Abierto de Tortugas: La Ensenada sorprendió a UAE y tiene chances de ser finalista

Qué lió armó La Ensenada. Cuatro días atrás hizo trastabillar a Ellerstina-Indios Chapaleufú (éste se salvó con un bombazo de Cruz Heguy a 20 segundos del cierre y a unos 70 metros del arco para el 16-15) y ahora, directamente volteó a UAE Polo. Este merecido triunfo, por 15-14, del equipo de Luján colocó suspenso a la definición del grupo B del Abierto de Tortugas, cuyo desenlace será este domingo, cuando La Ensenada se mida con La Hache Cría y Polo y, luego, UAE se enfrente con la combinación de los Pieres y los Heguy. Habrá que esperar y tener una calculadora a mano por si se produce un triple empate en el primer puesto.

Gran desempeño colectivo de La Ensenada. De principio a fin, con algunos entendibles baches en el medio pero nada alarmante. Se trazó un plan y lo cumplió a rajatabla. Con marca a presión y velocidad para girar primero y llegar antes a la bocha, el cuarteto capitaneado por Juan Britos logró que en la mayoría de los casos UAE no pudiese desplegar la velocidad que lo caracteriza. No dejó respirar tranquilo a Lucas Monteverde, controló minuciosamente a Pablo Pieres, y entonces, con el radio de acción disminuido y sin espacio para explotar sus virtudes, los delanteros de la organización de Emiratos Árabes pesaron poco. Encima, esos hombres de tremendo poder de gol no tuvieron una buena tarde en cuanto a puntería.

Juan Martín Nero analiza qué hará con la bocha y esperan su decisión Ferrari, Britos, Lucas Monteverde y Pablo Piers. Santiago Filipuzzi - LA NACION

Soberbia labor de Jerónimo del Carril en la defensa. Bloqueó su arco en ocasiones en las que parecía inminente la caída. Y su aporte en la faz ofensiva también resultó determinante. En el medio mandaron Britos, de número 3, que no es su posición natural, y Gonzalo Ferrari, un suplente de lujo, que viene cubriendo fenomenalmente la baja de Guillermo Caset por una lesión. Y completó el póquer de ases Rufino Bensadón, una fiera en el mano a mano, pegajoso para la marca, tozudo para perseguir y anticipar... Y preciso frente a los mimbres.

Compacto de la sorpresa de La Ensenada

La Ensenada tuvo su mejor desempeño de esta Triple Corona. Sufrió, pero sacó adelante el desafío, con determinación y pasajes de alto nivel. Y armó un lío en la zona B del Abierto de Tortugas. Si el domingo La Ensenada venciere a La Hache Cría y Polo en el primer turno y luego UAE doblegare a Ellerstina-Indios Chapaleufú por un gol, el club de Luján será finalista si ese segundo resultado es menor o igual a 14-13.

Síntesis de La Ensenada 15 vs. UAE 14