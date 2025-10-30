Abierto de Tortugas: La Natividad-La Dolfina le ganó una final vibrante a Ellerstina-Indios Chapaleufú
El equipo de Cañuelas sufrió casi hasta el último campanazo, pero terminó imponiéndose por 12 a 11; venía de conquistar Hurlingham
- 4 minutos de lectura'
En la espectacular final de cuatro organizaciones históricas y exitosas, La Natividad-La Dolfina venció por 12-11 a Ellerstina-Indios Chapaleufú y se consagró campeón del 85° Abierto de Tortugas. El ganador lo soñó, lo ideó y lo concretó. Por eso este nuevo logro dejó al cuadro de Cañuelas a un torneo, Palermo, de conquistar la Triple Corona, que entre sus integrantes solamente Adolfo Cambiaso (h.) consiguió, cuatro veces (1994, 2013, 2014 y 2015). Para su hijo, ‘Poroto’, y sus sobrinos Bartolomé y Camilo Castagnola, sería una conquista inédita.
Tras la postergacion del último sábado por mal clima, se dio una final espectacular con un comienzo tenso, de ida y vuelta pero sin excesivos roces, hasta que llegó un contraataque veloz comandado por ‘Jeta’ Castagnola, que hizo un pase cruzado ante un pique de ‘Barto’, y éste abró el marcador con un gran gol. Pura jerarquía. Un golpe sobre la mesa.
Poroto Cambiaso se hizo presente en el segundo chukker, anotando sus dos primeros tantos, con un penal y gran definición. Una tendencia comenzaba a establecerse en el partido.
Ante el aliento de un grupo ruidoso de hinchas en el centro de la tribuna a contraluz, aún acompañada por el sol, Gonzalo Pieres (h.) descontó para Ellerstina-Indios Chapaleufú, pero una falla en una salida permitió un robo de Barto Castagnola, que cerró con un 4-1 el segundo parcial.
Gonzalo y Facundo Pieres, con mucha experiencia en finales, anotaron consecutivamente y pusieron a su equipo a tiro en el marcador. Y luego Facu escapó desde la mitad del campo para meterse en los mimbres y dejar las cosas 4-4. Su aporte ya era estelar, pero brilló aun más cuando el delantero corrió y revoleó la bocha altísima para festejar y poner al conjunto de General Rodríguez por primera vez arriba en el tablero, 5-4.
Luego de que sostuvieran los grandes la competitividad y la paridad, emergió la figura de Antonio Heguy con goles y levantando nuevamente a su gente en las gradas. El hijo de ‘Pepe’ Heguy estableció un 8-7 parcial tras un robo en último tercio del campo y mostró de qué es capaz, en su primera final de Triple Corona. Después, estando 8-8 el tablero, Camilo Castagnola, contrariado con el gol como pocas veces, falló y no consiguió desnivelar sobre la campana para La Natividad-La Dolfina.
Pero luego, tras fallar un penal, definió cruzado y estiró a dos tantos la diferencia en un momento muy necesario. Esa luz de ventaja comenzaba a valer oro frente a un rival decidido a dar pelea hasta el final. Y el cierre del penúltimo chukker exhibió en las chapas un 11-9, tranquilizador para el dream team pero nada decisivo a falta de siete minutos de acción.
No le faltó dramatismo al partido, ya que en el último período recortó Ellerstina-Indios Chapaleufú y llegó hasta la campana con posibilidad de empate. Pero un foul de Facundo Pieres en ataque dio respiro a la fusión de Cañuelas. El desenlace, con algo de polémica, no opacó un gran partido.
Fue el décimo trofeo en Tortugas para Adolfo Cambiaso, que quedó a dos del récord de Pablo Mac Donough y a uno de ‘Gonzalito’ Pieres. Para su hijo, Poroto, fue la primera consagración en este certamen. El club La Dolfina quedó a un campeonato de conquistar por cuarta vez la Triple Corona (2013 a 2015, las anteriores) e igualar a Coronel Suarez (1972, 1974, 1975 y 1977).
Fue meritorio también lo de Ellerstina-Indios Chapaleufú, que mostró la vigencia de los hermanos Pieres y el talento ya probado de los primos Antonio y Cruz Heguy, en su primera definición en el máximo nivel de polo del planeta.
La Natividad-La Dolfina 12 vs. Ellerstina-Indios Chapaleufú 11
- La Natividad-La Dolfina: Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40
- Ellerstina-Indios Chapaleufú: Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 8; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Cruz Heguy, 9. Total: 36.
- Progresión: La Natividad-La Dolfina, 1-0, 4-1, 4-4, 5-6, 7-7, 8-8, 11-9 y 12-11.
- Goleadores de Natividad-La Dolfina: C. Castagnola, 4; A. Cambiaso (n.), 4 (2 de penal); B. Castagnola, 3, y penal 1, 1. De Ellerstina-Indios Chapaleufú: F. Pieres, 5 (2 de penal); A. Heguy, 2; G. Pieres, 3, y penal 1, 1.
- Jueces: Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h.). Árbitro: Matías Baibiene.
- Cancha: N° 7 de Tortugas Country Club.
- Premio MVP al mejor jugador de la final: Antonio Heguy.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Abierto de Tortugas
Final vibrante El dream team venció a un rival promisorio y tiene su segunda copa: La Natividad-La Dolfina es campeón de Tortugas
Tortugas coronará un campeón. El dream team vs. la revelación de dos primerizos en una final de Triple Corona: promesa de partidazo
Todos juntos. Pieres-Heguy: rivalidad, polémicas y la intimidad de una unión que moviliza al polo en busca del sueño mayor
- 1
Fórmula 1: una reunión en Singapur, la clave del renacer de Lando Norris en el campeonato
- 2
“Chau Rojo. Dejá de robar”: los afiches que aparecieron en Racing justo en un día crucial
- 3
Bautista Viero: qué se sabe del jugador del SIC operado tras quedar tendido en un scrum en el clásico
- 4
Final de la Copa Libertadores 2025: fecha y sede