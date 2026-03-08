Chiqui Tapia respondió al portazo de River a la AFA y deslizó una advertencia a otros clubes: “Ah, ¿son más? No sabía...”
El presidente recordó que, cuando asumió, cinco instituciones no formaban parte del Comité Ejecutivo.
La respuesta de la AFA al comunicado de River en el que el club anunció su salida del Comité Ejecutivo no llegó a través de las redes sociales. La dio, en cambio, el propio presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, que buscó mostrarse firme frente a un movimiento que amenaza con alterar el equilibrio político interno del fútbol argentino.
Tras encabezar este sábado en Córdoba el tercer encuentro de dirigentes del Consejo Federal -del que participaron también el tesorero Pablo Toviggino y unos 3.000 representantes de clubes y ligas del interior-, Tapia ofreció una breve rueda de prensa en la que se refirió por primera vez al portazo de la entidad de Núñez, en desacuerdo con las formas de proceder del organismo y dejó abierto un escenario de incertidumbre sobre si otros clubes podrían seguir el mismo camino.
El titular de la AFA intentó relativizar el impacto de la medida. “Cuando nosotros asumimos, River no estaba en el Comité. Ni River ni San Lorenzo. Había cinco equipos que no formaban parte”, señaló, con tono seguro, en línea con el mensaje que empezó a circular en la Casa Madre desde que la institución presidida por Stéfano Di Carlo hizo pública su postura.
Consultado sobre la posibilidad de que más clubes se sumen a la cruzada, Tapia respondió con una ironía que buscó restarle dramatismo a la situación: “Ah, ¿son más?. No sabía?”.
Por lo pronto, solo River formalizó su alejamiento, aunque no se descarta que la iniciativa sea el puntapié inicial para que otros clubes se animen a manifestar sus discrepancias con la conducción.
