El Ruso Heguy, padre de Pedrito

El viernes pasado, el ambiente polístico y del deporte en general se sacudió con la noticia. Uno de los hijos de Eduardo "Ruso" Heguy, integrante de una familia emblemática de esta disciplina, había sufrido un grave accidente al caerse de un caballo mientras jugaba un partido en el Club Chapaleufú, en Intendente Alvear, La Pampa. Pedrito Heguy, de 11 años, fue internado de inmediato, primero en esa ciudad, y luego trasladado al hospital Molas, en Santa Rosa. Con un cuadro delicado, en medio de la incertidumbre y la angustia familiar.

Pedrito fue operado por hematomas para descomprimir la zona, fue estabilizado en su presión cerebral y finalmente trasladado a Buenos Aires el martes por la noche, para continuar con su rehabilitación en el hospital Austral, en Pilar. En todo momento, el Ruso aclaró que "se trata de un proceso largo".

Pedrito Heguy, quien hace una semana sufrió un grave accidente al caerse de un caballo Crédito: captura de El Diario de La Pampa

La evolución en los últimos días ha sido buena, pero de todas maneras sigue bajo cuidados especiales en la unidad de terapia intensiva, sedado, y sometido a distintos exámenes de monitoreo. El seguimiento está a cargo del doctor Silvio Torres. Los valores de los estudios vienen siendo normales.

El estado de Pedro es seguido por familiares, amigos, allegados, jugadores de polo y personas vinculadas con los Heguy. Con muestras de apoyo constantes, cadenas de oración y una fuerte corriente de energía. El Ruso, cuádruple campeón del Abierto de Palermo con Chapaleufú II, ha grabado numerosos videos que subió a sus cuentas en las redes sociales, de agradecimiento y pedidos de mantener las oraciones. En algunos de los mensajes, visiblemente conmovido por las muestras de afecto. Este jueves, grabó un nuevo video, dedicado especialmente "a quienes le salvaron la vida a Pedrito".

"Quisiera agradecer al hospital de Intendente Alvear, Reuman Enz; al hospital de General Pico, Gobernador Centeno, que son parte importante por haberle salvado la vida a Pedro. Todos con los protocolos que cumplieron. Como cuando lo intubaron en Pico y eso le dio la posibilidad de llegar a Santa Rosa, al hospital Dr. Lucio Molas. Hicieron en los tres lugares un trabajo extraordinario. Ahora estamos en el Hospital Austral, en Pilar, pero si no hubiese sido por ustedes, Pedro no hubiera tenido la oportunidad de llegar acá. Eternamente agradecidos estamos todos en la familia. Sigan rezando. Es un apoyo increíble, se siente la energía y no vamos a bajar los brazos", dijo Eduardo Heguy.

El viernes pasado, en un torneo familiar y de amigos, Pedro sufrió una caída del caballo y no pudo desprenderse del estribo, razón por la cual golpeó con dureza su cabeza contra el piso. Son las peores caídas en el polo y, entre otras cosas, le provocó una doble fractura en la base del cráneo. Fue asistido, derivado a los distintos hospitales y mantenido en coma farmacológico en terapia intensiva. El domingo por la madrugada fue sometido a una operación para descomprimir la zona craneal.

Pedrito Heguy es hijo del Ruso Heguy y Paz Manau, y nieto de Alberto Pedro Heguy, una de las leyendas del polo mundial, ganador 17 veces del Campeonato Argentino Abierto.

