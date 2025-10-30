Abierto de Tortugas: La Natividad-La Dolfina le ganó una final vibrante a Ellerstina-Indios Chapaleufú

En la espectacular final de cuatro organizaciones históricas y exitosas, La Natividad-La Dolfina venció por 12-11 a Ellerstina-Indios Chapaleufú y se consagró campeón del 85° Abierto de Tortugas. El ganador lo soñó, lo ideó y lo concretó. Por eso este nuevo logro dejó al cuadro de Cañuelas a un torneo, Palermo, de conquistar la Triple Corona, que entre sus integrantes solamente Adolfo Cambiaso (h.) consiguió, cuatro veces (1994, 2013, 2014 y 2015). Para su hijo, ‘Poroto’, y sus sobrinos Bartolomé y Camilo Castagnola, sería una conquista inédita.

Tras la postergacion del último sábado por mal clima, se dio una final espectacular con un comienzo tenso, de ida y vuelta pero sin excesivos roces, hasta que llegó un contraataque veloz comandado por ‘Jeta’ Castagnola, que hizo un pase cruzado ante un pique de ‘Barto’, y éste abró el marcador con un gran gol. Pura jerarquía. Un golpe sobre la mesa.

Poroto Cambiaso se hizo presente en el segundo chukker, anotando sus dos primeros tantos, con un penal y gran definición. Una tendencia comenzaba a establecerse en el partido.

Un backhander de Adolfo Cambiaso (h.) ante Cruz Heguy; el chico de 19 años conquistó por primera vez el Abierto de Tortugas. Rodrigo Néspolo

Ante el aliento de un grupo ruidoso de hinchas en el centro de la tribuna a contraluz, aún acompañada por el sol, Gonzalo Pieres (h.) descontó para Ellerstina-Indios Chapaleufú, pero una falla en una salida permitió un robo de Barto Castagnola, que cerró con un 4-1 el segundo parcial.

Gonzalo y Facundo Pieres, con mucha experiencia en finales, anotaron consecutivamente y pusieron a su equipo a tiro en el marcador. Y luego Facu escapó desde la mitad del campo para meterse en los mimbres y dejar las cosas 4-4. Su aporte ya era estelar, pero brilló aun más cuando el delantero corrió y revoleó la bocha altísima para festejar y poner al conjunto de General Rodríguez por primera vez arriba en el tablero, 5-4.

Luego de que sostuvieran los grandes la competitividad y la paridad, emergió la figura de Antonio Heguy con goles y levantando nuevamente a su gente en las gradas. El hijo de ‘Pepe’ Heguy estableció un 8-7 parcial tras un robo en último tercio del campo y mostró de qué es capaz, en su primera final de Triple Corona. Después, estando 8-8 el tablero, Camilo Castagnola, contrariado con el gol como pocas veces, falló y no consiguió desnivelar sobre la campana para La Natividad-La Dolfina.

La bocha se le queda atrás a Camilo Castagnola y pasará a poder de Facundo Pieres; el 1 de La Natividad-La Dolfina no tuvo una buena tarde respectivo a su nivel habitual, pero aun así ganó el torneo. Rodrigo Néspolo

Pero luego, tras fallar un penal, definió cruzado y estiró a dos tantos la diferencia en un momento muy necesario. Esa luz de ventaja comenzaba a valer oro frente a un rival decidido a dar pelea hasta el final. Y el cierre del penúltimo chukker exhibió en las chapas un 11-9, tranquilizador para el dream team pero nada decisivo a falta de siete minutos de acción.

No le faltó dramatismo al partido, ya que en el último período recortó Ellerstina-Indios Chapaleufú y llegó hasta la campana con posibilidad de empate. Pero un foul de Facundo Pieres en ataque dio respiro a la fusión de Cañuelas. El desenlace, con algo de polémica, no opacó un gran partido.

Facundo Pieres está por darle de aire a la bocha a punto de convertir; el delantero fue el máximo anotador del encuentro, con cinco tantos. Rodrigo Néspolo

Fue el décimo trofeo en Tortugas para Adolfo Cambiaso, que quedó a dos del récord de Pablo Mac Donough y a uno de ‘Gonzalito’ Pieres. Para su hijo, Poroto, fue la primera consagración en este certamen. El club La Dolfina quedó a un campeonato de conquistar por cuarta vez la Triple Corona (2013 a 2015, las anteriores) e igualar a Coronel Suarez (1972, 1974, 1975 y 1977).

Fue meritorio también lo de Ellerstina-Indios Chapaleufú, que mostró la vigencia de los hermanos Pieres y el talento ya probado de los primos Antonio y Cruz Heguy, en su primera definición en el máximo nivel de polo del planeta.

La Natividad-La Dolfina 12 vs. Ellerstina-Indios Chapaleufú 11