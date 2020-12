Guillermo Caset juega de revés contra Juan Martín Zubía; el capitán de Murus Sanctus tuvo otro desempeño descomunal, con 11 tantos (apenas 3 penales). Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio Llamera

Le cortó un invicto de ocho años a La Dolfina en Palermo, y aun así no está en la final. RS Murus Sanctus espera por un resultado favorable en la cancha 1 para acceder al partido soñado por todos los polistas. Antes debió cumplir con un trámite, y lo hizo. En el primer turno venció por 16-10 a La Irenita y espera por el desenlace de la Zona A del Campeonato Argentino Abierto entre La Dolfina y La Natividad-Monjitas, que comenzará a las 17, para saber si ése fue su último partido o si le queda uno.

"Voy a verlo desde la tribuna. Al principio voy a estar tranquilo, pero si llega a estar parejo al final no sé qué va a pasar. De afuera siempre se sufre más. Ojalá sea parejo y que pase lo que tenga que pasar". Así va a vivir ese encuentro Guillermo Caset (h.), la gran figura de RS Murus Sanctus.

Tras perder contra La Natividad por 12-11, Murus Sanctus dio el gran golpe el último miércoles al derrotar por 14-13 a La Dolfina e interrumpirle un invicto de 34 partidos en el Campeonato Argentino Abierto. Para estar en la definición, debe esperar que el equipo de Cambiaso se imponga por un gol y anote 12 como máximo. Cualquier otro resultado lo dejará afuera.

Compacto de RS Murus Sanctus vs. La Irenita, con dos golazos

No le resultó fácil a la nueva formación de Murus Sanctus meterse en el juego después de una emoción tan grande vivida apenas 72 horas antes. En la primera mitad terminó 7-6 al frente merced casi exclusivamente a un solo de Caset, que anotó seis tantos en ese lapso, incluidos todos los del tercer chukker (4-0). "Teníamos que buscar motivación. Dar vuelta la página del último partido", dijo Sapo. "Nos quedaba un paso más, ya fuera para cerrar la temporada o no. Y si nos queda un partido más, esto nos servía para seguir agarrando ritmo".

Cogote de Francisco Elizalde, la revelación de Murus Sanctus en la temporada, ante Facundo Fernández Llorente. Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio Llamera

En la segunda mitad, en cambio, Murus Sanctus encontró algo de soltura, capitalizó algunos errores del rival y se encaminó a una victoria cómoda que le permite mantener la ilusión.

De no darse el resultado esperado, éste habrá sido el útlimo compromiso de la temporada para RS Murus Sanctus, una formación que debutó este año. "Más allá de lo que pase después, fue una muy buena temporada para nosotros", afirmó el capitán. "Jugamos muchos partidos muy bien. El único que no fue contra La Natividad, y así y todo perdimos por un gol. Le ganamos a La Dolfina, llegamos a la final de Hurlingham. Una temporada muy buena para ser el primer año. Estoy sorprendido con el rendimiento que tuvimos".

Caset terminó con 11 goles (ocho de jugada) y fue otra vez la figura de su equipo. El jugador de Lobos volvió a tener una temporada excelsa, superando incluso lo hecho en las precedentes. "Me siento cómodo con este equipo. Tenemos buen funcionamiento y yo me puedo tomar libertades e ir para adelante con confianza", aceptó. "La caballada me está andando muy bien, eso es importante para jugar de igual a igual con los de arriba. Pero lo más importante es que el equipo tuvo buen funcionamiento".

La Irenita se despidió con un sabor amargo, ya que no alcanzó el rendimiento que había insinuado en Tortugas y Hurlingham. Pese a que ganó un encuentro (el miércoles, ante La Irenita II), la clasificación de sus integrantes para 2021 está en riesgo. Si este domingo a partir de las 12 Cría Yatay vence a Los Machitos y anota 10 o más goles y el perdedor marca al menos ocho, ambos lo superarán en el ranking.

Facundo Sola le pegará de aire a una bocha rebelde a su taqueo, delante de Fernández Llorente. Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio Llamera

La síntesis de RS Murus Sanctus 16 vs. La Irenita 10

RS Murus Sanctus: Facundo Sola, 9; Francisco Elizalde, 8; Guillermo Caset (h.), 10, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 35.

Facundo Sola, 9; Francisco Elizalde, 8; Guillermo Caset (h.), 10, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 35. La Irenita: Martín Podestá, 7; Juan Martín Zavaleta (h.), 8; Facundo Fernández Llorente, 7, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 30.

Martín Podestá, 7; Juan Martín Zavaleta (h.), 8; Facundo Fernández Llorente, 7, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 30. Progresión: RS Murus Sanctus, 2-1, 3-3, 7-3, 7-6, 10-7, 12-7, 14-9 y 16-10.

RS Murus Sanctus, 2-1, 3-3, 7-3, 7-6, 10-7, 12-7, 14-9 y 16-10. Goleadores de RS Murus Sanctus: Sola, 4; Caset, 11 (3 de penal), y Cappella Barabucci, 1. De La Irenita: Podestá, 1; Zavaleta, 1; Fernández Llorente, 1, y Zubía, 7 (4 de penal y 1 de córner).

Sola, 4; Caset, 11 (3 de penal), y Cappella Barabucci, 1. Podestá, 1; Zavaleta, 1; Fernández Llorente, 1, y Zubía, 7 (4 de penal y 1 de córner). Jueces: Matías Baibiene y Gonzalo López Vargas. Árbitro: José Ignacio Araya.

Matías Baibiene y Gonzalo López Vargas. José Ignacio Araya. Cancha: número 2 del Campo Argentino de Polo, Palermo.

Alfredo Cappella Barabucci lanzado, con el respaldo de Sapo Caset detrás. Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio Llamera

