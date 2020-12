Con el 10 de Maradona en la manga izquierda, Alejo Taranco, el back de La Dolfina Polo Ranch, vuela sobre la cancha 2 de Palermo; Cristián Laprida no lo alcanza. Crédito: Sergio Llamera

Xavier Prieto Astigarraga Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de diciembre de 2020 • 13:56

Un 10, con aquella tipografía usada en México '86, en cada manga izquierda del equipo. Una camiseta celeste y blanca, con el mismo número, como la utilizada en aquel partido de homenaje de 2001 en La Bombonera, colgada en los palenques. Así recordó La Dolfina Polo Ranch a Diego Maradona, fallecido seis días antes. Así debutó en el Campeonato Argentino Abierto, un soleado mediodía de martes en la cancha 2 de Palermo. Y como La Natividad-Monjitas el día anterior, el conjunto que homenajeó al ex futbolista empezó ganando en el mejor certamen de polo del mundo.

La Dolfina PR, equipo hermano del multicampeón liderado por Adolfo Cambiaso, comenzó con un apretadísimo 12-11 sobre Cría Geté en el primer partido de esta Triple Corona que terminó en un chukker suplementario. Al ganar el choque entre el segundo y el tercero en handicap en la zona B, el vencedor quedó perfilado como el que resolverá el pase a la final ante Ellerstina, amplísimo favorito del grupo.

A falta de un golazo como aquel a los ingleses en el Mundial de fútbol de hace 34 años, La Dolfina PR hizo recordar a Maradona también por un par de tantos. Uno, gracias no a la mano de Dios sino a la de los jueces: fue convalidado como tanto un tiro en el que la bocha no ingresó al arco. Diego Cavanagh disparó a los mimbres y la esfera fue rechazada sobre la línea por Ignacio Laprida (ambos fueron figuras), pero los referís la vieron pasar completamente la raya. Fue para ponerse 7-8, pero vaya si fue importante, dado el resultado final. En el polo de este nivel hay una suerte de VAR cuando el árbitro (está fuera de la cancha) revisa en un monitor una acción, pero lo hace sólo a pedido de los jueces, que están montados a caballo en la cancha; si no, no interviene.

El otro gol que trajo a la memoria a Maradona no lo hizo por lo técnico, sino por la viveza: a Iñaki Laprida se le escapó la tortuga al pretender dejar salir una bocha que parecía irse lentamente afuera, porque Alejo Taranco la tocó muy cerca del arco, desacomodó al back rival y con un toquecito de backhander consiguió el 8-8.

Compacto del éxito de La Dolfina PR

Y así, palo y palo, gol y gol, siguió el partido hasta ese primer alargue de esta Triple Corona, definido con un penal del lugar de Cavanagh tras uno de 60 yardas desperdiciado por Iñaki Laprida. Por el desarrollo, mereció triunfar La Dolfina PR, que fue un poco mejor: creó 9 situaciones de riesgo no convertidas, contra 5 del rival. Por lo reglamentario debió ganar Cría Geté, que sin ese gol "fantasma" ni siquiera habría jugado un período adicional, porque habría vencido antes. Y también lo mereció por el mérito de presentarle más que batalla a un adversario dos tantos superior en handicap (33 frente a 31), ya que Tomás García Del Río (7) reemplazó al lesionado capitán Joaquín Pittaluga (8). Curiosamente, la cinta quedó en el brazo izquierdo del propio suplente.

Accidentado, el encuentro tuvo la rareza de durar 2 horas y 25 minutos, por tres largas interrupciones por golpes (Cavanagh, García Del Río y Valerio Zubiaurre). El combate, a fondo pero sin mala fe, dejó bien parado a La Dolfina PR como para ser "semifinalista" del grupo B, para definir en la última fecha frente a Ellerstina el segundo finalista del Argentino Abierto.

Algo a lo cual aspiran también Los Machitos (31) y La Ensenada-La Aguada (29), que se enfrentarán este martes con una reaparición destacada: Mariano Aguerre vuelve a ser titular en el primero de ambos conjuntos, nada menos que a los 51 años. La edad que tenía Eduardo Heguy en 2017, cuando se retiró del alto polo.

Lamento de "Magoo" Laprida: Cría Geté perdió en el chukker suplementario. Crédito: Sergio Llamera

La síntesis de La Dolfina PR 12 vs. Cría Geté 11

La Dolfina Polo Ranch: Guillermo Terrera, 8; Juan Britos, 8; Diego Cavanagh, 9, y Alejo Taranco, 8. Total: 33.

Guillermo Terrera, 8; Juan Britos, 8; Diego Cavanagh, 9, y Alejo Taranco, 8. Total: 33. Cría Geté: Valerio Zubiaurre, 8; Cristián Laprida, 8; Tomás García Del Río, 7, e Ignacio Laprida, 8. Total: 31.

Valerio Zubiaurre, 8; Cristián Laprida, 8; Tomás García Del Río, 7, e Ignacio Laprida, 8. Total: 31. Incidencias: en el tercer chukker fue amonestado Cavanagh, por equitación peligrosa.

en el tercer chukker fue amonestado Cavanagh, por equitación peligrosa. Progresión: La Dolfina Polo Ranch, 1-3, 5-5, 5-7, 6-7, 8-9, 8-9, 10-9, 11-11 y 12-12 (chukker suplementario).

La Dolfina Polo Ranch, 1-3, 5-5, 5-7, 6-7, 8-9, 8-9, 10-9, 11-11 y 12-12 (chukker suplementario). Goleadores de La Dolfina Polo Ranch: Terrera, 1; Britos, 4 (1 de penal); Cavanagh, 6 (3 de penal), y Taranco, 1. De Cría Geté: Zubiaurre, 2; C. Laprida, 3, e I. Laprida, 6 (3 de penal).

Terrera, 1; Britos, 4 (1 de penal); Cavanagh, 6 (3 de penal), y Taranco, 1. Zubiaurre, 2; C. Laprida, 3, e I. Laprida, 6 (3 de penal). Jueces: Matías Baibiene y Gonzalo López Vargas. Árbitro: Rafael Silva.

Matías Baibiene y Gonzalo López Vargas. Rafael Silva. Cancha: número 2 del Campo Argentino de Polo, Palermo.

Valerio Zubiaurre le pegará con alma y vida ante Juan Britos. Crédito: Sergio Llamera

Conforme a los criterios de Más información