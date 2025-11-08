Abierto de Palermo: por qué no funciona La Irenita-La Hache y qué debe cambiar, según Hilario Ulloa

Cuatro grandes. Cuatro jugadores de jerarquía y experiencia. Cuatro hombres de extenso recorrido en el Argentino Abierto, que a fines de 2024 se unieron en un equipo pensado para ganar, para plantarse con autoridad y discutirle los trofeos al nuevo gran favorito, La Natividad-La Dolfina, el dream team, de los Castagnola y los Cambiaso. Los cuatro grandes son Pablo Mac Donough, de 10 goles de handicap, 13 veces campeón en Palermo y en 4 ocasiones subcampeón; Hilario Ulloa, de 9 y finalista tres años; Francisco Elizalde, de 9 y una vez subcampeón, e Ignatius Du Plessis, también de 9 y que levantó en una ocasión la copa y en otras dos se quedó a las puertas. Cuatro jugadores que son de batallar y cumplen roles naturales en La Irenita-La Hache, su alianza para 2025: Ulloa y Elizalde arriba, Mac Donough en el medio y Du Plessis atrás. Cuatro grandes respaldados por buenas caballadas, surgidas de nada menos que las crías de La Hache y La Irenita.

Sin embargo, trascurridos los dos primeros torneos de la Triple Corona el equipo no funciona como sus integrantes, y el resto del ambiente del polo, esperaban. En Hurlingham y Tortugas el cuarteto no acumuló buenos resultados ni logró un funcionamiento adecuado. Y dentro de pocas horas debutará en el Campeonato Argentino Abierto. Un certamen distinto al resto. La última posibilidad, y a la vez la más importante, esperada y motivante, de enderezar el rumbo del barco, esquivar el iceberg y llegar entero al puerto.

Ulloa impacta ante la marca de Paco de Narváez, de Sol de Agosto; los cambios de posiciones, la falta de ritmo del back y la poca intensidad son las causas por las que el delantero explica el mal funcionamiento de La Irenita-La Hache. Santiago Filipuzzi

La Irenita-La Hache se estrenará en Palermo este domingo a las 14 y en la cancha 2, frente a La Dolfina II. ¿Qué pasa con el equipo? ¿Por qué no consigue buenos resultados? ¿Por qué no funciona colectivamente? Ulloa, oriundo de Lincoln, tiene respuestas.

“¿Qué pasó? Hubo algunos cambios de posiciones y evidentemente costó más que lo que imaginamos acomodarnos. Yo, que jugaba de 2, pasé a ser 1, y Fran [Elizalde], que en los últimos años venía desempeñándose de 3 y de 4, pasó a jugar de 2. No es que uno solo cambió; fuimos dos. Y a eso sumá que Nachi [Du Plessis] no compite durante todo el año y cuando llega Triple Corona por ahí le lleva un poco más de tiempo tomar este ritmo. Un ritmo que ya viene tomando. Me parece que esas causas fueron las principales, las que explican por qué no empezamos bien", analiza Hilario.

Ignatius Du Plessis no juega todo el año alto nivel de polo y le cuesta tomar rimo cuando se incorpora a la Triple Corona; el sudafricano utiliza caballos que le presta Hilario. Santiago Filipuzzi

-Elizalde llegó tarde de Francia, sobre la hora para presentarse en Hurlingham.

-Sí. Eso también influyó en nuestra puesta a punto para ese torneo.

-Ustedes son jugadores acostumbrados a estar en equipos de punta. ¿Cómo ves a tus compañeros en lo anímico a pocas horas de debutar en Palermo?

-Creo que esa es la parte más positiva de todo esto. Gracias a que somos jugadores de experiencia, ya maduros, mantuvimos la calma en el mal momento. El equipo no funcionaba pero nuestros planes no cambiaron en nada. Mantuvimos la tranquilidad y seguimos confiados en el equipo y en que podemos revertir la situación. Las cosas no funcionan, pero estamos tranquilos para seguir laburando y dar vuelta la página.

Ignacio Novillo Astrada viene de ser el DT La Natividad, el campeón de Palermo, y ahora trabaja para La Irenita-La Hache; el ex jugador de La Aguada en la Triple Corona pide a sus dirigidoshacer hincapié en la defensa y no perder la paciencia. Rodrigo Nespolo

-¿Qué les dice Ignacio Novillo Astrada, el director técnico?

-Nacho hace mucho foco en la parte defensiva, que obviamente es la base del deporte: se necesita defender bien. En eso nos ayuda muchísimo. Y también nos da una gran mano diciéndonos que seamos pacientes, que las cosas tarde o temprano van a arrancar. Pero la parte que más nos gusta de Nacho es su visión sobre la faz defensiva. Un aspecto del juego que siempre caracterizó a él y a sus hermanos en La Aguada. Era un equipo fuerte defensivamente. Esa es la base del éxito de cualquier equipo.

-¿Probaron en las prácticas cambios posicionales, variante a la que se apela cuando el funcionamiento no es el adecuado?

-Probamos cambios, sí, pero preferimos mantenernos con Fran de 2 y yo de 1. Me parece que yo puedo adaptarme mejor a la posición de 1 y Fran puede ser ese 2 que era hace un par de años. Mejor eso que rotar, que ir yo de 2 y Fran de 1. La idea es seguir así. Y progresar un poco en la intensidad del juego, que está faltándonos un poco.

Francisco Elizalde era delantero, pasó a ser back y, ahora en La Irenita-La Hache, vuelve a ser número 2; el pampeano, que llegó tarde desde la temporada de Francia, debe readaptarse a la función. Santiago Filipuzzi

-Esta temporada está más pareja que lo que se preveía. Hasta al equipo de 40 goles, La Natividad-La Dolfina, le cuesta ganar.

-Todo está muy parejo. Hay muchos equipos que están funcionando muy bien. Pero creo que La Natividad-La Dolfina viene mostrando que se ubica unos escalones arriba del resto. En el tema caballos y en todo. Todavía no logró funcionar de la mejor manera, pero los resultados mandan e indican que vienen ganando todo. Y encima le queda espacio para seguir mejorando. Sin dudas, es el equipo por vencer. De todas maneras, abajo hay equipos muy parejos y hoy cuesta ganarles a todos.

-¿Cómo llegan al debut del domingo?

-Bien. El domingo es nuestra primera final. Sabemos que tenemos cuatro finales y, si Dios quiere, serán cinco: los cuatro partidos de la zona y, si nos clasificamos, la final del Abierto. Ése es nuestro objetivo: que sean cinco las finales. Llegó el momento que esperamos todo el año y para el cual nos preparamos. Así que estamos con muchas ganas de que empiece Palermo y de ver que el equipo se conecta y juega como esperamos. Ésa es nuestra motivación más grande. Y en ese sentido, Palermo, que es distinto a todo, va a darnos un plus.