Abierto del Jockey Club: Curtis Pilot, el patrón que se da el gusto de jugar con tres 10 de hándicap

Facundo Pieres y los hermanos Barto y Jeta Castagnola están haciendo la entrada en calor. Los tres conversan animadamente mientras realizan los ejercicios pre-competitivos junto al palenque. Esperan a Curtis Pilot, el patrón norteamericano, quien completa el cuarteto. En menos de media hora se enfrentarán a Kazak, con Juan Martín Nero, Polito Pieres y los jóvenes Beltrán Laulhé y Lorenzo Chavanne, en la cancha 6 del predio de la Asociación Argentina de Polo en Pilar, por la segunda fecha del Abierto del Jockey Club.

Tras ganarle, en el debut, por 11-7 a La Irenita, el Pilot Polo Team busca sellar el pase a la semifinal de la 60 edición del torneo que precede a la Triple Corona. Para ello debe ganarle a Kazak. Y a punto de finalizar la entrada en calor de los tres 10 goles, llega Curtis, con una sonrisa y bien predispuesto. Ya lo conoce a Facundo y siente orgullo por compartir la cancha con él y tenerlo de su lado. “Cuando empecé a jugar al polo de alto hándicap, hace muchos años, decidí que de ser posible, me gustaría armar un equipo con Facundo y los demás miembros de la familia Pieres”, confesó. Y Curtis se dio ese gusto.

El patrón se pone la camiseta blanca con la franja colorada. Lleva el dorsal 1 y, sin demasiada preparación, se reúne con sus compañeros. Se animan y suben a sus yeguas. El rival, Kazak, es complejo. Lo saben, su hándicap es superior: 33 goles contra 30. Y son cuatro profesionales de fuste contra tres. Al cabo de una hora y cuarenta minutos de un ritmo intenso, se impuso Kazak por 11-7 y Pilot deberá esperar hasta el domingo, cuando se juegue la tercera y última fecha de la fase de grupos, para saber si protagonizará una de las semifinales o el match de la tarde de este viernes, fue la despedida.

Beltrán Laulhé y Jeta Castagnola luchan por la bocha durante el partido que Kazak le ganó a Pilot por la segunda fecha del Abierto del Jockey Club X @asocdepolo

Curtis Pilot, oriundo de Alabama, tiene 65 años y derrocha entusiasmo. Su organización da ventajas en este tipo de polo, cuando el adversario no cuenta con un jugador amateur, como él. Físicamente no puede competir de igual a igual, y sus dotes técnicas tampoco están a la altura de sus compañeros y adversarios. Es plenamente consciente, entonces asume su rol secundario: bloquea, tapa, encima, presiona, releva, y lo hace bastante bien. Y termina exhausto, lógicamente.

“Hago un gran esfuerzo. Pero me divierto en la cancha. Además, tengo el privilegio de jugar con tres fantásticos polistas, como los hermanos Castagnola y Facundo Pieres. A Facu lo conozco bien, hace muchas temporadas que jugamos juntos en Palm Beach. En cambio, con Jeta y Barto es la primera vez que juego”, comentó una vez terminado el partido y concluida también la prolongada sesión de elongación y masajes, necesaria para recuperarse.

Terminó el partido. No hay bronca ni reproches. Fueron superados. Descansaron, analizaron el partido por arriba y se van yendo. Se despiden Barto y Facu. “Gracias, amigos, estuvieron grandiosos”, los saluda Curtis, mientras Jeta sigue elongando a su lado. “Elegí jugar con ellos porque son de los mejores jugadores del mundo”, dice Pilot.

Y se refiere a lo que el polo le genera: “Mi objetivo siempre ha sido disfrutar del juego y de la gente que me rodea. Eso va más allá de los resultados, que por suerte los he conseguido y muy buenos. Siempre deseo que llegue la temporada argentina para poder venir a jugar. Y pienso seguir viniendo, claro. ¿Por qué elegí este país para jugar al polo? Muy sencillo, porque el mejor polo del mundo está aquí. Y los mejores caballos también. Además, en Argentina el polo es un deporte familiar, se ve a generaciones jugando juntas en su propias canchas y campos.”

En el inicio de la segunda jornada del 60° Abierto del Jockey Club, La Hache venció por 13-10 al debutante Scone.



📸 @MatCallejo pic.twitter.com/VqptphVTtC — Asoc. Arg. de Polo (@asocdepolo) September 12, 2025

En el primer turno debía presentarse otro exitoso patrón: el australiano David Paradice, dueño de Scone. Pero no llegó a tiempo del exterior, trascendió en el palenque. Entonces, Adolfito Cambiaso, a cargo de la organización, llamó de urgencia a Santino Zedda, para ocupar su lugar y salir a la cancha junto a Poroto Cambiaso, Tomás Panelo y Lukín Monteverde. Del otro lado del campo lo esperaba el campeón del año pasado: La Hache, liderada por Hilario Ulloa, acompañado por Paco de Narváez, Benjamín Panelo y el sudafricano Ignatius du Plessis, reemplazando a Tomás Panelo. Este fuerte cuarteto se llevó la victoria por 13-10.

Y Santino se sorprendió con la convocatoria. “Estaba en el campo, en La Picaza, en Córdoba y Adolfito me hizo una videollamada. Así que me vine y acá estoy. Agradecido por la oportunidad”, explicó el hombre que nunca había jugado este nivel de polo y que el jueves cumplió 23 años.

Las síntesis

La Hache 13 vs. Scone 10

La Hache: Hilario Ulloa, 9; Paco de Narváez, 7; Benjamín Panelo, 8, e Ignatius du Plessis, 9. Total: 33.

Scone: Santino Zedda, 0; Lucas Monteverde (n.), 9; Adolfo Cambiaso (n.), 10, y Tomá Panelo, 9. Total: 28.

Progresión: La Hache: 3-1, 6-3, 6-7, 8-8, 10-8 y 13-8.

Goleadores de La Hache: Ulloa, 11 (9 de penal); de Narváez,1, y B. Panelo, 1. De Scone: Monteverde, 1; Cambiaso, 7 (5 de penal), y T. Panelo, 2. Incidencias: Amonestado Monteverde (S) en el sexto chukker, por uso incorrecto del taco.

Jueces: Guillermo Villanueva y Hernán Tasso.

Arbitro: Rafael Silva.

Cancha: N° 3 de la Asociación Argentina de Polo en Pilar.

Pilot 7 vs. Kazak 11

Pilot: Curtis Pilot, 0; Camilo Castagnola, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, y Facundo Pieres, 10. Total: 30.

Kazak: Pablo Pieres (h.), 9; Beltrán Laulhé, 7; Lorenzo Chavanne, 7, y Juan Martin Nero, 10. Total: 33.

Progresión: Kazak: 3-1, 3-2, 4-4, 5-5, 8-5 y 11-7.

Goleadores de Pilot: C. Castagnola 5, (2 de penal), y F. Pieres, 2. De Kazak: P. Pieres, 4; Laulhé, 1; Chavanne, 4 (todos de penal), y Nero, 2.

Jueces: Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas.

Arbitro: Rafael Silva.

Cancha: N° 6 de la Asociación Argentina de Polo en Pilar.