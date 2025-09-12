LA NACION

Abierto del Jockey Club: Curtis Pilot, el patrón que se da el gusto de jugar con tres 10 de hándicap

El norteamericano, de 65 años, integra el cuarteto con Facundo Pieres y los hermanos Barto y Jeta Castagnola en el torneo que precede al inicio de la Triple Corona

  • icono tiempo de lectura6 minutos de lectura'
Juan de Dios Vera Ocampo
Curtis Pilot lidera el avance del Pilot Polo Team, que cayó ante Kazak por la segunda fecha del Abierto del Jockey Club
Curtis Pilot lidera el avance del Pilot Polo Team, que cayó ante Kazak por la segunda fecha del Abierto del Jockey ClubMatias Callejo

Facundo Pieres y los hermanos Barto y Jeta Castagnola están haciendo la entrada en calor. Los tres conversan animadamente mientras realizan los ejercicios pre-competitivos junto al palenque. Esperan a Curtis Pilot, el patrón norteamericano, quien completa el cuarteto. En menos de media hora se enfrentarán a Kazak, con Juan Martín Nero, Polito Pieres y los jóvenes Beltrán Laulhé y Lorenzo Chavanne, en la cancha 6 del predio de la Asociación Argentina de Polo en Pilar, por la segunda fecha del Abierto del Jockey Club.

Tras ganarle, en el debut, por 11-7 a La Irenita, el Pilot Polo Team busca sellar el pase a la semifinal de la 60 edición del torneo que precede a la Triple Corona. Para ello debe ganarle a Kazak. Y a punto de finalizar la entrada en calor de los tres 10 goles, llega Curtis, con una sonrisa y bien predispuesto. Ya lo conoce a Facundo y siente orgullo por compartir la cancha con él y tenerlo de su lado. “Cuando empecé a jugar al polo de alto hándicap, hace muchos años, decidí que de ser posible, me gustaría armar un equipo con Facundo y los demás miembros de la familia Pieres”, confesó. Y Curtis se dio ese gusto.

El patrón se pone la camiseta blanca con la franja colorada. Lleva el dorsal 1 y, sin demasiada preparación, se reúne con sus compañeros. Se animan y suben a sus yeguas. El rival, Kazak, es complejo. Lo saben, su hándicap es superior: 33 goles contra 30. Y son cuatro profesionales de fuste contra tres. Al cabo de una hora y cuarenta minutos de un ritmo intenso, se impuso Kazak por 11-7 y Pilot deberá esperar hasta el domingo, cuando se juegue la tercera y última fecha de la fase de grupos, para saber si protagonizará una de las semifinales o el match de la tarde de este viernes, fue la despedida.

Beltrán Laulhé y Jeta Castagnola luchan por la bocha durante el partido que Kazak le ganó a Pilot por la segunda fecha del Abierto del Jockey Club
Beltrán Laulhé y Jeta Castagnola luchan por la bocha durante el partido que Kazak le ganó a Pilot por la segunda fecha del Abierto del Jockey ClubX @asocdepolo

Curtis Pilot, oriundo de Alabama, tiene 65 años y derrocha entusiasmo. Su organización da ventajas en este tipo de polo, cuando el adversario no cuenta con un jugador amateur, como él. Físicamente no puede competir de igual a igual, y sus dotes técnicas tampoco están a la altura de sus compañeros y adversarios. Es plenamente consciente, entonces asume su rol secundario: bloquea, tapa, encima, presiona, releva, y lo hace bastante bien. Y termina exhausto, lógicamente.

Hago un gran esfuerzo. Pero me divierto en la cancha. Además, tengo el privilegio de jugar con tres fantásticos polistas, como los hermanos Castagnola y Facundo Pieres. A Facu lo conozco bien, hace muchas temporadas que jugamos juntos en Palm Beach. En cambio, con Jeta y Barto es la primera vez que juego”, comentó una vez terminado el partido y concluida también la prolongada sesión de elongación y masajes, necesaria para recuperarse.

Terminó el partido. No hay bronca ni reproches. Fueron superados. Descansaron, analizaron el partido por arriba y se van yendo. Se despiden Barto y Facu. “Gracias, amigos, estuvieron grandiosos”, los saluda Curtis, mientras Jeta sigue elongando a su lado. “Elegí jugar con ellos porque son de los mejores jugadores del mundo”, dice Pilot.

Y se refiere a lo que el polo le genera: “Mi objetivo siempre ha sido disfrutar del juego y de la gente que me rodea. Eso va más allá de los resultados, que por suerte los he conseguido y muy buenos. Siempre deseo que llegue la temporada argentina para poder venir a jugar. Y pienso seguir viniendo, claro. ¿Por qué elegí este país para jugar al polo? Muy sencillo, porque el mejor polo del mundo está aquí. Y los mejores caballos también. Además, en Argentina el polo es un deporte familiar, se ve a generaciones jugando juntas en su propias canchas y campos.”

En el primer turno debía presentarse otro exitoso patrón: el australiano David Paradice, dueño de Scone. Pero no llegó a tiempo del exterior, trascendió en el palenque. Entonces, Adolfito Cambiaso, a cargo de la organización, llamó de urgencia a Santino Zedda, para ocupar su lugar y salir a la cancha junto a Poroto Cambiaso, Tomás Panelo y Lukín Monteverde. Del otro lado del campo lo esperaba el campeón del año pasado: La Hache, liderada por Hilario Ulloa, acompañado por Paco de Narváez, Benjamín Panelo y el sudafricano Ignatius du Plessis, reemplazando a Tomás Panelo. Este fuerte cuarteto se llevó la victoria por 13-10.

Y Santino se sorprendió con la convocatoria. “Estaba en el campo, en La Picaza, en Córdoba y Adolfito me hizo una videollamada. Así que me vine y acá estoy. Agradecido por la oportunidad”, explicó el hombre que nunca había jugado este nivel de polo y que el jueves cumplió 23 años.

Las síntesis

La Hache 13 vs. Scone 10

La Hache: Hilario Ulloa, 9; Paco de Narváez, 7; Benjamín Panelo, 8, e Ignatius du Plessis, 9. Total: 33.

Scone: Santino Zedda, 0; Lucas Monteverde (n.), 9; Adolfo Cambiaso (n.), 10, y Tomá Panelo, 9. Total: 28.

Progresión: La Hache: 3-1, 6-3, 6-7, 8-8, 10-8 y 13-8.

Goleadores de La Hache: Ulloa, 11 (9 de penal); de Narváez,1, y B. Panelo, 1. De Scone: Monteverde, 1; Cambiaso, 7 (5 de penal), y T. Panelo, 2. Incidencias: Amonestado Monteverde (S) en el sexto chukker, por uso incorrecto del taco.

Jueces: Guillermo Villanueva y Hernán Tasso.

Arbitro: Rafael Silva.

Cancha: N° 3 de la Asociación Argentina de Polo en Pilar.

Pilot 7 vs. Kazak 11

Pilot: Curtis Pilot, 0; Camilo Castagnola, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, y Facundo Pieres, 10. Total: 30.

Kazak: Pablo Pieres (h.), 9; Beltrán Laulhé, 7; Lorenzo Chavanne, 7, y Juan Martin Nero, 10. Total: 33.

Progresión: Kazak: 3-1, 3-2, 4-4, 5-5, 8-5 y 11-7.

Goleadores de Pilot: C. Castagnola 5, (2 de penal), y F. Pieres, 2. De Kazak: P. Pieres, 4; Laulhé, 1; Chavanne, 4 (todos de penal), y Nero, 2.

Jueces: Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas.

Arbitro: Rafael Silva.

Cancha: N° 6 de la Asociación Argentina de Polo en Pilar.

Por Juan de Dios Vera Ocampo
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. En qué canal pasan Argentina vs. Países Bajos, por la Copa Davis 2025
    1

    En qué canal pasan Argentina vs. Países Bajos, por la Copa Davis 2025

  2. Papu Gómez habló sobre Scaloni y contó a qué compañero suyo le recomendó para la selección
    2

    Papu Gómez habló de Scaloni y de su paso por la selección, en la cuenta regresiva a su vuelta al fútbol tras la sanción por doping

  3. Sigue la rotación por goteo: entre los tres cambios en la formación titular de los Pumas, sale un histórico
    3

    Los Pumas - Australia: la formación titular para el desquite en Sydney, por el Rugby Championship

  4. Furor por las entradas para el Mundial 2026: la "invasión argentina" en la lista de solicitudes
    4

    Mundial 2026: se recibieron más de 1,5 millones de solicitudes en 24 horas en la preventa de las entradas

Cargando banners ...