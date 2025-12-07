Abierto de Palermo: la final La Natividad-La Dolfina vs. Ellerstina-Indios Chapaleufú, en vivo

A la final del Argentino Abierto llegan invictos los dos conjuntos. La Natividad-La Dolfina venció por 22-11 a La Zeta-Kazak, por 18-6 a Los Machitos-El Refugio, por 20-6 a Sol de Agosto y por 16-14 a UAE Polo. Ellerstina-Indios Chapaleufú superó por 11-9 a La Dolfina II, por 21-10 a La Hache Cría y Polo, por 14-12 a La Ensenada y por 13-12 a La Irenita-La Hache. El cuadro de Cañuelas registra 76-37 en goles, con un resultado en promedio de 19 a 9,25. El de General Rodríguez y Pilar presenta un saldo de 59-43, con una media de 14,75 a 10,75. A los de azul y verde les va mucho mejor contra los rivales más débiles, pero en las grandes citas la cuestión se empareja. Y de hecho, a ambos les costaron más que lo previsto las definiciones de sus zonas, equivalentes a semifinales.

Cruz Heguy va por la bocha delante de Ignatius Du Plessis en la resolución de la zona B de Palermo; el jueves, Ellerstina-Indios Chapaleufú revirtió un 4-9 frente a La Irenita-La Hache hasta el 13-12 definitivo. Rodrigo Néspolo