David “Pelón” Stirling. Disfrutó en familia de la Copa Los Potrillos para apoyar el polo con valores e inclusivo

En un clima de fiesta y familiar, la tradicional Copa Los Potrillos tuvo su nueva edición en el predio de Pilar de la Asociación Argentina de Polo. “El Palermo de los chicos”, como se lo suele llamar, es el lugar donde muchos de los grandes nombres de este deporte dieron sus primeros pasos de la mejor manera: el énfasis no está en los resultados, sino en que los participantes, que van desde los 5 (montan acompañados por sus padres) hasta los 14 años, se enganchen con el polo, hagan amigos y sumen valores al juego.

David con su hijo Beltrán, de 4 años, que debutó en este torneo Guadalupe Aizaga

Más tarde, junto a otros polistas de elite, como Juanma Nero, los primos Cruz y Antonio Heguy y Guillermo “Sapo” Caset, se sumó al segmento de polo adaptado y acompañó el entusiasmo de Salvador Condomí Alcorta (en la foto), Silvestre de Olmos y Justo Sánchez Granel Guadalupe Aizaga

David “Pelón” Stirling, diez veces campeón del Abierto Argentino de Polo, fue uno de los cracks que dijo presente en familia: bajo la atenta mirada de su mujer, María José Vercellino, se subió al caballo con el menor de sus hijos, Beltrán (5), que hizo su debut en este torneo, y después alentó al mayor, Vicente (13), que al final de la jornada fue distinguido en la categoría Fair Play y se llevó un bolso de regalo.

Eduardo Heguy y Guillermo "Sapo" Caset.

Cruz Heguy, que este año fue finalista del Abierto de Polo de Palermo defendiendo los colores de Ellerstina Indios Chapaleufú, posó con Justo Sánchez Granel Guadalupe Aizaga

Luján Heguy y su tío Nachi Heguy, acompañaron en el podio a El Overo, finalista de la Potrillitos de Oro e integrado por Cristo Heguy, Feliciano Rapetti, Lucero Monteverde y Cosme Laulhé Guadalupe Aizaga

Además, se unió a otros jugadores del Abierto Argentino, como Juan Martín Nero, los primos Cruz y Antonio Heguy (este año fueron finalistas en Palermo defendiendo los colores de Ellerstina Indios Chapaleufú) y Guillermo “Sapo” Caset, en el segmento de polo inclusivo. En un partido que fue de lo más aplaudido, acompañaron a Salvador Condomí Alcorta, Silvestre de Olmos y Justo Sánchez Granel, grandes entusiastas del taco y de la bocha.

Mientras Beltrán, el menor de la familia Stirling, debutó en la Potrillos, el mayor, Vicente, fue distinguido con el premio Fair Play Guadalupe Aizaga

“Es el torneo más inclusivo y a nivel juvenil, el más importante”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina Eduardo “Ruso” Heguy, que desde hace treinta años le pone el cuerpo y el corazón a la organización de esta copa donde él mismo alguna vez dio sus primeros pasos. Y cierra: “El Día de la Virgen nos acompañó con un clima excelente y sin accidentes, así que la temporada de polo en Argentina terminó de la mejor manera. Fue una fiesta para todos”.

Tiki Acuña y Ambi Martínez Ferrario (en el centro) listas para salir a la cancha. Este año participaron 272 chicos, repartidos en 68 equipos y varias categorías, y hubo más de 1100 caballos Guadalupe Aizaga

La Copa Los Potrillos nació en 1962 en el club Los Indios, de San Miguel, por iniciativa de Carlos Acuña, Roberto Tonnelier y Antonio Heguy. En ese debut hubo apenas dos equipos que se armaron con esfuerzo y caballos que los padres pidieron prestados. Desde entonces, no paró de crecer: este año participaron 272 chicos, repartidos en 68 equipos y varias categorías, y hubo más de 1100 caballos.