Final del Abierto de Palermo 2005: Adolfo Cambiaso y Diego Maradona celebran en los palenques un triunfo inolvidable de La Dolfina sobre Ellerstina. Fuente: Archivo - Crédito: Emiliano Lasalvia

Al polista Adolfo Cambiaso le tocó entrar en acción recién ocho días después de la muerte de su amigo Diego Maradona. Por supuesto, no le importó el tiempo transcurrido y homenajeó al futbolista de todas las maneras que pudo: lució tres prendas alusivas a él y marcó 15 goles en la cancha y el torneo más importantes de su deporte. Liderado por el crack que suele portar el número 1, La Dolfina se impuso por 20-11 a La Irenita en la segunda fecha de la zona A del Campeonato Argentino Abierto, en Palermo.

Como sus tres compañeros, Cambiaso vistió una camiseta que llevaba el apellido de Maradona y el 10 en la espalda en lugar del número habitual de cada uno, que apareció solamente en una manga (con un error: David Stirling tuvo el 3, y entonces no hubo 2 en La Dolfina). Además, su casco, que siempre porta los colores argentinos, tuvo esta vez una silueta de la cabeza de Maradona, a la altura de la nuca. Y Adolfito se puso una cinta albiceleste de capitán, regalo del propio Pelusa, con quien compartió varios encuentros. El ex campeón mundial concurrió alguna vez (final de Palermo 2005) a mirar a La Dolfina. "Lo quería mucho", había contado el polista antes del partido de este jueves.

Diego Maradona y la camiseta de La Dolfina; el ex futbolista solía llamar a su amigo Cambiaso para animarlo luego de alguna derrota. Fuente: Archivo - Crédito: Enrique Marcarian

Y luego de semejante actuación, detalló cómo era la relación entre ambos y el por qué de su cariño al 10. "Lo conocí en las entregas de premios y siempre jugábamos golf en Ezeiza, cuando él vivía allá. Compartimos muchas cosas, no sólo asados. Vino a La Dolfina muchas veces, vino a la final de Palermo... Una persona que siempre estaba en los momentos en que tenía que estar. Sobre todo, cuando perdía. En alguna derrota, siempre me llamaba él. Una energía positiva de las que no se encuentra en cualquier lado. Una persona como para extrañar, porque a todos los deportes les hacía muy bien", describió Dolfi ante LA NACION a su admirado amigo.

Como en sus mejores tiempos, Cambiaso se despachó con 15 goles; en el debut en este Abierto de Palermo, La Dolfina venció por 20-11 a La Irenita II, equipo en el que Martín Podestá hizo su estreno absoluto en el certamen. Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio Llamera

El recuerdo de Cambiaso en la cancha no se se quedó en lo material. El delantero brilló como en sus mejores épocas, con aquellos 15 tantos, y estuvo cerca de registrar una cifra monumental, impensada unos años atrás: 1000 goles en el Argentino Abierto, a lo largo de su carrera. Hasta ahora sumaba 981 y en el estreno de esta tarde consiguió gran parte de los 19 que le faltaban para marcar semejante récord. Seguramente lo hará en su próxima actuación, este domingo, frente a La Irenita II; le restan apenas cuatro.

El triunfo de La Dolfina se dio en la primera actuación de su formación titular completa en 2020, porque debutó en la temporada Juan Martín Nero y regresó David Stirling luego de un mes, tras sendas lesiones. El equipo estuvo lejos de funcionar como lo hace habitualmente, pero se sostuvo en un brillante Cambiaso, sobre todo en la mitad inicial. La Irenita, sin embargo, dejó otra buena imagen, nuevamente con Juan Martín Zubía como figura.

La síntesis de La Dolfina 20 vs. La Irenita 11

La Dolfina: Adolfo Cambiaso, 10; David Stirling, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40.

Adolfo Cambiaso, 10; David Stirling, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40. La Irenita: Martín Podestá, 7; Juan Martín Zavaleta, 8; Facundo Fernández Llorente, 7, y Juan Martín Zubía, 8. Tota: 30.

Martín Podestá, 7; Juan Martín Zavaleta, 8; Facundo Fernández Llorente, 7, y Juan Martín Zubía, 8. Tota: 30. Progresión: La Dolfina, 3-2, 5-4, 9-5, 12-7, 14-8, 15-9, 18-10 y 20-11.

La Dolfina, 3-2, 5-4, 9-5, 12-7, 14-8, 15-9, 18-10 y 20-11. Goleadores de La Dolfina: Cambiaso, 15 (8 de penal y 1 de córner); Mac Donough, 3, y Nero, 2. De La Irenita: Podestá, 1; Zavaleta, 3 (1 de penal); Fernández Llorente, 2, y Zubía, 5 (3 de penal).

Cambiaso, 15 (8 de penal y 1 de córner); Mac Donough, 3, y Nero, 2. Podestá, 1; Zavaleta, 3 (1 de penal); Fernández Llorente, 2, y Zubía, 5 (3 de penal). Jueces: Federico Martelli y Gastón Lucero. Árbitro: José Ignacio Araya.

Federico Martelli y Gastón Lucero. José Ignacio Araya. Cancha: número 1 del Campo Argentino de Polo, Palermo.

Todo La Dolfina honró a Maradona a ocho días de su fallecimiento. Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio Llamera

