Abierto de Palermo: la final La Natividad-La Dolfina vs. Ellerstina-Indios Chapaleufú, en vivo
Se define el certamen de polo más trascendente del planeta, en la cancha 1 del Campo Argentino; la presencia de Javier Milei
Aparece Cambiaso en el tanteador
La segunda etapa comienza con una escapada de Adolfo Cambiaso tras el throw-in y la consecución de su gol número 1135 en la historia del torneo. La Natividad-La Dolfina se pone 3-2 arriba.
El primer chukker termina 2-2
Pocos segundos antes del primer campanazo del chukker inaugural, Bartolomé Castagnola empata con un toque corto hacia el arco de Libertador. Se cierra el primer período y el tablero marca un 2-2 entre La Natividad-La Dolfina y Ellerstina-Indios Chapaleufú.
Ahora, los Pieres y los Heguy arriba
Facundo Pieres “madruga” a Barto Castagnola, le gana la bocha de revés cerca de los mimbres de Libertador y resuelve con el arco libre, a los 3m29s del chukker inicial. Por primera vez está arriba Ellerstina-Indios Chapaleufú, 2-1.
Empata Antonio Heguy
El número 2 de Ellerstina-Indios Chapaleufú, Antonio Heguy, fabrica una jugada de ataque, escapa, resiste un pechazo de Poroto Cambiaso y define, también ante el reloj: 1-1 en 3 minutos de juego.
Poroto Cambiaso inaugura el tablero
Poroto Cambiaso lleva la bocha por Dorrego hacia el arco del tablero, lleva velocidad y no pueden cruzársele. Con Cruz Heguy por delante, tira desde media distancia y abre el tanteador: La Natividad-La Dolfina pega primero en la final del Abierto.
¡Comienza la final!
Empieza la acción: los jueces arrojan la bocha en un throw-in en el medio de la cancha y La Natividad-La Dolfina y Ellerstina-Indios Chapaleufú disputan la gloria máxima del polo, ser campeones argentinos.
Más personalidades entre el público
En el palco de autoridades se encuentran también el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, con Belén Ludueña. Otras presencias salientes entre la concurrencia son las de los periodistas Eduardo Feinmann y Cristina Pérez, que está junto al ministro Petri entre las autoridades, y la ex vicepresidente Gabriel Michetti.
El Himno Nacional y tres aviones en el cielo
La cantante Ana Durañona interpreta el Himno Nacional Argentino, y todo el público está de pie. Los jugadores están montados de frente a la platea C. Tres aviones militares sobrevuelan la cancha 1, dejando una estela celeste, blanca y celeste. Una enorme bandera nacional –aunque sin sol– se despliega sobre la tribuna central de Dorrego y la cubre por completa.
El Presidente está en la Catedral del polo
Por el césped, al lado de la tabla más cercana a las platas, llega a pie el presidente de la Nación, Javier Milei, para presenciar la final del Argentino Abierto. Lo acompaña Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia de la Nación. Toca la Fanfarria Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, escolta presidencial. También se encuentran tres ministros: Patricia Bullrich, de Seguridad; Luis Petri, de Defensa, y Mariano Cúneo Libarona, de Justicia. El Presidente es recibido con aplausos cuando arriba al palco de autoridades.
¡La Aguada a la Triple Corona!
Como partido preliminar a la final del Argentino Abierto se realizó el repechaje entre el octavo equipo del ranking y el campeón de la Copa Cámara de Diputados. Y hubo sorpresa: La Aguada venció por 13-12 a La Zeta-Kazak, que había ganado dos partidos en el Abierto de Palermo, y se clasificó para la Triple Corona de 2026. El conjunto de 29 goles de handicap sorprendió al imponerse, con un gol en los 30 segundos adicionales del último chukker, a un adversario que había conseguidos dos victorias en el Abierto de Palermo. Por consiguiente, Facundo Llosa (8), Kristos Magrini (6), el brasileño Pedro Zacharias (8) y el chileno Felipe Vercellino (7) protagonizarán Hurlingham, Tortugas y el Argentino el próximo año.
Las formaciones
La alineación de La Natividad-La Dolfina: Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Bartolomé Castagnola (h.). La de Ellerstina-Indios Chapaleufú: Facundo Pieres, 10; Gonzalo Pieres (h.), 9; Antonio Heguy, 8, y Cruz Heguy, 9.
Fanático, y a la vez presidente de la Nación
Al igual que en la final de 2024 y que en la resolución de zona de este jueves, Javier Milei asistirá al partido. El presidente de la Nación, que ya antes de ganar la elección nacional se declaraba “fanático y enfermo de Cambiaso” y decía que lo encantaba el polo, solía acudir a la tribuna de Dorrego cuando no era famoso. En la definición le tocó perder, pero participó en la ceremonia del podio y se puso un camiseta de La Dolfina. Ahora, hace tres días, le tocó ganar y también fue parte de la premiación, y además se colocó un casco de Cambiaso.
Un equipo campeón, dos o tres clubes campeones
Como cada conjunto une clubes, el ganador sumará una conquista para cada entidad representada. Para La Natividad sería la 3ª en el Argentino (2021, 2023 y 2024), y para La Dolfina, que ya está tercero en tres los clubes más veces campeones, la 16ª (2002, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022). Para Ellerstina se traría de la 6ª (1994, 1997, 1998, 2008, 2010 y 2012); para Los Indios resultaría la 12ª (1938, 1958, 1986, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001 y 2004), y para Chapaleufú, la 10ª (1986, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001 y 2004).
La Triple Corona en juego
Además del cetro de Palermo, que consagra una suerte de campeón mundial, esta tarde estará en juego la Triple Corona, que puede lograr La Natividad-La Dolfina. Tras imponerse en Hurlingham y Tortugas, en caso de conquistar Palermo igualará los lauros de Coronel Suárez en 1972, 1974, 1975 y 1977; Santa Ana en 1973; Ellerstina en 1994; La Aguada en 2003, y La Dolfina en 2013, 2014 y 2015. Adolfo Cambiaso, de 50 años, se proclamaría monarca argentino por 19ª vez y quedaría a una del récord de Juan Carlos Harriott (h.), “el otro mejor polista de la historia”. Para sus sobrinos, Barto y ‘Jeta’ Castagnola, de 24 y 22 años, se trataría del 4º Palermo ganado, y para su hijo, ‘Poroto’, de 20, resultaría el 2º. En tanto, a los 39 años Facundo Pieres alzaría la copa por 6ª vez y su hermano ‘Gonza’, de 42, lo haría por 4ª ocasión. Cruz y Antonio Heguy, de 22 años, son los únicos debutantes en una final del Argentino Abierto.
Los senderos que no se bifurcan en Palermo
A la final del Argentino Abierto llegan invictos los dos conjuntos. La Natividad-La Dolfina venció por 22-11 a La Zeta-Kazak, por 18-6 a Los Machitos-El Refugio, por 20-6 a Sol de Agosto y por 16-14 a UAE Polo. Ellerstina-Indios Chapaleufú superó por 11-9 a La Dolfina II, por 21-10 a La Hache Cría y Polo, por 14-12 a La Ensenada y por 13-12 a La Irenita-La Hache. El cuadro de Cañuelas registra 76-37 en goles, con un resultado en promedio de 19 a 9,25. El de General Rodríguez y Pilar presenta un saldo de 59-43, con una media de 14,75 a 10,75. A los de azul y verde les va mucho mejor contra los rivales más débiles, pero en las grandes citas la cuestión se empareja. Y de hecho, a ambos les costaron más que lo previsto las definiciones de sus zonas, equivalentes a semifinales.
Los dos cruces precedentes
Los contendientes de la definición de Palermo chocaron en los dos certámenes previos. En una semifinal del Abierto de Hurlingham, su segundo compromiso en el año, La Natividad-La Dolfina estuvo más cerca que nunca de perder: debió recurrir a un chukker suplementario para vencer a Ellerstina-Indios Chapaleufú (13-12) después de merodear la derrota. En Tortugas se enfrentaron en el último partido y los Heguy y los Pieres apretaron hasta el desenlace a los Castagnola y los Cambiaso, que respiraron cuando sonó la campana y el tablero decía que ganaban la copa con un 12-11.
El retador, todo un desafío
Ellerstina-Indios Chapaleufú es la fusión del club de la familia Pieres con los del clan Heguy. Gonzalo (h.) y Facundo Pieres convocaron a los primos Antonio y Cruz Heguy para conformar un equipo que tuviera presente y futuro, y en su primera temporada juntos constituyen el mejor conjunto después del dream team. De hecho, ganaron todos sus encuentros de la Triple Corona salvo los dos que perdieron, y muy ajustadamente, a manos del cuarteto de Cañuelas. Sus 36 de handicap hoy parecen quedarse cortos ante el nivel real del cuarteto.
Un "dream team" cumplidor
Desde que se formó, a fines de 2024, La Natividad-La Dolfina fue el favorito para la temporada alta de 2025. Los hermanos Bartolomé (h.) y Camilo Castagnola invitaron a su primo y amigo “Poroto” Cambiaso y a su tío Adolfo Cambiaso a unirse, y la fusión terminó siendo 100% de Cañuelas y llevando los nombres de los dos clubes ganadores de los últimos 12 abiertos de Palermo. Con la valorización óptima, de 40 tantos, de inmediato pasó a ser considerado el “dream team” de la temporada. Y hasta ahora cumplió: conquistó los abiertos de Hurlingham y Tortugas y ganó sus cuatro compromisos en el Argentino. Invicto en los 11 partidos, está en el que más lo interesa: la final de Palermo.
Bienvenidos a la cobertura de la final de Palermo al instante
El Campeonato Argentino Abierto, que es el torneo de polo más importante en el mundo, tendrá esta tarde su vencedor. Será La Natividad-La Dolfina, equipo de 40 goles de handicap, o Ellerstina-Indios Chapaleufú, de 36. El encuentro se desarrollará en la cancha 1 del Campo Argentino de Polo, está previsto para las 16.30, tendrá por jueces a Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h.) y por árbitro a Matías Baibiene, y será transmitido por la plataforma Disney+.
