. Queremos ganar el sábado y después veremos qué pasa. Ojalá se dé de nuevo algún día. En el partido de Brava contra Murus Sanctus estábamos ahí y me divertía que ganara Poroto. Ese partido no nos cambiaba nada, porque teníamos que ganar sí o sí el último. Murus Sanctus iba a salir a ganarnos, seguro, aunque hubiera perdido ese día. Y yo quería que ganara Poroto. Nos llevamos muy bien con él. Y si pasaba a la final Poroto, que es nuestro primo y es un crack, buenísimo. Si no ganábamos nosotros, que estuviera él en la final. Y quedaba todo en Cañuelas de todas formas.

AC: –Yo no sé. Cada vez me quedan menos años, ya tengo 46. Yo no pensé que iba a jugar otra final de Palermo, y acá estoy. Después de cerrar el equipo pasado, pensé que iba a ser difícil estar en el lugar donde estamos hoy. Pero uno nunca sabe.

"Cada vez me quedan menos años. Tengo 46. No pensé que fuera a jugar otra final de Palermo, y acá estoy. Tengo que ir encontrando las motivaciones." Adolfo Cambiaso, capitán de La Dolfina

Adolfo Cambiaso, en el acceso a La Dolfina; el crack tiene decidido jugar con su hijo, Poroto, en 2022, pero, por su edad, no cree que llegue a compartir equipo con sus sobrinos. Gerardo Viercovich - LA NACION

CC: –No sé. Ojalá se repita. Es algo que no pasa todos los días. Es muy difícil llegar a una final. Tengo que pensar en ésta. Después veremos.

–¿Algún día llevarán la misma camiseta en la Triple Corona? ¿O los chicos serán compañeros del primo Poroto?

BC: –Ni idea. Por ahora estamos muy bien con el equipo que tenemos. Estamos muy contentos con Polito [Pieres], con Nachi [Du Plessis], todos en la misma, tratando de organizarnos lo mejor posible. Mejoramos muchísimo la caballada, maduramos nosotros. Creo que por eso estamos donde estamos ahora. Y con Poroto seguramente en algún momento se dará que juguemos juntos. Va a darse naturalmente. Pero hoy nuestra cabeza está en el sábado.

AC: –Se verá con el tiempo eso. Yo no creo, pero Poroto seguramente. O no, qué sé yo. Es un tema más de ellos. Pero relación tienen muy buena. Yo acompañaré un año o dos a Poroto y ya estoy. Más que nada por las motivaciones. Tengo que ir encontrándolas. Hoy en día ya pasan a ser números, que están buenísimos, pero son números. Necesito un equipo que me motive, y jugar con mi hijo va a motivarme.

–Barto, ¿qué vas a hacer el sábado a la noche, después de tu primera final de Argentino Abierto?

–No quiero ni pensar eso... Porque si ganamos puede llegar a ser una locura, puede ser... el mejor día de mi vida. Pero pensarlo porque puede llegar a jugar un poquito en contra. Tenemos que pensar en el partido, en jugar bien, en tratar de ganar, y si se da, buenísimo, y si no se da, seguir trabajando para que se dé en algún momento. Es La Dolfina, es Cambiaso, es Pelón. Son impresionantes, tienen un montón de finales... pero tenemos fe en que podemos ganar.

"Si ganamos puede llegar a ser una locura, el mejor día de mi vida. Pero no quiero ni pensarlo, porque puede llegar a jugar un poquito en contra." Barto Castagnola, número 3 de La Natividad

Sociable, la premiada Tía Ramona mira curiosa entre Barto, su jinete, y Camilo; La Natividad ha invertido, y mejorado, mucho en caballada. Gerardo Viercovich - LA NACION

Hora, formaciones y TV

La final del Argentino Abierto comenzará a las 16.30. La Natividad aparece en mejor forma que La Dolfina, que otra vez presentará un suplente: Alejandro Muzzio por el lesionado Diego Cavanagh. Aun así, tiene más handicap, 37 goles contra 36, y la preponderancia de Adolfo Cambiaso suele ser decisiva en las finales.

Por el ingreso de Muzzio, Cambiaso será back. “Raro, raro. Nunca jugué en ese puesto una final de Palermo. Pero tuve un buen partido contra Ellerstina atrás. La idea es jugar ahí pero rotando con Fran y Pelón. Voy a ser el que sacará de fondo, y después veré dónde estoy. Vamos a ver si funciona”, contó Adolfito a LA NACION.

La Dolfina: Alejandro Muzzio, 8; Francisco Elizalde, 9; David Stirling, 10, y Adolfo Cambiaso, 10. Total: 37.

Alejandro Muzzio, 8; Francisco Elizalde, 9; David Stirling, 10, y Adolfo Cambiaso, 10. Total: 37. La Natividad: Camilo Castagnola, 9; Pablo Pieres, 9; Bartolomé Castagnola (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 36.

Camilo Castagnola, 9; Pablo Pieres, 9; Bartolomé Castagnola (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 36. Jueces: Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h.). Árbitro: Martín Pascual.

Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h.). Martín Pascual. Hora: 16.30.

16.30. Cancha: Nº 1 de Palermo.

Nº 1 de Palermo. TV: ESPN 2 y Star+ (internet).

Barto se saluda con Adolfito, que además de tío es su padrino; para quien resulte perdedor este sábado, la tristeza será un poco menor porque un ser querido y de Cañuelas será campeón. Sergio Llamera - LA NACION

Un clásico en la final del Abierto Femenino

Como ya es un hábito, poco antes del Abierto de Palermo se definirá el Argentino de Polo Femenino, que va por su quinta realización. Hasta ahora, La Dolfina y El Overo obtuvieron dos veces cada uno el torneo... y son los que definirán esta tarde.

El club de Adolfo Cambiaso y el de Lucas Monteverde se encontrarán nuevamente en la final, en un cruce que va convirtiéndose en un clásico del polo de mujeres. Y las protagonistas se repiten. Del lado de El Overo, la inglesa Hazel Jackson y la argentina Lía Salvo, con 10 goles de handicap y posiblemente dos de las tres mejores del planeta, junto a Clara Cassino y Milly Hine. La otra gran figura mundial del polo femenino, Nina Clarkin, también británica, comparte La Dolfina con Mia Cambiaso, hija de Adolfo, y con Candelaria y Milagros Fernández Araujo, hijas de Milo, el director técnico del equipo de Cañuelas en el Abierto de Palermo.

El ganador será, entonces, el más veces campeón de un historial todavía corto pero que muestra una consolidación del polo femenino en el calendario, tras varias temporadas de subidas y bajadas.

El Overo Z7 UAE viene de ganar el Abierto Argentino Femenino los dos últimos años. Sergio Llamera

Este viernes, en la definición por la copa subisidiaria, La Irenita (Milagros Sánchez, 7; Isabelle Parsons, 8; Hope Arellano, 7, y Fátima Balzano, 6; total: 28) venció en el predio de Pilar de la AAP a La Aguada Rioplatense (Mia Novillo Astrada, 6; Azucena Uranga, 5; Jazmín Dupont, 5, e Inés Lalor, 6; total: 22) por 13 a 12. La final empezó 6-0 para La Aguada por handicap, y La Irenita la remontó en el cuarto chukker y terminó ganando con lo justo.

El Overo Z7 UAE: Clara Cassino, 9; Milly Hine, 7; Lía Salvo, 10, y Hazel Jackson, 10. Total: 36.

Clara Cassino, 9; Milly Hine, 7; Lía Salvo, 10, y Hazel Jackson, 10. Total: 36. La Dolfina BP: Mia Cambiaso, 7; Milagros Fernández Araujo, 7; Carina Clarkin, 10, y Candelaria Fernández Araujo, 8. Total: 32.

Mia Cambiaso, 7; Milagros Fernández Araujo, 7; Carina Clarkin, 10, y Candelaria Fernández Araujo, 8. Total: 32. Jueces: Martín Aguerre y Rafael Silva. Árbitro: José Ignacio Araya.

Martín Aguerre y Rafael Silva. José Ignacio Araya. Hora: 14.

14. Cancha: Nº 2 de Palermo.

Nº 2 de Palermo. TV: Star+ (internet).