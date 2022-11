Abierto de Palermo: cómo son los revolucionaros nuevos postes del polo, que dejan atrás 150 años de historia

escuchar

El primer club de polo de la Europa continental nació en Jerez de la Frontera en 1870. Ciento cincuenta y dos años más tarde, este fin de semana hubo “arcos” de polo imantados en el Campeonato Argentino Abierto. ¿Qué tiene que ver el origen del polo europeo no británico con esto que se vio en la cancha principal de Palermo? Lo explica un viaje que abarca tres siglos diferentes.

A fines del XIX comenzaba a irradiarse desde el sur de España al resto del continente no insular este deporte llegado de Inglaterra. Luego, ya bien pasado el punto medio del siglo XX, nacía en el poblado vecino, El Cuervo (provincia de Sevilla), José Antonio Delgado Barragán. Y habría que esperar hasta el XXI para que a este español se le ocurriera cambiar los postes de mimbre, que tienen más de cien años de historia, por unos de PVC, metal y gomaespuma sostenidos sólo por la fuerza magnética de diez pastillas de neodimio.

Operarios colocan los postes en la cancha 1 de Palermo, la única del predio que por ahora los tiene; el otro juego que existe en el país está en poder de Ellerstina. Fabián Marelli - LA NACIÓN

El viejo y castigado poste de polo consiste en un obelisco “cilíndrico” de mimbre trenzado. El mimbre es una fibra natural que se obtiene de un arbusto de la familia de los sauces. Y de ahí la frase polera “tiró a los mimbres”, cuando se intenta, generalmente desde lejos, dirigir esa bocha de 8 centímetros de diámetro para que pase por entre ambos postes. Esos mimbres se sostuvieron toda la vida con una estaca interior clavada en la tierra. Principalmente para que no los volteara el viento, ya que son livianos y tienen por lo menos tres metros de altura. En cambio, sí son derribables con casi cualquier empellón de un caballo y sus aproximadamente 450 kilos (más el peso del jugador vestido de polista, la montura y demás implementos). Hace tiempo ya, en Europa el mimbre comenzó a ser suplantado por materiales sintéticos. Por diversas causas, se empezó a hacerlos de plástico. Pero faltaba algo.

Jorge Luis Borges solía rechazar la tecnología, diciendo “nunca me falló una cuchara”. A veces lo simple funciona sin más. Por algo los postes de mimbre duraron más de un siglo. Los nuevos, de PVC, ya no podían sostenerse con una estaca. A ésta se la suplantó por un cilindro de bronce que se doblaba cuando lo chocaban los caballos, y también a veces por el viento. Y entonces apareció José Antonio Delgado Barragán.

La Natividad vs. La Irenita III, del sábado pasado, fue el primer partido de la historia del Campeonato Argentino Abierto en el que fueron usados los nuevos postes, en reemplazos de los históricos de mimbre. LANACION/Rodrigo Nespolo

“Cuando surgía algo nuevo siempre contaban conmigo para tirar ideas sobre cómo resolverlo”, explica José Antonio desde El Cuervo. “Y también me gustan los retos”. Vinculado desde hace 20 años con Santa María Polo Club, de Sotogrande, este sevillano se dedicaba a cartelería, lonas publicitarias, stands. Primero le pidieron que transformara los originales postes de PVC cilíndricos en cónicos. Lo hizo. Luego le subieron la apuesta: una solución para el anclaje. Y surgieron así el magnetismo y las mencionadas pastillas de neodimio.

Así como se cree que el polo nació en Asia Central unos cuatro siglos antes de Cristo (existen otras teorías), el magnetismo fue registrado por primera vez en la ciudad de Magnesia del Meandro, Asia Menor, más o menos para la misma época. Recién en el 2020 de esta era, José Antonio dejaba atrás la estaca de madera, e incluso el caño de bronce, para instrumentar el magnetismo. La base del poste moderno tiene diez pastillas de neodimio magnetizadas y una tapa del mismo diámetro que se sujeta al suelo. Esa tapa posee otras diez pastillas imantadas, que se unen con aquéllas. Y en el medio de la tapa hay un nivel de agua, para que el poste quede perfectamente perpendicular al terreno. Así es como se erigen cuatro de estos elementos desafiando a una tradición en la cancha principal de Palermo.

La tapa a la que se une cada poste tiene diez pastillas de neodimio magnetizadas, que se atraen mutuamente con las diez que posee el propio cono vertical. Fabián Marelli - LA NACIÓN

“Se probó con una máquina viento a 80 kilómetros por ahora en la base del poste, que no sufrió movimiento alguno”, confirma José. Pero por otro lado sí deben caer si son impactados por el jinete y/o el caballo. Barragán admite que mientras ajustaban los prototipos, nunca los examinaron golpeándolos con un equino, pero sí da fe del experimento el polista Juan “Tito” Ruiz Guiñazú. Los “probó” en un partido en Sotogrande: “No me acuerdo exactamente del golpe; creo que la yegua no tocó el poste sino que me lo comí yo entero. La verdad es que me amortiguó mucho, porque no sólo se salió enseguida sino que también era blando. Alguna que otra vez he chocado los mimbres, y ése es un golpe más brusco”.

Así como en Estados Unidos, España, Alemania, Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica, ahora hay postes imantados en la Argentina. Dos juegos (cuatro palos), de la empresa Pgpgoal. Uno, en Palermo (cancha 1; la 2 mantiene los mimbres), y el otro, en Ellerstina. “Una gran complicación es el flete. Enviar un kit [cuatro postes más uno de repuesto] sale más del doble si va solo que si lo hace en un contenedor. Por eso estamos viendo si completamos un contenedor con seis kits para realizar el primer envío”, explica desde La Haya, Países Bajos, Luis Lleo, el gerente comercial de Wassenaar Horses Group B.V., distribuidora mundial de los postes. Así de difícil es llegar comercialmente al país líder en el polo.

Los "arcos" de la cancha principal son conformados ahora por postes que resisten vientos de 80 kilómetros por hora y son suaves en el impacto cuando se los lleva por delante. Fabián Marelli - LA NACIÓN

“Nuestro target es el mercado estadounidense, pero allí el reglamento pide un poste cilíndrico. En enero se podría rever el reglamento para adoptar estos postes cónicos”, comenta. Entonces surge natural la pregunta a Delgado Barragán: ¿por qué le pidieron que los hiciera cónicos, cuando ya en Europa se los usaba cilíndricos, si hay una barrera reglamentaria en Estados Unidos? “La verdad es que los querían cónicos para que se parecieran a los de mimbres”, sonríe José Antonio.

Quizás en el transcurso del siglo XXI se extingan los postes de mimbres del polo. Sin embargo, parece que su forma, aunque no sea más que el producto de la practicidad de los maestros mimbreros que los trenzan, perdurará un buen tiempo más. Y en Palermo se seguirá escuchando “¡tirá a los mimbres!”.