Abierto de Tortugas: Polito Pieres igualó su récord personal de goles y UAE superó a La Hache Cría y Polo

Con nueve goles en 20 minutos de acción, el récord de 19 tantos de Adolfo Cambiaso en Triple Corona tambaleaba por la cornisa. Pablo Pieres entró inspirado a la cancha 6 de Tortugas Country Club y guiaba a su equipo a lo que se presumía una goleada histórica. Al final, el ritmo goleador de ‘Polito’ decayó a la par de la merma en la intensidad de UAE Polo, pero los 15 goles que anotó y la victoria por 18-12 ante La Hache Cría y Polo no dejan de ser otro buen síntoma del gran momento que atraviesan.

Una semana después de caer no sin dar lucha hasta el final en la definición de Hurlingham, UAE Polo se presentó en el Abierto de Tortugas, segunda escala de la Triple Corona argentina, y revalidó sus pergaminos de máximo aspirante a disputarle el título a los Cambiaso y los Castagnola.

Carlos María Ulloa mira impotente cómo Polito Pieres va a uno de los 15 goles que le fueron contados en la cancha 6 de Tortugas. Santiago Filipuzzi

A los tres minutos del tercer chukker, Tomás Panelo se subió al marcador y consiguió el primer gol del partido que no fuera obra de Polito Pieres. El delantero salió a jugar encendido y marcó de múltiples formas: largas corridas hacia los mimbres, toques de primera al arco, de larga distancia, de penal. Infalible. Al término del tercer parcial, UAE Polo ganaba por 12-0.

Después pasaron dos cosas. De un lado, La Hache Cría y Polo empezó a jugar mejor. Ajustó las marcas y encontró algo de aire arriba a partir de la habilidad y el taqueo de Bautista Bayugar. El Nº 1 terminó con 8 tantos. Del otro, UAE bajó un poco la intensidad, se olvidó de jugar largo y se entretuvo de más con la bocha. Lógico, considerando la diferencia en el marcador.

Compacto de la victoria de UAE

Así, el partido se emparejó a tal punto que los últimos cinco chukkers terminaron en favor del equipo de la familia Ulloa por 12-6. Pieres, que iba camino a una marca histórica, marcó también los últimos seis de su equipo y terminó con 15 según el conteo oficial, que le adjudica uno por penal 1 (como un try-penal de rugby). De cualquier forma, un registro saliente y un récord personal.

La Hache Cría y Polo, que había comenzado la temporada con una derrota por 29-4 frente a La Natividad-La Dolfina, sigue en busca de su mejor funcionamiento. En la segunda mitad, exhibió al menos coraje para jugar la Triple Corona. UAE se mostró recuperado anímicamente tras perder Hurlingham y ratificó sus credenciales. Con Polito Pieres inspirado, va por la revancha.

Síntesis de UAE 18 vs. La Hache Cría y Polo 12