Abierto de Tortugas: cómo queda la definición de la zona B tras las sorpresa de La Ensenada

Qué lió armó La Ensenada en el Abierto de Tortugas de polo. Cuatro días atrás, su juego físico y de presión constante había hecho trastabillar a Ellerstina-Indios Chapaleufú. Aquella vez los Pieres y los Heguy salvaron los puntos gracias a un bombazo de Cruz Heguy a 20 segundos del cierre y a unos 70 metros del arco. Pero este miércoles, en la cancha 5 de Tortugas, nada ni nadie logró impedir que el equipo de Luján directamente volteara a UAE. Le ganó merecidamente, por 15-14, y le colocó suspenso a la definición del grupo B, cuyo desenlace será el próximo domingo, cuando La Ensenada se mida con La Hache Cría y Polo y luego UAE confronte con Ellerstina-Indios Chapaleufú.

Si este último se impone a la organización de Emiratos Árabes, será el finalista. Habrá que apelar a las si se da un triple empate en puntos, producto de una victoria de La Ensenada contra La Hache Cría y Polo y una de UAE sobre los Pieres y los Heguy. Primero tallará la diferencia de goles entre los tres igualados, y en segundo término se tendrá en cuenta la cantidad de goles conseguidos por cada uno en los partidos entre sí.

Juan Martín Nero analiza qué hará con la bocha y esperan su decisión Ferrari, Britos, Lucas Monteverde y Pablo Pieres. Santiago Filipuzzi - LA NACION

En la primera fecha Ellerstina había doblegado por 16-15 a La Ensenada, que ahora se impuso por 15-14 a UAE. Como el equipo de Luján tiene una diferencia de tantos neutra y suma 30 goles conseguidos, UAE (-1 y 14) debe ganarle a Ellerstina-Chapaleufú (+1 y 16) por dos o más de diferencia para pasar a la final. Que La Ensenada sea quien discuta el título de campeón desde la zona B depende de que UAE derrote a los Pieres y los Heguy por un solo gol y anotando hasta 14. En tanto, una victoria por cualquier resultado es suficiente para Ellerstina-Indios Chapaleufú.

Gran desempeño colectivo de La Ensenada el de este miércoles. De principio a fin, con algunos entendibles baches en medio, producto de la alta demanda del compromiso y de la jerarquía del adversario, que exige y exige, no permite aflojar ni un segundo. Simples baches, nada alarmante. Nada que no pueda ser corregido con una indicación o una reacción inmediata. Los de camiseta azul se trazaron un plan y lo cumplieron a rajatabla.

Juan Britos, Rufino Bensadón, Gonzalo Ferrari y Del Carril celebran: acaban de derrotar, con 34 goles de handicap, a un equipo de 37, UAE, en Tortugas. Santiago Filipuzzi

Una veloz combinación en la salida del primer throw-in puso a Pablo de frente al gol a los 12 segundos. El tempranero 1-0 alertó a La Ensenada del peligro que corría si no ponía inmediatamente en marcha el plan urdido. Entonces, el cuarteto se puso a trabajar. Marca a presión y rapidez para girar primero y llegar antes a la bocha. Y cada cual con su marca, sin treguas. Entonces, el equipo capitaneado por Juan Britos logró que en la mayoría de los casos UAE no pudiese repetir la fórmula del pase largo y la corrida vertiginosa de sus voraces atacantes, Pieres y Lucas Monteverde.

A Pablo Pieres no le fue nada fácil escapar para hacer goles; en este caso, Britos lo persigue con fiereza, a punto de intentar un backhander en velocidad. Santiago Filipuzzi - LA NACION

Gonzalo Ferrari, un suplente de lujo que viene cubriendo fenomenalmente la baja de Guillermo Caset por una lesión, y Britos, otro león en el medio, en un puesto que no es naturalmente el suyo, controlaron la zona y manejaron casi a voluntad los hilos del partido. Atrás, Jerónimo del Carril le echó llave al cerrojo del arco y, con la garantía de Ferrari y Britos custodiando el sector, se mandó al ataque con sorpresa y eficacia. Marcó seis tantos el back, incluidos cuatro de penal. La sólida estructura se completó con el aporte de Rufino Bensadón en ofensiva. El autor de cinco tantos fue una amenaza constante para el muro de Trenque Lauquen, Juan Martín Nero. Y además se volvió una fiera en el mano a mano: pegajoso para marcar, tozudo para perseguir e insistente en el anticipo.

“Estoy muy contento. Venía con un sabor amargo porque el otro día [vs. Ellerstina-Indios Chapaleufú] no logramos ganar y esta vez sí. En los momentos malos no perdimos la calma y se vio el equipo, bancándonos, jugando para el compañero... Tenemos un equipo tremendo”, analizó ‘Juano’ Britos.

"En los momentos malos no perdimos la calma y se vio el equipo, bancándonos, jugando para el compañero", valoró Britos, el capitán del ascendente La Ensenada. Santiago Filipuzzi - LA NACION

UAE cayó, y puede levantarse. Depende de sí para seguir en Tortugas hasta la última instancia. Estuvo lejos de mostrar su mejor cara, y sin embargo perdió muy ajustadamente. Por lo tanto, Ellerstina-Indios Chapaleufú no deberá confiarse. No lo hará.

No es su estilo. En el primer turno del día, derrotó cómodamente a La Hache Cría y Polo. Y se dio el gusto de contar nuevamente con Antonio Heguy, que, ansioso, apuró su regreso. “Lo ideal era esperar unos día más, pero quería volver a jugar. Me faltan un poco de taqueo y algo de ritmo. Es normal: no jugaba desde hacía veinte días”, explicó el número 2, que en el primer chukker sufrió un golpe (un corte en la nariz con los anteojos) debido a una caída de su yegua. “Jugamos buenos cuatro chukkers finales. Al principio nos costó, pero no hay que quitarles mérito a ellos”, completó el hijo de Alberto Heguy.

Antonio Heguy volvió a jugar luego de 20 días, ya operado de meniscos, y tuvo un alto nivel en la goleada de Ellerstina-Indios Chapaleufú contra La Hache Cría y Polo. Santiago Filipuzzi - LA NACION

La definición de la zona B está abierta. Se perfilaban UAE y Ellertina-Indios Chapaleufú... Pero apareció La Ensenada e hizo un lío grande.

Compacto de la sorpresa de La Ensenada

Síntesis de La Ensenada 15 vs. UAE 14

La Ensenada: Rufino Bensadón, 8; Gonzalo Ferrari, 8; Juan Britos (h.), 8, y Jerónimo del Carril, 9. Total 33.

Rufino Bensadón, 8; Gonzalo Ferrari, 8; Juan Britos (h.), 8, y Jerónimo del Carril, 9. Total 33. UAE Polo: Pablo Pieres (h.), 9; Lucas Monteverde (n.), 9; Tomás Panelo, 9, y Juan Martín Nero, 10. Total: 37.

Pablo Pieres (h.), 9; Lucas Monteverde (n.), 9; Tomás Panelo, 9, y Juan Martín Nero, 10. Total: 37. Incidencias: fueron amonestados Monterverde y Bensadón, en el 6º chukker.

fueron amonestados Monterverde y Bensadón, en el 6º chukker. Progresión: La Ensenada, 2-1, 4-4, 7-6, 8-8, 10-8, 12-11, 14-13 y 15-14.

La Ensenada, 2-1, 4-4, 7-6, 8-8, 10-8, 12-11, 14-13 y 15-14. Goleadores de La Ensenada: Bensadón, 5; Ferrari, 2; Britos (h.), 2, y Del Carril, 6 (4 de penal). De UAE Polo: Pieres (h.), 7 (2 de penal); Monteverde (n.), 3; Nero, 3, y penal 1, 1.

Bensadón, 5; Ferrari, 2; Britos (h.), 2, y Del Carril, 6 (4 de penal). Pieres (h.), 7 (2 de penal); Monteverde (n.), 3; Nero, 3, y penal 1, 1. Jueces: Gastón Lucero y Martín Aguerre. Árbitro: Nicolás Scortichini.

Gastón Lucero y Martín Aguerre. Nicolás Scortichini. Cancha: N° 5 de Tortugas Country Club.

El éxito de Ellerstina-Indios Chapaleufú

Ellerstina-Indios Chapaleufú 17 vs. La Hache Cría y Polo 7