Abierto de Palermo: La Irenita-La Hache se recuperó y remontó ante La Ensenada

Ahora funciona. La Irenita-La Hache prendió los motores y marcha a buen ritmo. Con juego, entrega y contundencia le ganó 17-14 a La Ensenada, en su segundo encuentro en el 132° Campeonato Argentino Abierto de Polo.

El equipo liderado por Guillermo Caset (h.) fue una dura prueba para el que tiene como capitán a Hilario Ulloa. Y la sacó adelante, provocando un vuelco espectacular en el marcador. Tras ir perdiendo 6-1 al final del segundo chukker, lo dio vuelta en el sexto, y acabó festejando una importante victoria.

De floja temporada, la unión de los clubes de Hilario Ulloa y la familia Mac Donough llegaba inseguro al último torneo de la Triple Corona. Sin margen de error. Se recuperó en el debut, jugando muy bien, contra La Dolfina II, y a los pocos días recibió un fuerte e inesperado golpe a su estructura: perdió al conductor dentro del campo. Una lesión en la clavícula sacó momentáneamente del certamen a Pablo Mac Donough.

Buenos Aires 17nov2025. 6ta fecha del 132° Abierto Argentino de Polo. La Irenita Hache vs La Ensenada Rodrigo Néspolo

No obstante, el mismo jugador se encargó de aclarar, antes del encuentro, que tratará de estar contra Ellerstina-Indios Chapaleufú, el encuentro que pondrá en discusión el pase a la final del torneo. “Apunto a recuperarme y a estar en ese partido decisivo”, señaló en el palenque, mientras sus compañeros taqueaban entrando en calor, y donde permaneció para dar indicaciones, casi a la par de Ignacio Novillo Astrada, el coach.

Sin tiempo para lamentar la contingencia, había que reemplazar al 10 goles de hándicap, y la responsabilidad de cubrir semejante baja recayó en su sobrino, Matías Mac Donough (h.). De esta manera, tras algunos intentos frustrados de meterse en Palermo por la vía de la clasificación, a Vizcacha le llegó, de manera inesperada e indeseada, la oportunidad de jugar su primer Argentino Abierto. Un desafío grande para el joven de 21 años y también para el equipo, que, a la fuerza, no le quedó otra alternativa que armarse nuevamente. Sin la experiencia de Pablo, con el entusiasmo de Matías, y sin cambiar el enfoque, que sigue siendo el mismo de principio de año, cuando se formó el cuarteto: protagonizar la final de Palermo.

Hilario Ulloa lucha contra Juan Britos; detrás se acerca Matías Mac Donough Rodrigo Néspolo

El joven Vizcacha estuvo a la altura. Fran Elizalde volvió a ser ese pulpo que atrapa cada bocha que le pasa cerca. El sudafricano Nachi du Plessis, con algunos inconvenientes en el inicio del juego, sobre todo para tomar a Rufino Bensadón en los throw-ins, se fue afianzando y redondeó un correctísimo partido, que incluyó goles importantes., incluido uno de backhander en el último período. Y el 1, Hilario, sigue siendo el 1. El terror de los backs contrarios, por su movilidad y su puntería de cara al gol. El oriundo de Lincoln, provincia de Buenos Aires, fue nuevamente figura relevante del equipo y artillero del match, con 6 tantos (2 de penal).

“Es un lujo jugar de 1 en este equipo, ahora que funciona”, admitió Hilario. “Arrancamos dormidos, pero de a poco nos fuimos despertando. Tremenda la actitud de todos. Y como ahora funcionamos, es más fácil ser el 1 y meter goles. Estamos bien y los caballos responden. Como digo yo, vamos flechitas para arriba”, analizó, optimista, de cara a los dos compromisos que le faltan: La Hache Cría y Polo y Ellerstina-Indios Chapaleufú.

Fran Elizalde se apresta a convertir uno de sus cinco tantos Rodrigo Néspolo

La Ensenada trepó alto rápidamente y luego cayó por un tobogán. No logró sostenerse arriba. Perdió velocidad, anticipo, y se lo tragó la determinación de su adversario. Intentó reaccionar en el último tramo, allá por los chukkers séptimo y octavo, pero La Irenita-La Hache no le dio espacio, lo mantuvo cortito, sin cederle la más mínima ventaja. Una vez que Hilario y compañía torcieron la historia para su lado, nadie pudo frenar el alud de juego, actitud y goles de los de camiseta colorada y verde.

Pasaron los días de tormenta para La Irenita-La Hache. Ahora funciona y gana. Ayer, sin el viejo Pablo, con el joven Vizcacha. Un partido que empezó mal y terminó bien. Porque puso actitud. Y porque puso juego.

La síntesis

La Irenita-La Hache (17): Hilario Ulloa, 9; Fran Elizalde, 9; Matías Mac Donough (h.), 7, e Ignatius du Plessis, 9. Total 34.

La Ensenada (14): Rufino Bensadón, 8; Juan Britos (h.), 8; Guillermo Caset (h.), 9, y Jerónimo del Carril, 9. Total: 34.

Progresión: La Irenita-La Hache: 1-2, 1-6, 5-7, 7-10, 7-10, 12-11, 15-12 y 17-14.

Goleadores de La Irenita-La Hache: Ulloa, 6 (2 de penal); Elizalde, 5 (1 de penal); Mac Donough (h.), 2, y du Plessis, 4.

De La Ensenada: Bensadón, 3; Britos (h.), 2; Caset (h.), 4, y del Carril, 5 (3 de penal).

Amonestados: Juan Britos (h.) y Jerónimo del Carril, de La Ensenada, en el cuarto chukker.

Jueces: Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h.)

Árbitro: José Ignacio Araya.

Cancha: N° 1 del Campo Argentino de Polo.