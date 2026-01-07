El polo crece alrededor de Punta del Este, con una exhibición de 58 goles, un Uruguay vs. Argentina y un proyecto inmobiliario

El polo en Punta del Este avanza año tras año. Tanto que se puede hablar de un boom del deporte en el balneario exclusivo uruguayo. Una exhibición protagonizada por dos equipos de 29 goles de handicap fue el punto más alto de tres semanas muy intensas de acción, con la realización de varios torneos y hasta un test match entre Uruguay y Argentina.

En Punta Polo se efectuó la Exhibición SLS de Alto Handicap. Participaron jugadores de entre 6 y 8 tantos de valorización, y la mitad del total de ocho participó en el último Abierto de Palermo. Al tratarse de un partido de 58 goles, resultó uno de los encuentros de mayor handicap efectuados en la historia en Uruguay.

Lucas Criado (h.), Simón Zavaleta, Ignacio Neri, Jerónimo del Carril, Beltrán Laulhé, Javier Guerrero y Gonzalo Ferrari fueron parte del partido del último lunes.

La victoria correspondió por 6 a 5 Visa Blue, que tuvo a Lucas Criado (h.), Simón Zavaleta, Ignacio Neri y Jerónimo Del Carril (el primero y el último afrontaron el Argentino Abierto hasta hace poco más de un mes). El vencido, Visa Gold, contó con León Schwencke, Beltrán Laulhé, Gonzalo Ferrari (estos dos fueron parte del máximo campeonato del polo) y Javier Guerrero. El encuentro se desarrolló en Punta Polo con una nutrida presencia de público.

Como toda exhibición, el partido fue intencionalmente abierto y entretenido para la concurrencia. Hubo mucha asistencia porque, además de la propuesta deportiva, se realizó una subasta en beneficio de la Asociación Civil Juana Guerra. Todo, en el contexto de una destacada ambientación armada por los organizadores, The Polo Agency y Polo Champagne, con aporte de patrocinadores.

Jerónimo del Carril, el mejor polista que formó parte del encuentro en Punta Polo, en acción en un bello entorno.

Antes, este domingo y en la Estancia VIK, de José Ignacio, se había llevado adelante un test match: Uruguay superó por 11½ a 9 a Argentina, por la Copa David Stirling Díaz. Benicio Laguarda, Alejo Taranco, Ignacio Viana y Santiago Stirling fueron los integrantes del equipo local, que totalizó 22 goles. Argentina tuvo a Ramiro Zavaleta, Nicolás Tomasevich, Beltrán Laulhé y Gonzalo Ferrari, que sumaron 24 de handicap.

El enfrentamiento fue organizado por la Asociación Uruguaya de Polo. Desde pocos días antes de Navidad, en el país oriental vienen teniendo lugar torneos todos los días, en los clubes El Milagro, Punta Polo, Estancia VIK y Fasano. Una cantidad de polo que nunca tuvo el polo uruguayo.

Zavaleta, Criado, Del Carril y Neri disfrutaron en suelo uruguayo, donde el polo progresa a pasos grandes.

Dos claves explican este auge. Primero, la temporada argentina viene terminando un par de semanas antes en los últimos años, y eso permite a Punta del Este tener más días de juego y ampliar su calendario antes de que muchos polistas viajen al exterior para encarar sus temporadas. Segundo, se quitó la prohibición del pase de caballos de polo de Argentina hacia Uruguay, y eso hace que el nivel deportivo sea más elevado.

Tanto polo hace que aparezcan proyectos inmobiliarios alrededor de este boom. Incluso alguno involucra a Adolfo Cambiaso. Se trata de La Dolfina Punta del Este, que está en avance y asocia a Adolfito con el empresario Eduardo Costantini. Se trata de un barrio privado ubicado frente al océano Atlántico sobre la ruta 10, entre José Ignacio y Manantiales.

Más torneos, altas exhibiciones en el polo junto al mar, un test match internacional, mayor número y más calidad de caballos, proyectos inmobiliarios... No hay duda: el polo está pisando más fuerte en Uruguay.