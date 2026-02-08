Es una revelación: Nieta e hija de grandes jugadores, se abre camino en el mundo del polo a los 14 años

Luján Heguy defendió la camiseta de Chapaleufú Vista y brilló en un torneo en La Pampa
En Intendente Alvear, el lugar en el mundo de los Heguy, el polo es una pasión que une a toda la familia. Cada verano, padres, hijos, tíos, primos y hermanos, se reúnen en La Pampa y disfrutan de este deporte por el que tanto hizo el gran Alberto Pedro, que el 26 de enero celebró rodeado por los suyos 84 años. Leyenda viviente del taco y de la bocha, el ex integrante del mítico Coronel Suárez y 17 veces campeón del Abierto de Palermo, alienta con cariño a sus herederos desde el costado de la cancha, siempre motivándolos a dar lo mejor de ellos y acompañado por su mujer, Silvia Elena Molinari.
De la nueva generación Heguy ya están consolidados sus nietos Cruz y Antonio (hijos de Eduardo y de Pepe, respectivamente), que brillaron como finalistas del Abierto Argentino pasado y se destacan hace años en el circuito internacional.
Entre las mujeres, en tanto, es Luján, su nieta de 14 años, la que empieza a asomar por su propio talento. La menor de los cuatro hijos del Ruso (Eduardo) y de la fotógrafa Paz Manau tiene 3 goles de handicap femenino y un entusiasmo genuino que contagia. Días atrás, después de ser distinguida como revelación en un torneo pampeano, ganó la Copa Gonzalo Heguy, un clásico de la temporada, mientras defendía la camiseta de Chapaleufú Vista junto a su hermano Cruz, Juan Goñi y León Lariguet.
