Abierto de Palermo: UAE Polo encontró aire ante Sol de Agosto en un sábado de alta concurrencia

El Campeonato Argentino Abierto de polo pasó de las ajustadas sorpresas del fin de semana pasado a un sábado que se aferró más a lo esperable en los resultados. No tanto en la cantidad de público, afortunadamente para la organización: hubo una gran concurrencia en Palermo, como desde hacía años no se observaba para una tercera fecha.

Además de la lógica diferencia que impuso La Natividad-La Dolfina en el primer turno, hubo una victoria aliviadora de UAE Polo sobre Sol de Agosto, por 16-10, también por la zona A. Trabajosa, pero que dejó lejos al ganador de la gran paridad que había en el torneo y permitió conclusiones que engrosan la confianza del conjunto de Juan Martín Nero.

'Polito' Pieres se cubre ante un backhander de su primo Benjamín Panelo; el capitán de UAE tuvo provisión de bochas a partir del quinto chukker. Hernán Zenteno

En la cancha 1 de Palermo, UAE tenía una obligación tras los interrogantes que se habían abierto en el estreno, en el que se había impuesto por un solo gol y sobre el cierre (13-12) a La Zeta-Kazak, cinco tantos inferior en handicap. Este sábado, nuevamente con esa superioridad de valorización, lo esperaba un Sol de Agosto motivado por su trascendental triunfo contra Los Machitos. El equipo de Paco de Narváez estaba dispuesto a probarse y desafiar a UAE, y así lo hizo durante un largo tramo.

Al subcampeón del Abierto de Hurlingham no le costó tanto conseguir el éxito esta vez, pero le llevó tiempo fabricarlo hasta desembocar en un alivio que no había tenido en el debut. Durante los primeros cuatro chukkers se jugó como mejor le sentaba a Sol de Agosto, que en el comienzo se imponía por 2-0 con tantos de Paco De Narváez y Juan Martín Zubía.

Ataca Juan Martín Zubía, de buen comienzo de partido; Juan Martín Nero fue creciendo con los chukkers, y Pieres contribuyó con lo habitual, goles. Hernán Zenteno

El inicio se proyectaba entusiasta para los de violeta, y no pronosticó el apagón tan inmediato como contundente que ocurriría. Se repuso pronto UAE, pero quedó estancado en resultados cortos durante varios tramos, porque sus buenas conexiones fueron esporádicas. De hecho, el resto del equipo no halló a Pablo Pieres hasta el quinto chukker. A los de rosa les falló el taqueo tanto para elaborar ataques como para definir, incluidos algunos penales errados. Todo, en el contexto de un campo que, tras las lluvias, complicó las intenciones ofensivas de ambos equipos.

El juego fue cortado por roces permanentes, más allá de las relaciones familiares entre los hermanos Panelo, Tomás en UAE y Benjamín en Sol de Agosto, y los primos, Pieres y el propio ‘Benja’ Panelo. Los de violeta incomodaron hasta el 6-6 del cuarto chukker con un trabajo defensivo notorio.

Lucas Monteverde (n.), de buena producción, marca prioridad sobre la bocha; detrás, Nero y Facundo Sola. Hernán Zenteno

Hasta que UAE empezó a disfrutar a su Panelo, que apareció en momentos decisivos, en los relevos y con un par de asistencias. Y también a un Lucas Monteverde (n.) todoterreno, casi insoportable para los adversarios. Además, Nero barrió el fondo de la cancha con una labor de menor a mayor.

En el quinto período empezó a acomodarse UAE y en el siguiente logró desplegar las alas hacia la diferencia esperable en los papeles. Para ello fue importante ‘Lukín’ Monteverde. Primero, consiguiendo el 8-6 que puso a su conjunto dos goles arriba por segunda vez. Y luego, en el sexto chukkers, forzando un cruce de Paco que derivó en un penal 1. La diferencia se estiró a tres y luego se formó un parcial de 9-2, letal, en el que ‘Polito’ Pieres contribuyó con cuatro tantos.

Compacto del éxito de UAE

UAE esbozó la sonrisa relajada del deber cumplido y Sol de Agosto volvió a sentir que tiene formas que pueden acercarlo a los objetivos.

Síntesis de UAE 32 vs. Sol de Agosto 17