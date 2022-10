La Natividad bajó la intensidad y La Irenita se va encontrando

La Irenita empezó a ponerse el traje de animador de la temporada. Para el de favorito, todavía le falta. En una revancha de la derrota sufrida en los cuartos de final de Tortugas, el equipo de Pablo Mac Donough derrotó 12-9 a Cría La Dolfina y se ganó el derecho a dirimir el pase a la final del Abierto de Hurlingham ante La Natividad. El campeón defensor, 72 horas después de conquistar el primer certamen de la Triple Corona, estuvo errático y apenas pudo imponerse sobre el final 11-9 a La Irenita II.

Cría La Dolfina había sorprendido en el arranque de la temporada, no tanto por la victoria pero sí por la amplitud con que había eliminado a La Irenita. Un equipo que juega hace seis años en conjunto superaba a uno que se armó para esta temporada, es cierto, aunque los separan tres goles de handicap. Ayer, ya con tres partidos encima, La Irenita mostró un funcionamiento más armonioso que en aquel errático debut y se impuso con una comodidad mayor a la que indica el marcador.

La diferencia del partido se estableció entre los chukkers tres y seis. La Irenita comenzó mejor pero Cría La Dolfina se mantenía a tiro, hasta que un parcial de 6-0 en ese lapso puso distancia de 11-4 a un chukker y medio del final. Inalcanzable pese a la reacción final del equipo de Cañuelas.

“No veníamos jugando tan bien, así que este triunfo es una especie de revancha. Lo importante es que tuvimos más ratos buenos”, reconoció el back Juan Martín Zubía. “En el primer partido éramos un equipo nuevo, pero de a poco vamos agarrando ritmo. Vamos de menor a mayor, recién nos estamos conociendo”.

El sábado, La Irenita se enfrentará a La Irenita II, un partido que en los papeles no debería presentarle mayores inconvenientes, y una semana más tarde definirá la Zona A ante La Natividad.

Después de que a fin de 2021 se reacomodaron las piezas, La Irenita aparecía como uno de los equipos llamados a ser protagonistas. Con una formación nueva y jugadores en posiciones que no estaban acostumbrados (Juan Britos de 1, Juan Martín Zubía de back), no rindió a la altura de la calidad de sus individualidades en Tortugas, donde terminó cayendo en la final de la subsidiaria, pero ayer dio muestras de haber encontrado el camino. Su líder Pablo Mac Donough, que todavía no rindió a la altura de los 10 goles de handicap que ostenta, empieza a tomar los hilos del equipo. Los más destacados, dentro de un rendimiento parejo, fueron Francisco Elizalde y Zubía.

La Natividad, con resaca

Una semana después de ganar Hurlingham el año pasado, La Natividad debutó en Palermo con una derrota ante Chapaleufú, equipo proveniente de la Clasificación. Se puede hablar de crecimiento, entonces, ya que esta vez, apenas tres días después de conquistar Tortugas, el campeón reinante volvió a jugar muy por debajo de sus posibilidades, pero al menos le alcanzó para quedarse con la victoria.

Fue apenas por dos goles, luego de entrar al último chukker uno arriba (9-8), en el primer partido de la doble jornada inaugural del Abierto de Hurlingham, disputada en el predio de la AAP en Pilar. Como en la final de Tortugas, Camilo Castagnola apareció en las instancias finales y selló el triunfo con un golazo de unas 80 yardas. Poco antes también había marcado otro de larga distancia, menos espectacular. Fueron sus únicos dos goles de jugada, ya que el resto de los ocho que anotó fueron de penal (cinco) o de córner.

Un dato: falló sus primeros dos penales y su primer córner de la temporada después de haber estado perfecto en Tortugas. Pero fue una actuación colectiva por muy debajo de las capacidades individuales y colectivas de La Natividad. Aunque no lo pusieron como excusa, Bartolomé Castagnola terminó el partido con una fuerte contractura (“me quedé duro del cuello”, dijo) y sus tres compañeros se recuperaron con lo justo de sendas gripes para poder jugar. No debe soslayarse la actuación de La Irenita II, que jugó con orden y nunca se dio por vencido, ni siquiera cuando el partido parecía abrirse al inicio del sexto chukker (9-6).

“Sabíamos que iba a ser durísimo. Es difícil encarar otro torneo enseguida después de haber ganado Tortugas y ellos son un muy buen equipo. Queríamos pasar este partido”, dijo Bartolomé Castagnola. “Nos acordamos de lo que nos pasó el año pasado, por suerte esta vez pudimos ganar. Estuvimos flojos de taqueo, lentos, mirando la bocha en lugar de agarrar al hombre”.

El sábado, su rival será Cría La Dolfina, que fiel a su costumbre les dará batalla. La Natividad debe recuperar la memoria si quiere llegar sin sobresaltos a la definición de zona. Todavía son favoritos para quedarse con el grupo. La Irenita viene creciendo. Por ahora, le alcanza con saberse protagonista.

Síntesis de La Natividad 11 vs. La Irenita II 9

La Natividad: Camilo Castagnola, 10; Pablo Pieres (h.), 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, e Ignatius Du Plessis, 9. Total, 39.

La Irenita II: Facundo Fernández Llorente, 8; Tomás Fernández Llorente (h.), 8; Bautista Bayugar, 8, e Isidro Strada, 8. Total: 32.

Progresión: La Natividad, 1-1, 2-2, 4-4, 5-5, 8-6, 9-8 y 11-9.

Goleadores de La Natividad: C. Castagnola, 8 (5 penales y un córner); Pieres (h.), 2, y B. Castagnola (h.), 1. De La Irenita II: F. Fernández Llorente, 2; T. Fernández Llorente (h.), 1; Bayugar, 5 (4 penales), y Strada, 1 (de penal).

Jueces: Federico Martelli y Gonzalo López Vargas. Árbitro: Martín Aguerre.

Cancha: AAP, Pilar.

Síntesis de La Irenita 12 vs. Cría La Dolfina 9

La Irenita: Juan Britos (h.), 9; Francisco Elizalde, 9; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 36.

Cría La Dolfina: Guillermo Terrera (h.), 9; Tomás Panelo, 8; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 8. Total: 33..

Progresión: La Irenita, 3-1, 5-2, 6-4, 8-4, 9-4, 11-6 y 12-9.

Goleadores de La Irenita: Britos (h.), 3 (2 penales); Elizalde, 4; Mac Donough, 2, y Zubía, 3. De Cría La Dolfina: Terrera (h.), 3; Panelo, 3; Cavanagh, 2 (ambos de penal), y Taranco, 1.

Jueces: Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h.). Árbitro: Matías Baibiene.

Cancha: AAP, de Pilar.

La Dolfina vs. La ensenada

Se abre la Zona B, en la que también está Ellerstina

Hoy se pondrá en marcha la Zona B del Abierto de Hurlingham, también en el predio de la AAP, en Pilar. Desde las 13.30, Ellerstina, subcampeón en Tortugas, se medirá con La Irenita III, mientras que el plato fuerte estará a las 16, con el choque entre La Dolfina, de los Cambiaso, y La Ensenada RS Murus Sanctus, campeón de la Copa Sarmiento en Tortugas.

