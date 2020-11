Coronel Suárez modelo 2020: Diego Araya, Ignacio Negri (h.), Marcos Araya y Felipe Vercellino Crédito: @ESPNPolo / Lucía López

Es el club más ganador en la historia del Campeonato Argentino Abierto de polo: 26 títulos. El último de ellos, conquistado bien lejos en el tiempo: fue Coronel Suárez II, en 1983, aquel de Benjamín y Horacio Araya, Juan Badiola y Daniel González, venciendo en la última jugada por 7-6 a Los Indios, con gol de Badiola. Pero antes de ese episodio, el club del suroeste bonaerense escribió páginas y páginas de gloria, sobre todo con un equipo legendario: el que integraron los hermanos Juan Carlos (h.) y Alfredo Harriott y Horacio Antonio y Alberto Pedro Heguy. Campeones 11 veces entre 1967 y 1979. Ganadores cuatro veces de la Triple Corona (1972, 1974, 1975 y 1976), que componen los torneos de Palermo, Hurlingham y Tortugas.

Hace unos meses, una gloria de Suárez, 20 veces ganador de Palermo (récord) y para muchos el mejor de todos los tiempos, Juancarlitos Harriott, habló con LA NACION sobre un tema puntual: la reacción de la gente en la calle cuando lo ve, si le recuerda cosas de polo y de los momentos de gloria. "Más o menos, ¿eh? De polo no mucho. Acá se ha perdido un poco la euforia de antes. Como no hay un equipo de Suárez que compita en el Abierto de Palermo, le gente está como fuera del ambiente".

Pero Coronel Suárez no deja de soñar ni de insistir. En los últimos 20 años sólo dos veces pudo acceder al máximo torneo del mundo: en 2000 y 2006. Hace 14 años, la formación fue con los hermanos Juan y Sebastián Harriott (hijos de Alfredo), el recordado Ruben Sola y Pablo Jauretche. Muchas veces se propuso volver y dar pelea. Tratar de ser parte de la máxima competencia de este deporte. Y lo está intentando nuevamente en este atípico 2020 sacudido por la pandemia. Pues bien, está a sólo un partido de conseguirlo. En su debut en el Torneo Clasificatorio, que se disputa en el predio de la Asociación Argentina de Polo, en Pilar, con una muy buena actuación de Ignacio Negri (h.), autor de nueve goles, derrotó a La Cañada por 17-13, por la Zona A.

Son tres equipos por grupo y los ganadores de cada uno entrarán en el Abierto de Palermo. El otro participante de la Zona A es Cría Gete (ex Cría Yatay), que el jueves próximo se medirá con La Cañada, en el Campo Argentino de Polo, en Palermo.

"Más no podíamos pedir. El primer objetivo de hoy era ganar. Pero además lo conseguimos con varios goles de diferencia, algo que nos puede beneficiar. Personalmente, es un buen año. Son rachas y ahora estamos felices. Con Pipe Vercellino ya habíamos jugado el año pasado, queríamos seguir, se sumaron los dos Araya y le metimos al proyecto. ¿Mis nueve goles? Es récord en este torneo: es la primera participación en la clasificación. Sabemos que Cría Gete (ex Yatay) es el rival por vencer. Hace cinco años que juegan juntos, disputaron cuatro veces el Abierto de Palermo. Somos amigos, va a ser un partidazo", dijo Ignacio Negri (h.), la figura del partido, a ESPNpolo.com.

Sobre el hecho de que Coronel Suárez no participa en el Abierto de Palermo desde hace 14 años, Negri (h.) señaló: "No, presión no. Estamos recontentos. Es buenísimo y estamos contentos de jugar por Coronel Suárez, uno de los equipos con más historia del país. Yo soy de El Trébol, otro equipo emblemático, y alguna vez voy a jugar el Abierto para ese club. Ojalá que este año se me dé con Coronel Suárez".

Los equipos formaron de la siguiente manera:

Coronel Suárez: Felipe Vercellino, 7 (4 goles) (amonestado en el 6° chukker); Marcos Araya, 7 (3) (amonestado en el 3° chukker); Ignacio Negri (h.), 7 (9, cinco de penal y uno de córner), y Diego Araya, 7 (1). Total: 28.

Victoria de La Irenita II

Por la Zona B, La Irenita II superó a La Esquina por 13-11 y también dio un paso importante en el objetivo. Completa el grupo el conjunto de Alegria, que el jueves próximo se enfrentará con La Esquina, en Palermo.

La Irenita II: Santiago Loza 7 (4 goles, uno de penal), Tomás Fernández Llorente (h) 7 (5, uno de penal), Juan Ruiz Guiñazú (h) 8 (2, uno de penal) y Pedro Falabella (h) 7 (2). Total: 29.

Santiago Loza 7 (4 goles, uno de penal), Tomás Fernández Llorente (h) 7 (5, uno de penal), Juan Ruiz Guiñazú (h) 8 (2, uno de penal) y Pedro Falabella (h) 7 (2). Total: 29. La Esquina: Pascual Sáinz de Vicuña 6 (2), Juan A. García Grossi 7 (1), Lucas James 7 (3) (Recibió una tarjeta amarilla en el sexto chukker) y Bautista Bayugar 8 (5, tres de penal). Total: 28.

Pascual Sáinz de Vicuña 6 (2), Juan A. García Grossi 7 (1), Lucas James 7 (3) (Recibió una tarjeta amarilla en el sexto chukker) y Bautista Bayugar 8 (5, tres de penal). Total: 28. Progresión : La Irenita II: 2-2, 4-2, 6-3, 7-4, 8-5, 11-8 y 13-11.

La Irenita II: 2-2, 4-2, 6-3, 7-4, 8-5, 11-8 y 13-11. Los goles para La Irenita II: Loza, 4 (uno de penal); Tomás Fernández Llorente (h.), 5 (uno de penal); Juan Ruiz Guiñazú (h.), 2 (uno de penal), y Pedro Falabella (h.), 2. Para La Esquina: Sáinz de Vicuña, 2; Juan A. García Grossi, 1; Lucas James, 3 (amonestado en el 6° chukker) y Bautista Bayugar, 5 (tres de penal).

