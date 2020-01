Polito Pieres está en Palm Beach, Estados Unidos, el país donde nació y cuya nacionalidad es la única que tiene; a los 33 años, se siente más maduro y aporta su "granito de arena" en el hospital Austral, que salvó a su hermana Tania tras un grave accidente vial.

Xavier Prieto Astigarraga SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de enero de 2020 • 00:53

Por primera vez en la Triple Corona, en 2020 Polito Pieres será el claro líder de un equipo en la cancha. Con sus 10 goles, será la estrella principal de La Natividad, con Bartolomé Castagnola organizando desde el otro lado de la tabla y sus hijos Barto (19 años, 9 tantos) y Camilo (17 y 8) asombrando sobre el césped, respaldados por el sudafricano Ignatius Du Plessis (31 y 9). Apenas después de la dolorosa final de Palermo de mediados de diciembre, Polilla habló con Lolo Castagnola y en seguida tuvo equipo nuevo, al que los cambios de handicaps ubicaron tercero, con 36, detrás de los 40 de La Dolfina y los 39 de Ellerstina, y al que el inesperado apoyo equino de Las Monjitas lo hace aun más fuerte.

Lolo y Polito se conocían. Habían sido compañeros en 2012 en... La Natividad, antes de que Pieres pasara a Alegría y descollara en 2013, llegando a la definición del Argentino Abierto. Aquella vez perdió contra La Dolfina, el mismo rival que lo frustró en Palermo de 2014 a 2017 y hace un mes. "Un equipo muy, muy bueno. El mejor. La verdad es que ellos son muy buenos y es muy difícil ganarles", elogia al campeón sin que haga falta preguntarle por Adolfo Cambiaso y compañía. "En Palermo nadie pudo con ellos. Pero bueno, hay que seguir insistiendo. Y en el equipo que quiere ganarle los cuatro jugadores deben estar en su mejor nivel para tener chances de ganarle; si no, imposible", reconoce, mucho antes en el diálogo con LA NACION de sacarse una espina.

"Una cosa que quiero decir ahora y no antes, porque cuando uno pierde y se queja, parece que es mal perdedor, y ninguno de Ellerstina es mal perdedor, es creo que fue una falta de respeto el estado en el que estaba la cancha. Lo mojada que estaba. Lo rota que estaba. Es cierto que si la cancha es mala, es mala para los dos equipos. Pero creo que fue una falta de respeto a los ocho jugadores, que arriesgan sus vidas y sus caballos; a las mujeres, los padres, los hijos y todo familiar de los jugadores. Fue algo muy malo para el polo, para el espectáculo. Uno se va muy triste por haber jugado una final de Palermo en una cancha así. Hacen recitales, hacen cualquier cosa en la cancha, y estuvo en mal estado durante toda la temporada. Y el día de la final le erraron al regar; no sé qué quisieron inventar. Una tristeza para todo el mundo", critica.

El hasta hace un mes número 3 de Ellerstina, antes de la última final del Argentino Abierto; se queja del estado de la cancha en el partido más importante del año. Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

El ida y vuelta aborda otros temas.

-¿Qué balance hacés de las cinco temporadas en Ellerstina? De equipo e individual.

-Yo creo que es bueno. De nuevo: teniendo a La Dolfina enfrente, se hizo muy difícil Palermo. En los otros torneos varias veces nos fue bien. Pero la presión de no ganar Palermo se hace dura, se hace difícil. En 2015, el primer año, podríamos haber llegado a un chukker suplementario; yo creo que si ese año hubiéramos ganado, habría cambiado un poco todo. En 2016 no tuvimos ni chance; en Palermo jugamos mal y no fue una final divertida para nosotros. Y en 2017, lo contrario: fue nuestro mejor partido, jugamos mucho mejor que ellos y perdimos en el suplementario, que era para cualquiera. Y después Palermo se nos hizo muy difícil.

En lo individual, sabía que podía ser mi último año en Ellerstina y me voy contento en cuanto a que dejé todo, hice todo lo posible para ganar. Creo que maduré bastante. Crecí mucho, en mi juego y en organización. Aprendí mucho. Sumé unos años tremendos de experiencia. Me siento bien y confiado, con muchas ganas de jugar.

Hilario Ulloa y Pablo Pieres, reemplazante y reemplazado en Ellerstina 2020. Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

-Te reemplazará un ex compañero, Hilario Ulloa, que viene de Las Monjitas. ¿Qué consejo le darías?

-Hilario es uno de los mejores del mundo. No tengo que explicarle nada ni decirle nada. Es un animal, tiene 10 goles y sabe mucho. Y ojalá le vaya impresionantemente bien.

Las fotos que Pablo Pieres publicó después de jugar contra La Natividad en Palermo 2019: una, con Camilo y Barto Castagnola, y otra, de cuando él fue polista del equipo verde, en 2012. Crédito: Instagram @PolitoPieres

-Durante el Argentino Abierto apareció en tu cuenta de Instagram una foto de vos con los Castagnola como rivales y otra de tu época de jugador de La Natividad. ¿Cómo fue la gestión?

-Subí las fotos porque eran divertidas y tengo la mejor onda con los chicos. Hablé con Lolo después de Palermo, cuando resolví lo de Ellerstina, y me dijo que Jeta [Camilo] y Barto querían jugar conmigo. Y me motivaron mucho las ganas de los chicos de sumarme. Aparte, desde hace muchos años Lolo viene diciéndome y mostrándome que me banca. También eso me tiene motivado.

Una imagen del pasado y del futuro: Polito Pieres como jugador de La Natividad en 2012, frente a Gonzalo Pieres (h.), compañero en Ellerstina entre 2015 y 2019. Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

-¿Cómo se dio el apoyo de Las Monjitas? ¿Cuánto potencia a La Natividad?

-¡Lo de Monjitas es tremendo! Tengo una muy buena relación con los Fernández Llanos [managers del club] y con Camilo [Bautista, el patrón], de hace mucho. Mi primer trabajo en Estados Unidos se dio porque Guillermo y Camilo me llevaron como piloto en 2010, creo. Así que va a ser lindo volver a ser parte de Monjitas.

-¿Cómo va a jugar La Natividad en cuanto a puestos?

-Nachi [Du Plessis] de 4 y Barto de 3, seguro. Y Jeta y yo iremos para adelante. Después se resolverá; no es algo que me preocupe.

-¿Cuáles son los objetivos del equipo?

-No sé. Va a haber que ir viendo, con el tiempo. Calculo que el objetivo va a ser ganar. Ganarle a La Dolfina o Ellerstina. Estamos todos motivados.

-¿A qué plazo podés ser campeón argentino con los Castagnola?

-Es una pregunta muy difícil, je. Pero los chicos están creciendo muy rápidamente. Así que te diría que en cualquier momento.

-¿Te obsesiona conquistar Palermo?

-Sí, obvio que sí. En eso estoy pensando todo el año. Lo quiero para mí, para mi papá, para mi mamá, para mis dos hermanas y para mi grupo de trabajo. Sabemos que un día va a llegar.

-En la historia, un ex polista y cuatro actuales han tenido 10 goles y no han ganado el Argentino Abierto. Estás en esa lista. ¿Cómo la considerás?

-Siempre pensé que para tener 10 había que haber ganado Palermo, pero nos pusieron 10 a varios sin que lo hubiéramos ganado. Es muy raro cómo se maneja el tema handicaps, sin son individuales o de equipo... Creo que estaría bueno que si uno ganara Palermo le pusieran 10 y si no, no.

El gol de Polito que definió la final del Abierto de Tortugas 2019: remontada de Ellerstina y última alegría compartida entre los cuatro Pieres. Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

-Durante años tuviste una imagen de soltero descontracturado del polo. ¿Cuál es el Polito Pieres que querés irradiar?

-Sí, tuve muchos años de soltero. Descontracturado, porque al no tener hijos ni mujer tenía más tiempo para estar con amigos y salir. Pero siempre me consideré bastante profesional y en los últimos años me he entrenado más, así que con eso estoy muy contento. Creo que ahora estoy bastante maduro y tengo una organización bastante grande. Eso me ayudó mucho a estar concentrado afuera y también en Argentina.

"Tuve muchos años de soltero descontracturado. Creo que ahora estoy bastante maduro y tengo una organización bastante grande. Eso me ayudó mucho a estar concentrado", afirma Pablo Pieres a sus 33 años. Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio Llamera

-Tenés un costado solidario. ¿Cómo se dio?

-Hace como 10, 11 años, mi hermana Tania chocó contra un camión de punta. Estuvo varios días en coma. El hospital Austral la salvó y desde entonces no paramos de ayudar. Siempre nos gusta aportar un granito de arena, ayudarlo. Yo doné el equipamiento de un cuarto hace un par de años, y siempre que puedo, paso a saludar a chicos o a pacientes. Tenemos una gran relación los Pieres con el hospital. Mamá [Florencia] es un ídolo, ayuda en todos lados. No estoy ni cerca de ser como ella ni como papá [Paul], pero trato de copiarlos un poquito. Ellos son unos genios de la vida. Son únicos.