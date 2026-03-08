El dueño de Inter Miami informó cuánto le paga a Lionel Messi en el año por todo concepto

El propietario del Inter Miami, Jorge Mas, señaló que el monto de dinero que recibe Lionel Messi asciende a entre 70 y 80 millones de dólares al año, incluyendo su participación como propietario del equipo. “La razón por la que necesito patrocinadores y que sean de talla mundial es porque los jugadores son caros”, dijo Mas, citado por Bloomberg . “Le pago a Messi —vale cada centavo—, pero son entre 70 y 80 millones de dólares al año. En todos los aspectos”.

Según el comunicado salarial de la Asociación de Jugadores de la MLS, Messi gana un salario base de 12 millones de dólares, con una compensación garantizada (calculada por el sindicato sumando todos los bonos amortizados durante la vigencia del contrato) de 20,45 millones de dólares.

Lionel Messi y Jorge Más, con Donald Trump, en la reciente visita a la Casa Blanca ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Messi fue el jugador mejor pagado de la MLS la temporada pasada, por delante de Son Heung-min, del LAFC , quien ganó $11.15 millones en compensación garantizada, y Sergio Busquets, del Miami, quien ganó $8.75 millones. El español se retiró al final de la última temporada.

Messi firmó un contrato con el Inter Miami que incluye un porcentaje de participación en el club, lo que aumenta significativamente el valor de su contrato. El club de Las Garzas estaba valorado en unos 585 millones de dólares en 2023 antes de la llegada de Messi. Pero todo se disparó: Forbes valoró a Miami en 1350 millones de dólares en sus últimas calificaciones de esta temporada.

El festejo de Messi en el 2 a 1 de Inter Miami a D.C. United, este último sábado Stephanie Scarbrough� - AP�

Si bien ni Mas, ni la MLS ni Messi confirmaron el tamaño de la participación que tiene Messi en Inter Miami, las estimaciones de Mas indican que vale al menos 60 millones de dólares por año, si la estructura salarial de Messi sigue siendo la misma en su extensión, que se prolongará hasta el final de la temporada 2028-29.

Fuentes informaron previamente a The Athletic que el contrato de Messi tenía un valor de entre 50 y 70 millones de dólares, dependiendo de la valoración de la franquicia del Inter Miami. A medida que esta cifra fue aumentando, también lo ha hecho el valor del contrato de Messi. Tampoco está claro si el capitán de la selección argentina recibió más capital al firmar su extensión con Miami, lo que aumentaría el valor de su tiempo en la MLS.

Jorge Mas, su hermano José Mas y David Beckham son los principales propietarios del Inter Miami. La participación de La Pulga se activará tras su retirada, según informaron previamente a The Athletic fuentes conocedoras del acuerdo.

Messi también firmó contratos separados con Fanatics y Apple a su llegada a la MLS. La compensación derivada de estos acuerdos, así como cualquier acuerdo con Adidas, que previamente tenía un acuerdo con Messi y la MLS, no está incluida en su contrato con el Inter Miami.

Los resultados acompañan

En el contexto de un buen presente deportivo, Inter Miami logró una victoria importante como visitante, este último sábado, al vencer 2-1 a DC United en el estadio M&T Bank de Baltimore, que tuvo un público récord de más de 72 mil personas, por una nueva fecha de la MLS. El equipo dirigido por Javier Mascherano resolvió el partido en el primer tiempo, con los goles de Rodrigo De Paul y Lionel Messi, aunque terminó el encuentro con sufrimiento ante la reacción del conjunto local.

El encuentro tuvo una enorme expectativa desde la previa. La presencia del rosarino volvió a movilizar multitudes en Estados Unidos y obligó a trasladar el partido a un estadio con mayor capacidad. Según informó la Major League Soccer al finalizar el partido, la asistencia de 72.026 personas marcó un récord absoluto para la historia de DC United. Un marco pocas veces visto en la liga, que lo volvió a ver como protagonista al capitán argentino.

El festejo de Messi con sus compañeros en el triunfo de Las Garzas en el torneo de la MLS SCOTT TAETSCH� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

A los 26, Noah Allen filtró un pase preciso al espacio para Lionel Messi, que definió a la carrera con una picada ante la salida del arquero y firmó el segundo gol de la noche. Con esa definición, el rosarino alcanzó los 899 tantos oficiales en su carrera profesional y quedó a uno de la histórica marca de 900.