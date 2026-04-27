Racing vs. Caracas, por la Copa Sudamericana 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La tercera fecha de la Copa Sudamericana 2026 tendrá este miércoles cinco partidos y en uno de ellos se presentará Racing ante Caracas de Venezuela como visitante. El cotejo correspondiente al Grupo E se disputará a las 19 (hora argentina) en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará el uruguayo Andrés Matonte, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.81 contra 5.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.60.

El conjunto venezolano está invicto en el certamen continental con un empate vs. Botafogo y un triunfo ante Independiente de Bolivia 1 a 0. Así, lidera junto a los brasileños con cuatro puntos y tiene ante sí una gran ocasión de despegarse en la cima y, sobre todo, dejar atrás a su rival de turno con una ronda por delante.

Pero el club de la capital de Venezuela no atraviesa un gran presente deportivo. Días atrás renunció el entrenador Fernando Aristeguieta por los malos resultados en la competencia doméstica y ante la Academia estará a cargo Henry Meléndez.

Gustavo Costas es cuestionado por los resultados adversos de Racing en las últimas semanas JUAN MANUEL BAEZ / Fotobaires

El elenco de Gustavo Costas, en tanto, afrontará el cotejo con la imperiosa necesidad de ganar en medio de una crisis de resultados que hacen tambalear al DT. Hace cuatro cotejos que no gana incluyendo también el Torneo Apertura, donde en la última jornada igualó ante Barracas Central y comprometió seriamente su clasificación a octavos de final.

En la Sudamericana, campeonato que ganó en 2025, Racing acumula una victoria ante Independiente de Bolivia y una caída con Botafogo, por lo que suma tres puntos. El plantel viajó al norte de Sudamérica sin Santiago Sosa y Adrián Martínez, dos de sus principales figuras que acarrean diferentes lesiones.

Ambos clubes nunca se enfrentaron oficialmente, por lo que inaugurarán el historial entre sí en el partido del próximo miércoles.