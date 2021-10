Gonzalito Pieres: la final del Abierto de Tortugas que Ellerstina ganó con un suplente, caballos nuevos y él gritando como nunca

El máximo goleador fue Facundo. Las jugadas más lucidas llegaron del taco de Nicolás. El premio MVP recayó caprichosamente en Matías Torres Zavaleta. Y el jugador más determinante de Ellerstina en la conquista del Abierto de Tortugas resultó Gonzalo Pieres (h.). Anotó el gol decisivo cuando La Dolfina se había acercado a uno a poco del final y se erigió en el motor del equipo, asumiendo un rol que le cabe a Hilario Ulloa, ausente por una lesión. El mayor de los hermanos Pieres tomó el liderazgo del equipo, agregando voz de mando a su acostumbrada conducción y su lucha en el medio. Decisivo por duplicado en un nuevo capítulo del clásico, que terminó inclinándose en favor con el triunfo por 11-9. En los palenques, el festejo tuvo sabor a revancha.

“Sí, ganamos Tortugas, sin un jugador titular, con muchas yeguas nuevas. Era importante ganar. Era un paso muy importante para el equipo”, justificó Gonza, que reconoció para LA NACION que había estado más efusivo que de costumbre. “Es parte de cómo se está dándose la temporada. Quería que Mati [Torres Zavaleta] se sintiera cómodo y que se levantara y jugara al máximo. Y la verdad es que terminó jugando un partidazo”.

Cabeza a cabeza con Diego Cavanagh por la bocha, en la final contra La Dolfina. LANACION/Sergio Llamera

El partido fue parejo hasta el tercer chukker, momento en que Ellerstina empezó a despegarse hasta sacar una diferencia máxima de tres goles, que mantuvo hasta el último parcial, en el cual La Dolfina se puso a uno de distancia. Gonzalo definió la final con un golazo a 45 segundos del final. “Fue lindo, porque se habían acercado”, contó. “Sabíamos que iba a ser parejo. No estaba tan fácil hacer las corridas largas. Sacamos una buena diferencia en el momento justo, después se vinieron un poquito... Ganábamos por cuatro y se vinieron a uno, pero terminamos ganando bien”.

Ellerstina empezó la temporada como máximo favorito después del juego mostrado en la temporada pasada a partir de la inclusión de Hilario Ulloa como complemento de los tres hermanos Pieres y por haber mantenido la formación en un año de cambios. La lesión de Ulloa en el primer compromiso de Tortugas relativizó aquella sensación. “Fue bravo hasta saber qué era. Ya cuando se confirmó que era una fractura y le dijeron que posiblemente tenía para tres o cuatro semanas, ya sabíamos que por lo menos podía estar en el Abierto de Palermo. Eso nos dio tranquilidad”, detalló el Nº 3. “Después fue ir paso a paso. Viene mejorando y vamos a ver si se puede meter en algún partido de Hurlingham o no. Por suerte teníamos a Mati como suplente, porque Lucas James, que siempre es nuestro suplente, no pudo jugar. Un placer jugar con Mati”.

La foto familiar en el podio de Tortugas, un día antes del día de la madre; entre otros, Gonza Pieres compartió con su progenitora, Cecilia Rodríguez Piola, y su esposa, María Rapetti. LANACION/Sergio Llamera

Enfrente, otra vez estuvo La Dolfina, que pese a los cambios de nombres volvió a mostrar su vigencia. “Sigue siendo La Dolfina”, reconoció quien debutó en la Triple Corona en reemplazo de Adolfo Cambiaso en el Argentino Abierto de 1999. Pero a la vez aclara: “Nosotros pensamos en nosotros; queremos ganar todo lo que se nos cruza. Pero nos enfocamos en nosotros. Eso es lo más importante”.

A los 38 años, Gonzalo sumó su 10º título de campeón de Tortugas, al igual que Facundo, con lo que ambos igualaron en el tercer puesto a Horacio Heguy y quedaron a uno del récord que detentan Pablo Mac Donough y Alberto Pedro Heguy, dejando atrás por uno a Cambiaso y Juan Martín Nero. Para Ellerstina fue la 13ª conquista en el country, con lo que extendió su ventaja sobre Coronel Suárez (10).

Defendiendo contra David Stirling, en un partido definitorio de Tortugas muy cerrado en el juego. LANACION/Sergio Llamera

Como ocurría históricamente, el club de General Rodríguez hizo gala del poderío de su caballada, imponiéndose con el segundo lote. “No pusimos todo lo que teníamos”, advirtió Gonzalo. “El año pasado, como no se sabía si se jugaba y era una temporada corta, pusimos todo de entrada. Esta temporada dijimos «¿cómo podemos estar mejor?. Guardemos todos los mejores para Palermo y encaremos Tortugas con los caballos nuevos». Por ahí, muchos de éstos, cuando se les da una oportunidad, terminan sobresaliendo y jugando en Palermo”.

¿Qué se lleva Ellerstina de Tortugas además de la Copa Emilio de Anchorena? “Que seguimos funcionando bien, con un buen envión. Que ganamos el primer torneo, que es muy importante. Y que el equipo está”, respondió Gonza. “Entonces, es seguir creciendo sobre lo que tenemos. Ahora van a empezar a entrar más yeguas que estábamos guardando. Así que haber ganado este título con estas yeguas suma mucho, porque no pusimos todo lo que teníamos. Eso puede aportarnos más cosas para adelante”.

Por “más adelante” Gonzalo Pieres se refiere al Argentino Abierto, la gran meta de Ellerstina, la deuda pendiente de los últimos ocho años a la sombra del dream team de La Dolfina: “Esto nos ayuda mucho en ese sentido. El objetivo nuestro es ganar todo lo que podamos. Tortugas siempre fue una prioridad para nosotros y se lo ganó. Y lo que viene, también, pero hay que llegar bien a Palermo”, subrayó.

Con su hermano Nicolás, Hilario Ulloa, Matías Torres Zavaleta y Facundo Pieres; los cinco pusieron lo suyo para que Ellerstina se adueñara de otro Abierto de Tortugas. LANACION/Sergio Llamera

Cifras del nuevo logro de Ellerstina en Tortugas

13

conquistas en el Abierto de Tortugas ha conseguido Ellerstina, y es el máximo campeón de la historia en las 81 realizaciones del certamen, contra 10 de Coronel Suárez. Se impuso en 1992, 1994, 1995, 2005, 2007 a 2012 y 2019 a 2021.

10

consagraciones obtuvieron, cada uno, Gonzalo (h.) y Facundo Pieres, siempre juntos. Los hombres de Ellerstina quedaron a un logro de los más ganadores, Alberto Pedro Heguy y Pablo Mac Donough. Su hermano Nicolás tiene 5, y Matías Torres Zavaleta consiguió su primer trofeo del nivel de Triple Corona.

Gonzalito y Facundo Pieres, hermanos prácticamente inseparables tanto en la vida como en el polo; están terceros en la lista de campeones históricos de Tortugas, detrás de Alberto Pedro Heguy y Pablo Mac Donough. LANACION/Sergio Llamera

14

triunfos abajo quedó Ellerstina en el historial con La Dolfina, que está al frente por 31-17 en los 21 años de enfrentamientos entre los archirrivales. En Tortugas el saldo es de 8-7 para la Z, pero en Hurlingham y Palermo la ventaja es del club de Cañuelas: 9-6 y 15-3, respectivamente.

Llega el Abierto de Hurlingham

La celebración tras la conquista en Tortugas tuvo como escenario al casamiento de Ignacio Pieres, primo de los tres hermanos de Ellerstina, con la polista Camila Rossi (la primera mujer en ganar la Copa Santa Paula, del Torneo Intercolegial). No hay más espacio para el disfrute, ya que este martes los Pieres inaugurarán el Abierto de Hurlingham, a las 14, frente a La Irenita. A las 16.30, RS Murus Sanctus y La Dolfina-Brava cerrarán la primera fecha de la zona A. La B empezará el miércoles, con La Dolfina vs. Alegría y La Natividad vs. La Ensenada. Estos partidos y los del próximo fin de semana se desarrollarán en el predio de Pilar de la AAP. Hurlingham Club recibirá las definiciones de las zonas y la final.