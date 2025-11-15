Abierto de Palermo: La Zeta-Kazak superó a Sol de Agosto y se esperanza en la Triple Corona de 2026
Al equipo de Nicolás Pieres le urgía el triunfo en el Argentino y lo consiguió con una fuerte remontada en la cancha 2
La Zeta-Kazak estaba obligado a ganarle a Sol de Agosto y le ganó. No tenía opción si pretendía mantener su esperanza de asegurarse un lugar en el grupo de los ocho, pensando en la Triple Corona de 2026. El sistema de puntos y ranking vigente le exigía llevarse la victoria en la calurosa tarde de Palermo, a primera hora, en la cancha 2. Y el equiop lo hizo. Se impuso por 16-11, tras un errático comienzo, en la quinta fecha del Campeonato Argentino Abierto de polo, la tercera de la zona A.
Comenzó torcida la tarde para La Zeta-Kazak frente a Sol de Agosto. Impreciso en el juego, errático en los penales y con escasa presencia en el medio para elaborar juego. Al finalizar el segundo chukker y estando 1-5, y también con el 1-6 al inicio del tercero, sonaron la alarmas y el cuarteto reaccionó. David Stirling empezó a asomarse con su experiencia y, de a poco, se adueño de la bocha y el partido. Lorenzo Chavanne corrigió la mira en ataque y el equipo produjo un vuelco sustancioso. Tan positivo resultó el cambio que el encuentro, que parecía sería apretado y de palo y palo hasta el cierre, terminó holgado para Nicolás Pieres y compañía.
Sol de Agosto se nubló. Perdió eficiencia Juan Martín Zubía, ya no pesó Benjamín Panelo en el medio y la formación se perdió en las sombras. La organización de Paco de Narváez no tiene asegurado su puesto para la próxima Triple Corona, pero a pesar del traspié tiene más aire que La Zeta-Kazak. Lo espera La Natividad-La Dolfina antes de que cierre su participación. Lo respalda un buen colchón de puntos, pero nada como para confiarse. Ahora también deberá tener a mano una calculadora y estar pendiente de la suerte de otros.
La Zeta-Kazak, en tanto, llegó al certamen desde la clasificación, como lo hizo hace doce meses, en la temporada del estreno del conjunto armado por Nicolás Pieres y apoyado por la organización de Kazak, perteneciente al patrón francés Sébastien Aguettant. Dos sábados atrás debutó frente a UAE Polo, uno de los candiados fuertes al cetro, y estuvo a un minuto de llevarlo al chukker suplementario. Un gol in extremis lo dejó con las caras largas, a pesar de que había rozado la hazaña. En la segunda presentación el cuadro de General Rodríguez se midió con el poderoso La Natividad-La Dolfina, de 40 goles de handicap. Perdió, naturalmente, y por amplio margen (22-11), pero con una aceptable impresión más allá de las derrotas.
Compacto del éxito de La Zeta-Kazak
UAE y la unión entre los Cambiaso y los Castagnola son los favoritos del grupo para conseguir un puesto en la final del Abierto. La Zeta-Kazak tuvo dos buenos desempeños pero pocos puntos acumulados para mantenerse en la elite del polo mundial, 300 unidades, debido a los 150 que otorga el sistema por cada derrota. Este sábado necesitaba conseguir 1200, la cantidad que entrega la victoria. Los obtuvo y ahora reina el entusiasmo entre los de camiseta bordó. En la próxima fecha quedará libre y en la última de la zona se enfrentará con Los Machitos-El Refugio. Ganar seguirá siendo importante, pero el equipo llegará con otro semblante. Reboza de optimismo.
La Zeta-Kazak 16 vs. Sol de Agosto 11
- La Zeta-Kazak: Lorenzo Chavanne, 7; Beltrán Laulhé, 7; David Stirling, 9, y Nicolás Pieres, 8. Total 31.
- Sol de Agosto: Facundo Sola, 8; Paco de Narváez, 7; Benjamín Panelo, 8, y Juan Martín Zubía, 9. Total 32.
- Progresión: La Zeta-Kazak, 1-2, 1-5, 3-6, 6-7, 9-7, 11-9, 12-9 y 16-11.
- Goleadores de La Zeta-Kazak: Chavanne, 9 (3 de penal); Laulhé, 1; Stirling, 2; Pieres, 3 (1 de penal), y penal 1, 1. De Sol de Agosto: Sola, 1; de Narváez, 2; Panelo, 7 (5 de penal), y Zubía, 1.
- Jueces: Gastón Lucero y Martín Pascual. Árbitro: Hernán Tasso.
- Cancha: N° 2 del Campo Argentino de Polo.
