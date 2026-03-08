Seis Naciones: la jugada prohibida que uno de los rugbiers franceses detenido en Mendoza le aplicó a un rival

La selección de rugby de Francia sufrió una contundente derrota frente a Escocia, por 50-40, este sábado en el estadio Murrayfield de Edimburgo, en el Seis Naciones. Sin embargo, más allá del juego y de la contundencia de los locales a una fecha del cierre de la competencia, una infracción cometida por el jugador francés Oscar Jegou fue la que abrió el debate, el análisis y las especulaciones.

Oscar Jegou llevándose la pelota durante el partido entre Francia y Escocia en el que fue protagonista por una jugada prohibida PAUL ELLIS� - AFP�

El hecho ocurrió poco antes de la hora de juego. Durante un maul escocés cercano a la línea de try francesa, Jegou, ala del club La Rochelle, deliberadamente colocó su mano derecha sobre el rostro del portador de la pelota, el hooker suplente escocés Ewan Ashman. El primer plano mostró los dedos del francés haciendo fuerza en la zona ocular de su rival.

La acción es conocida en la terminología del rugby como “la fourchette” (el tenedor). En la Argentina también la llaman el “gancho”. Es una jugada tan antigua como peligrosa y, naturalmente, prohibida. En noviembre pasado, el sudafricano Eben Etzebeth recibió una tarjeta roja por cometer esa infracción contra el galés Alex Mann, y, posteriormente, fue suspendido por doce partidos (la sanción original era por dieciocho partidos, pero se redujo). El diario L’Equipe apuntó que entre una acción y la otra hay una diferencia: Etzebeth cometió la falta durante una pelea, no durante una lucha física del juego, como sí ocurrió por parte de Jegou ante el rival de Escocia.

La polémica falta del francés Oscar Jegou en el partido ante Escocia

“Esta situación debería haberse revisado sin duda alguna”, declaró el exárbitro internacional Nigel Owens a la cadena BBC. Y se explayó: “Debería haberse iniciado un procedimiento para abordar este asunto, pero debería haberse revisado durante el partido, ya que las acciones son bastante claras. No lo entiendo. El VAR tiene todas estas imágenes, probablemente más de las que vemos aquí. Cuando las ves, es fundamental que se lo comentes al árbitro…Francamente, esto no augura nada bueno. Por lo que podemos ver en estas imágenes, este jugador (Jegou) va a tener problemas”.

El caso de Jegou sería revisado por un comité disciplinario en las próximas horas. Según el reglamento de World Rugby, “el contacto intencional con uno o más ojos” se castiga, en el peor de los casos, con una suspensión de 208 semanas, al igual que “la mordida”, lo que supone hasta aproximadamente cuatro años de ausencia de los campos de juego. Se consideran varios criterios para determinar la sanción: la intencionalidad de la acción, su peligrosidad, la admisión de culpabilidad del jugador, su disculpa, su historial disciplinario.

Uno de los rugbiers acusado de violación en Mendoza

Jegou es uno de los rugbiers de Francia que habían estado presos en la Argentina después de que una mujer denunciara que había sido violada en un hotel mendocino después de un partido entre los Pumas y la selección de Francia, en julio de 2024.

Oscar Jegou y Hugo Auradou, los rugbiers franceses que estuvieron detenidos en Mendoza

En febrero del año pasado, el Tribunal Penal Colegiado N° 1 de la Primera Circunscripción de Mendoza confirmó el sobreseimiento de Jegou y Hugo Auradou. “En virtud de todo lo expuesto, y habiendo analizado de manera integral las pruebas reunidas en la causa, resulta evidente que la versión de los hechos sostenida por la parte querellante no encuentra respaldo en los elementos objetivos incorporados en el expediente. Por el contrario, la evidencia fílmica, los testimonios recabados, las pericias médicas y psicológicas, así como los propios mensajes de la denunciante en las horas y días posteriores a los hechos, han desvirtuado en forma contundente la hipótesis acusatoria. En este marco, y ante la falta de elementos que permitan sostener una imputación seria contra los señores Hugo Auradou y Oscar Jegou, corresponde confirmar el sobreseimiento dictado por la señora jueza de grado”.

Oscar Jegou (derecha) y Hugo Auradou (centro) en el aeropuerto de Buenos Aires, en septiembre de 2024, luego que se les permitió salir del país Gustavo Garello - AP

“Por segunda vez demostramos la absoluta inocencia de Jegou y Auradou . La denuncia fue falsa, equivocada y, como dice la sentencia, generó mucho daño a mis dos defendidos. Es una demostración de que las denuncias falsas deben tener penas más elevadas. Estamos pensando en denunciar a denunciante y su abogada. La perspectiva de género no es un cheque en blanco. Las pruebas no se equivocan”, dijo en ese momento a LA NACION el abogado Rafael Cúneo Libarona, defensor de los dos rugbiers, después de conocer el fallo.