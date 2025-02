Adolfo Cambiaso lo hizo de nuevo: campeón de la copa C.V. Whitney en Palm Beach

Y Adolfito Cambiaso lo hizo de nuevo. Lideró a La Dolfina Tamera, el flamante equipo armado para esta temporada de invierno de Palm Beach y en el primer torneo, alzó la copa. Pero la gran explosión de polo la generó Diego Cavanagh, ladero de Adolfito en este polo de parejas. El experimentado jugador de 38 años (en marzo cumple 39), se convirtió en el gran héroe de la final de la copa C.V. Whitney, que da inicio a la denominada Gauntlet of Polo de los Estados Unidos. En un partido de cierre infartante, La Dolfina Tamera venció 11-10 a Coca Cola y es el único aspirante a ganar el título honorífico, otorgado la United States Polo Association (USPA), a quien se adjudique este torneo y los que le siguen: la USPA Gold Cup y el Abierto del país, todos de 22 goles de hándicap.

La felicidad de Adolfo Cambiaso tras la victoria (gentileza @agusfondaph)

En los momentos álgidos apareció Cambiaso con su temple, con su serenidad, con su sapiencia, para ordenar el caos, para encarrilar el fervor, para hacer fácil lo difícil. Y en la tarde de ayer, en la cancha 1 del National Polo Center de Wellington, el crack de Cañuelas contó con un gran socio y amigo: Diego Cavanagh, para encarrilar un partido que parecía liquidado al terminar el quinto chukker (La Dolfina Tamera se imponía 10-7) y que se había complicado más de la cuenta en el último parcial. El socio se hizo cargo. Tiró los penales y no falló, apretó la marca, relevó y jugó siempre cerca del capitán Cambiaso para avanzar en yunta y custodiar sus espaldas. Incluso recuperó la última bocha, cerca de su arco, cuando Julián de Lusarreta, back de Coca Cola, se relamía en busca del gol del empate en 11, a menos de un minuto por jugar. Gillian Johnston, la patrona de Coca Cola, se pasó en la jugada y Cavanagh se arriesgó entrando de punta para robarle la bocha -y la posibilidad clara de igualar el marcador- a de Lusarreta. El polo es un deporte de equipo y ganan los cuatro, cada uno aportando desde su rol, pero en la nublada tarde de Florida, La Dolfina Tamera le debe mucho del primer éxito de la organización Cambiaso-Poma, a Diego Cavanagh.

El equipo del patrón salvadoreño Alejandro Poma, mejoró su funcionamiento con el correr de los partidos. No comenzó bien. Este mismo Coca Cola lo había derrotado 17-13 en la presentación de ambos. Aquel choque guardó similitudes con este: puntos altos, distracciones, bajones pronunciados y repuntes, todas variantes producidas de un par de chukkers a otro par de chukkers, igual que en la definición por el título. La diferencia estuvo en que aquella vez, Coca Cola anduvo más preciso de cara al arco y no cometió tantas infracciones. No obstante, la organización de la patrona criada en Tennessee, completó una buena actuación en general, como para ilusionarse con lo que viene. Hacía rato que su escudería no protagonizaba jornadas definitorias en el polo grande del invierno de Florida. Y el gran responsable del segundo puesto en el podio es Polito Pieres. La otra figura descollante del torneo. Polito se multiplicó para llevar adelante al equipo: hizo las salidas, organizó el juego, combinó muy bien con de Lusarreta, su lugarteniente en este polo. Hizo todo lo que pudo. Tal vez le faltó algo de puntería en un par de tiros al arco en el último tramo del juego, pero nada puede reprochársele al notable jugador de 9 goles.

El equipo campeón, completo (gentileza @agusfondaph)

Con la entrega de la copa y los distintos premios, culminó el torneo inicial de la Triple Corona de Estados Unidos. Triple Corona que no se llama así. Por una cuestión de derechos, la USPA no tiene permitido utilizar esa nomenclatura para identificar a los tres torneos oficiales del alto hándicap de Palm Beach. Este motivo obligó a los directivos a buscar un nuevo slogan que relacionara a la C.V. Whitney, la USPA Gold Cup y el Abierto. Y se decidieron por llamarla: “Gauntlet of Polo”. Una explosión de polo que reparte premios en dólares por cada una de las copas, y si el mismo equipo se impone en las tres, sumará una cifra extra y se consagrará campeón de la Gauntlet. La baja del tope de valorización de las organizaciones participantes, de 26 a 22 goles, provocó la reestructuración de la temporada, y el nuevo formato se estrenó con suceso en 2019. El Abierto se estaba quedando con muy pocos equipos y esa decisión causó una revolución y aumentó el entusiasmo de los patrones por volver. Las inscripciones del Abierto aumentaron exponencialmente: pasaron de 6 en 2018 a 16 en 2019.

La Dolfina Tamera se coronó campeón en Palm Beach (gentileza @agusfondaph)

El nombre del certamen honra la memoria de Cornelius Vanderbilt Whitney, gran polista de los inicios del siglo XX, ganador de tres abiertos norteamericanos (1928, 1937 y 1938). Sonny, como se lo conocía, era hijo del 10 goles y miembro del Salón de la Fama: Harry Payne Whitney. La primera edición se realizó en 1979, en el viejo y ya desaparecido Palm Beach Polo Club, bajo el nombre de US Hándicap. La actual denominación entró en vigencia en 1988 y desde el origen, es el inicio de la trilogía oficial del polo estadounidense.

Adolfito Cambiaso volvió a hacerlo en Palm Beach, pero la gran explosión de polo, la generó Diego Cavanagh. “La alegría que siento es inmensa. La verdad no me imaginaba estar acá y haber ganado con tantos equipos tan difíciles... Es bravo. Igual sabíamos que teníamos un buen equipo. Es duro, porque son todas finales y vos estás en las caballerizas a la mañana y no podés hacer muchos planes porque si a la tarde perdés, tenés que ponerte a sacar pasajes para volver. Y le agradezco a Ale Poma que confió en mí, en nosotros, para que le organicemos el equipo. Fue a jugar a la Argentina para mejorar, compró caballos, hizo un esfuerzo muy grande”, resumió la figura del partido.

Síntesis

La Dolfina Tamera 11 - Coca Cola 10

La Dolfina Tamera: Alejandro Poma, 1; Matt Coppola, 4; Diego Cavanagh, 7, y Adolfo Cambiaso (h.), 10. Total: 22.

Goleadores de La Dolfina Tamera: Coppola, 1; Cavanagh, 6 (3 de penal), y Cambiaso (h.), 4 (2 de penal). De Coca Cola: Johnston, 1; Pieres, 4 (1 de penal), y de Lusarreta, 5.

Incidencias: Amonestado de Lusarreta (CC) en el sexto chukker.

Amonestado de Lusarreta (CC) en el sexto chukker. Jueces: Kimo Huddleston y Martín Pascual

Kimo Huddleston y Martín Pascual Arbitro: Jamie Mirikitani

Jamie Mirikitani Cancha: N°1 del National Polo Center (Wellington, Florida)

Juan de Dios Vera Ocampo Por