Es una revelación: Nieta e hija de grandes jugadores, se abre camino en el mundo del polo a los 14 años

En Intendente Alvear, el lugar en el mundo de los Heguy, el polo es una pasión que une a toda la familia. Cada verano, padres, hijos, tíos, primos y hermanos, se reúnen en La Pampa y disfrutan de este deporte por el que tanto hizo el gran Alberto Pedro, que el 26 de enero celebró rodeado por los suyos 84 años. Leyenda viviente del taco y de la bocha, el ex integrante del mítico Coronel Suárez y 17 veces campeón del Abierto de Palermo, alienta con cariño a sus herederos desde el costado de la cancha, siempre motivándolos a dar lo mejor de ellos y acompañado por su mujer, Silvia Elena Molinari.

Una foto lindísima de Luján con su abuelo, una leyenda del polo, que jamás se pierde un partido de sus nietos. El ex integrante del mítico Coronel Suárez ganó 17 veces el Abierto de Palermo Cortesía Paz Manau

Luji, como le dicen en su casa, acaba de ganar la Copa Gonzalo Heguy, un clásico de la temporada de verano Cortesía Paz Manau

De la nueva generación Heguy ya están consolidados sus nietos Cruz y Antonio (hijos de Eduardo y de Pepe, respectivamente), que brillaron como finalistas del Abierto Argentino pasado y se destacan hace años en el circuito internacional.

Sus amigas Jacinta Delfino y Azul Zavaleta y su prima Ámbar Heguy comparten su pasión por el polo Cortesía Paz Manau

El 26 de enero Alberto Pedro celebró sus 84 años en familia. En la foto lo rodean su mujer, Silvia Molinari, y sus nietos Cruz, Pedro y Pampa (arriba, hijos del Ruso), Cristo y Jacinto (en el centro, hijos de Nachi y Pepe), Ámbar (abajo, izquierda, hija de Pepe) y Anya (abajo, derecha, hija de Nachi) Cortesía Paz Manau

Con sus iniciales y la estrella que identifica a Chapaleufú pintadas en el casco, Luján sale a la cancha Cortesía Paz Manau

Entre las mujeres, en tanto, es Luján, su nieta de 14 años, la que empieza a asomar por su propio talento. La menor de los cuatro hijos del Ruso (Eduardo) y de la fotógrafa Paz Manau tiene 3 goles de handicap femenino y un entusiasmo genuino que contagia. Días atrás, después de ser distinguida como revelación en un torneo pampeano, ganó la Copa Gonzalo Heguy, un clásico de la temporada, mientras defendía la camiseta de Chapaleufú Vista junto a su hermano Cruz, Juan Goñi y León Lariguet.