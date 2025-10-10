Abierto de Tortugas: Los Machitos-El Refugio sorprendió a La Irenita-La Hache
En un gran partido, el conjunto de Mac Donough y Ulloa, de 37 tantos, cedió ante un aspirante de 32 en el que brilló Teo Lacau
No fue el debut en el Abierto de Tortugas que esperaba La Irenita-La Hache. Todo lo contrario: se fue derrotado por 15-14 por un muy batallador Los Machitos-El Refugio, en la primera jornada del segundo certamen de la Triple Corona del polo. La sucesión de los tres torneos mayores del año, que estuvo cerca de contener un sacudón en el Abierto de Hurlingham, finalmente vivió su primer cimbronazo, con un resultado sorpresivo entre conjuntos que tienen 5 goles de handicap de diferencia, 37 contra 32.
Resultó un partidazo: muy dinámico, con dos equipos aguerridos y determinados a tener siempre en juego la bocha, en la cancha 5 por la jornada inaugural y por el grupo A. El desarrollo fue de palo y palo y prevaleció la paridad, tanto en el juego como en el marcador. En un comienzo frenético, había gol y respuesta inmediata, con un alto goleo de ambos. La bocha se mantuvo mucho tiempo en circulación, con continuidad y algunos rebotes en los mimbres, con ritmo y con exigencia a los caballos.
La formación de los experimentados Pablo Mac Donough, Hilario Ulloa, Ignatius Du Plessis y Francisco Elizalde no pudo respirar ni un minuto ante el agresivo planteo que le ofreció el integrado por Victorino Ruiz Jorba, Alfredo Bigatti, Diego Cavanagh y Teodoro Lacau. Mac Donough, el más veces campeón en Tortugas, con 12 conquistas, volvió en esta temporada a vestir los colores de su club, La Irenita, tras su paso por La Natividad. Fue la manija de La Irenita-La Hache en el juego y el carácter. El 10 goles fue protagonista de una salvada espectacular sobre la línea cuando ya casi festejaba un gol Cavanagh.
Apoyado en la experiencia, La Irenita/La Hache fue encontrando fisuras en el rival para, en el tercer chukker, tomar aire con una ventaja de tres goles, ante gran cantidad de público, ayudado por el día soleado, el feriado y el acceso gratuito a Tortugas Country Club en las primeras fechas del certamen.
Pero la ventaja holgada no duró mucho. Lacau, desde su posición de back, jugó en alto nivel, aportando firmeza defensiva y gran efectividad entre los mimbres, al punto de resultar el máximo goleador de su equipo. El oriundo de Lincoln fue fundamental para que Los Machitos/El Refugio recuperara la tensión del juego al finalizar el cuarto periodo, justo antes del descanso largo.
La paridad en todo aspecto llegó hasta el último chukker, ya que un penal convertido por Ruiz Jorba puso las cosas 13-13 a falta de un parcial. En el íltimo, Los Machitos-El Refugio se puso en ventaja con un gran gol de Lacau y estiró con un penal de Ruiz Jorba. Ulloa puso suspenso con un penal en el desenlace, pero ya no hubo tiempo y Los Machitos-El Refugio celebró una victoria, por 15-14, que hizo ruido fuerte en la temporada alta del polo.
Síntesis de Los Machitos-El Refugio 15 vs. La Irenita-La Hache 14
- Los Machitos-El Refugio: Victorino Ruiz Jorba, 8; Alfredo Bigatti, 8; Diego Cavanagh, 8, y Teodoro Lacau, 8. Total: 32.
- La Irenita-La Hache: Hilario Ulloa, 9; Francisco Elizalde, 9; Pablo Mac Donough, 10, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 37.
- Progresión: Los Machitos-El Refugio, 3-2, 4-4, 5-8, 7-8, 8-10, 11-11, 13-13 y 15-14.
- Goleadores de Los Machitos-El Refugio: Ruiz Jorba, 5 (2 de penal); Cavanagh, 2, y Lacau, 8 (2 de penal). De La Irenita-La Hache: Ulloa, 6 (2 de penal); Elizalde, 4; P. Mac Donough, 2, y Du Plessis, 2 (1 de penal).
- Jueces: Gastón Lucero y Hernán Tasso. Árbitro: Martín Inchauspe.
- Cancha: Nº 5 de Tortugas.
