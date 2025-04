Marcos Di Paola, candidato a la AAP: “Debemos mejorar Palermo; desde hace rato no se lo mejora”

Todavía a varios meses del comienzo de la Triple Corona, el foco de atención del ambiente polístico se centra en la próxima elección de autoridades en la Asociación Argentina de Polo (AAP), que se celebrarán el 28 de mayo de este año. Concluye el mandato de cuatro años de Delfín Uranga, que asumió en 2021, y los candidatos a sucederlo son Marcos Di Paola, por la lista A (oficialista), y Benjamín Araya, por la lista B, ambos ex jugadores de alto handicap, y en el caso de Araya, tricampeón del Argentino Abierto, el torneo más importante del mundo.

Ambos aspirantes a la conducción de la AAP fueron entrevistados para LA NACION y se refirieron a distintos temas que abordarán, y cómo lo harán, en caso de ser elegidos: el Campo Argentino de Polo en Palermo, el predio de la entidad en Pilar, el ranking y el fixture de la Triple Corona, el desarrollo del polo femenino, el tratamiento del polo del interior y las ligas federales, el rol de la Dirección de Remonta del Ejército, la regla para no bloquear rivales. También se refirieron a un tema candente: la realización de auditorías con el fin de tener un mayor control de las gestiones.

Di Paola tiene 50 años, poseyó 8 goles de handicap, protagonizó el Argentino Abierto varias veces y preside la Asociación Argentina de Jugadores de Polo. Ricardo Pristupluk

Nacido el 14 de octubre de 1974, Marcos Di Paola se desempeñó durante varias temporadas en el alto handicap. A los 26 años, y con 8 goles, su mejor valorización, debutó en Palermo. Actuó de back en una formación coyuntural de Ellerstina. Adolfito Cambiaso se marchó sorpresivamente del equipo y Gonzalo Pieres volvió al ruedo con un nuevo cuarteto que completaron su hijo Gonzalito y el brasileño Fabio Diniz. “Lo recuerdo como un año lindísimo, pero con algunos temas, un desgarro y demás”, evoca Di Paola. “Tiempo después pude jugar por Magual, el club de mi familia, fundado por papá y mis tíos, una de las cosas que yo me había propuesto”, explicó quien encabeza la lista A en estas elecciones de la Asociación Argentina de Polo y viene de comandar la Asociación Argentina de Jugadores de Polo, desde 2017.

Hoy, a los 50 años, casado con Victoria “Toia” Kemp, y padre de Santiago (22 años), Clementina (20), Beltrán (18) y Vicente (15), se define como un ex jugador y mantiene su vínculo profesional con la actividad en el rol de manager de la organización de King Power.

“Este deporte me dio una cantidad de cosas, más allá de que terminé la facultad [se recibió en Administración de Empresas, en la UCA], porque era algo que quería hacer y creo que eso también me hizo mucha diferencia después”, señaló. “Por Papá y su hermano Marcelo, que compraron El Magual, terminé inclinándome por el polo, y eso marcó mi vida. Aquel polo era más artesanal”, narra. “Para presentarnos en la Asociación de Polo hemos armado un gran grupo de trabajo, con gente idónea, para cubrir todas las áreas. Todos son igual de importantes que yo. Y los aciertos que tengamos, o las críticas que recibamos, serán responsabilidad de todos. En el grupo quise poner a la Asociación de Jugadores, representada por mí, y a la Asociación de Criadores, con Martín de Narváez, el vicepresidente. Todos juntos en un solo lugar, porque los jugadores, los caballos y los clubes tienen que andar de la mano”, sintetiza.

Con miras a las elecciones del 28 de mayo próximo en la AAP, cuando se elegirá al sucesor de Delfín Uranga, Marcos Di Paola habló para LA NACION sobre diferentes temas.

En acción en el Abierto de Palermo, cuando era el líder de Magual, equipo que representó al club fundado por su padre y con el que Marcos cumplió un anhelo en el polo. Emiliano Lasalvia

Polo del interior y las ligas federales

“Hay que darles un lugar a las ligas federales. Yo creo en las categorías, creo que hay que separarlas porque el polo se agrandó y hay muchísimos más jugadores que antes. Entonces, hay que ver la necesidad del que juega ese nivel y del que no lo juega. Hay que armarles torneos acordes con su nivel y traerlos a Palermo, porque Palermo es de todos los clubes, no sólo de aquellos que juegan la Copa República Argentina. Hay que mirar a los clubes del interior y ver cómo se puede hacerlos competentes”.

El rol de la Dirección de Remonta del Ejército

“Remonta es la dueña de Palermo, que es su casa, y nosotros también lo sentimos como nuestra casa. Hay que sumar, lograr una sinergia con ella. Me parece que Remonta y los militares han sido muy importantes para los civiles desde el inicio del polo, lo han ayudado mucho. Y hoy toca devolver. Los militares, como tienen Palermo, también tienen muchos clubes impresionantes en las provincias. Tenemos que reactivar todo eso, porque así se reactivan las provincias y eso reactiva a los clubes. Es un efecto dominó que agranda la base de la pirámide, lo que para mí permite el crecimiento”.

El Campo Argentino de Polo

“Creo que el contrato de concesión se vencerá en 2029 y hay un proyecto bastante avanzado con la idea de extenderlo por 30 años, con algunos requisitos por cumplir. Necesitamos más años para poder invertir y hacer más eventos que ayuden a afrontar el gasto. Creo que debemos mejorar Palermo; desde hace rato no se lo mejora, más allá de que se han hecho paseos gastronómicos y otras cosas en esa dirección. Una de las cosas que quiere la AABE [Agencia de Administración de Bienes del Estado, que decide sobre el predio] es que Palermo sea de la gente, no sólo de los polistas, y está bien, hay que compartirlo con quien haya que compartirlo. Hacer que la gente vaya y darle una razón para que vaya. Ahí tenés tal programa, el museo del polo, que es algo que pide la AABE. Estacionamiento, ¿sí o no? Esos son temas por discutir. Queremos que la gente vaya a Palermo, además de ir a ver polo”.

El "Negro" lidera una nómina que incluye a varios personajes conocidos del ambiente: Ignacio Heguy, Martín de Narváez, María Chavanne, Juan Manuel Echeverz. Ricardo Pristupluk

Las mujeres

“El crecimiento del polo femenino fue exponencial. Hoy tenemos 200 mujeres jugando al polo, 25 torneos en el calendario anual, 14 torneos en la temporada de primavera pasada, patronas que juegan, lugares que se compran para jugar, muchas más mujeres en los torneos de varones… Para mí la Argentina está viviendo un crecimiento enorme y a veces eso muestra algunas flaquezas en la adaptación, pero son los desafíos que uno tiene que tomar y estar a la altura. Las mujeres y los menores son dos de los ámbitos en los que el polo más creció“.

El predio de Pilar

“En Pilar está todo por suceder. Debemos llevarnos bien con el municipio de Pilar y hacer cosas en conjunto. Yo viajé mucho por el polo y en el mundo no existe un lugar como Pilar. Quizás Estados Unidos tenga un lugar parecido. Y me parece que Pilar va a ser una meca en la zona Norte de Buenos Aires. En el grupo tenemos a Gustavo Papini, que nos ayuda desde su lado empresarial, para la parte comercial de la Asociación. Su aporte será fundamental para lo que pensamos desarrollar”.

Polo University

“Se hicieron cosas con Polo University, con los referís, con las reglas, con videos y demás. Creo que es una iniciativa buena. Y como todo, hay que mejorarla. Me parece positivo que una universidad, llamala «del polo», lleve este deporte a la gente común y lo enseñe. Porque de lo contrario, no hay de dónde aprender. Bueno, acá hay alguien que se dedica a enseñar, a explicar las reglas, a trabajar con los referís”.

En defensa, frente a Facundo Pieres; en caso de ganar, Di Paola será el principal responsable de decisiones que incidirán en el quehacer deportivo del crack de Ellerstina. AFV/ G. Gallardo

Reglas

“Soy un fanático de la regla del no bloqueo. Sobre todo, porque con esa regla va a haber menos accidentes y será más fácil para los referís cobrar un foul y que todo el mundo entienda lo que están cobrando. Además, tendremos menos fouls porque el contacto entre los jugadores será menor. Sin darse cuenta, a los jóvenes se les enseñaba a bloquear. Claro, porque jugaban con jugadores mejores que ellos, entonces los mejores manejaban la bocha y los peores se limitaban a bloquear. Hoy en día les tenés que enseñar que eso no sirve y que tienen que buscar un pase o hacer una jugada para ganarle al rival que lo está esperando. También es beneficioso para los caballos, porque vamos a ver, de verdad, cómo los caballos buenos se trasladan en la cancha y cómo se mueven en un juego abierto. Calculo que vamos a terminar pidiendo que no se cometa una falta a mediados del chukker [para detener el juego y permitir los cambios de montados], porque, para mí, el tema de frenar y arrancar, frenar y arrancar, consume entero al caballo”.

Ranking y fixture de la Triple Corona

“Me gusta el ranking de puntos para no tener que depender del handicap y de los armados de los equipos por el handicap. Algunos dicen que ahora, en vez de por el handicap, los equipos se arman por los puntos, pero por lo menos a los puntos te los ganaste jugando el año anterior y no te sirve el handicap de afuera si no jugaste acá. El fixture de Palermo 2025 va a ser como el de 2023: las zonas cambian en Tortugas y Palermo. El año pasado se quiso hacer como en Sotogrande, por ejemplo, pero no salió”.

“Y el Abierto de 10 equipos me gusta. Les dio la chance a más equipos y jugadores de meterse, y varios de esos dieron sorpresas. Hay partidos que son aburridos, sí, y me parece que es un tema por mirar. Aburridos por la diferencia entre ellos, no porque sean aburridos en sí mismos”.

Auditoría

“Tengo entendido que las auditorías son hechas en la Asociación de Polo. Ahora que termina un mandato, va a haber una. Estoy en favor de las auditorías. Yo quiero hacer una cuando entre, no para controlar nada, sino para mostrarle a la gente lo que hay al entrar, poner todo a disposición mientras estoy, y mostrar todo lo que haya cuando salga. Van a criticarnos, o a lo mejor nos felicitan, no sé; pero son recursos de gente los que estamos administrando. Todos aquellos que quieran venir a proponer cosas están invitados. No quiero mirar atrás, quiero mirar adelante”.

Si bien viene a representar la corriente de la continuidad, el ex back propone cambios en el Campo Argentino de Polo y una auditoría inmediata a la gestión saliente. Ricardo Pristupluk

La lista A

Presidente:

Marcos Di Paola

Síndico suplente:

Nicanor Moreno

Vocales titulares por clubes activos:

Martín de Narváez

Ignacio Heguy

Gonzalo Delger

Vocales titulares por clubes incorporados:

Gustavo Papini

María Chavanne

Vocales suplentes por clubes activos:

Justo Saavedra

Juan Manuel Echeverz

Vocal suplente por clubes incorporados:

Andrés Lauman

